Kvíz:

Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

20. listopadu 2025

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

Otázka 1/25

Co přesně označuje zkratka CPU?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

