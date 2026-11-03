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Kvíz: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma

3. listopadu 2026

V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou zaregistrovat do soutěže o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.

Film Přednosta stanice, výřez z dobové reklamní pohlednice

Film Přednosta stanice, výřez z dobové reklamní pohlednice | foto: public domain

Otázka 1/16

Ve kterém roce vznikl film Přednosta stanice?

Komerční rámeček
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko

Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 × vouchery Českých drah v hodnotě 500 KčVoucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek ČD včetně místenek, lůžek, lehátek, aplikací na In Kartě a jízdenek a místenek SJT (OneTicket) na pokladních přepážkách ČD, e-shopu ČD, aplikaci Můj vlak, u průvodčích ve vlaku a ve vybraných jízdenkových automatech. Voucher není možné vrátit nebo vyměnit za peníze a nelze jím zaplatit nákup jiného voucheru. Partnerem soutěže jsou České dráhy, a.s.

 

České dráhy jsou největší český železniční dopravce, který každý den vypravuje průměrně 6 600 vlaků. V roce 2024 České dráhy přepravily celkem 168,8 milionu cestujících. Dopravce v posledních letech masivně investuje do modernizace vozidlového parku. Pro mezistátní dopravu pořizuje nové moderní vlaky ComfortJet a lokomotivy Vectron pro rychlost až 230 km/hod., v regionech pak nasazuje nové elektrické vlaky RegioPanter a dieselové jednotky RegioFox. Jako první dopravce v České republice České dráhy nasadily do provozu bateriové vlaky, které umožňují jízdu jak na elektrizovaných tratích, tak v úsecích bez elektrického napájení. České dráhy také zajišťují mezinárodní spojení a jejími vlaky mohou cestující dojet z Prahy přímo a pohodlně např. do Berlína, Vídně, Curychu, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a v budoucnu například až do Kodaně.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

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