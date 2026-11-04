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Kvíz: Jak dobře znáte technická tajemství slavných filmů?

Autor:
4. listopadu 2026

Filmová tvorba a nejrůznější oblasti techniky jsou spolu pevně spjaty. V tomto kvízu se zaměříme na některé technické detaily, které někdy dokreslují náročnost výroby daného filmového snímku, jindy odkrývají zajímavou skutečnost. Vyzkoušejte, zda vás některá otázka překvapí.

Otázka 1/29

Hvězda Machatého filmu Extase (1933) Hedy Kieslerová se později v Hollywoodu proslavila jako Hedy Lamarr. Čím se zapsala do dějin techniky?

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