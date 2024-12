Kniha Nikdy to nevzdávej

Kvíz doprovázela do 2. prosince 2024 soutěž, která byla ukončena hodinu po poledni. Komu se z větší části dařilo, dostal se do slosování o několik knih „Nikdy to nevzdávej“ z nakladatelství Jota.

Knihu získali tito čtenáři: Roman Petera, Dalibor Polášek, Tomáš Klátik, Jiří Hubka a Tomáš Hromada. Všem oceněným gratulujeme!

Pravidla soutěží najdete zde.

Autor Bear Grylls, který je světově proslulým dobrodruhem, sev ní dělí se čtenáři o své osobní příběhy i zážitky s řadou nejrůznějších celebrit, které se zúčastnily jeho populárních televizních pořadů. Popisuje ale hlavně svůj život od chvíle, kdy vstoupil na televizní obrazovky, bere čtenáře na svá nejslavnější dobrodružství, sdílí s nimi zážitky z oblíbených expedic a popisuje své nejdramatičtější souboje o přežití.