YouTube navždy změnil sledování videa a stvořil milionáře. Nyní má výročí

YouTube je jednou z nejpopulárnějších webových stránek na světě. Pokud hledáte nějaké video, s největší pravděpodobností ho půjdete hledat právě do této služby. Stala se domovem pro různá profesionální, ale i amatérská videa, stejně tak jako pro celé filmy, upoutávky, živé přenosy, vlogy, hudební videa, videozpravodajství a mnoho dalšího.

YouTube je synonymem pro sledování a sdílení videí, přičemž jeho současnému vlastníkovi – společnosti Alphabet (provozovatel Google), která službu koupila po 20 měsících od startu – přináší každoroční zisk v řádech miliard dolarů. Velké zisky v ní však našli také běžní uživatelé. Služba totiž zplodila zcela novou profesi – tvůrce obsahu pro YouTube, které dnes nazýváme youtubery. Pro některé z nich je YouTube hlavním zdrojem příjmu, přičemž nejlepší díky němu vydělávají ročně miliony dolarů.

Ani jeden ze zakladatelů YouTube samozřejmě asi ani v duchu nemohl předpokládat takový úspěch. Služba se stala fenoménem a nejoblíbenější platformou pro distribuci videa na internetu. Ale pojďme se podívat k jejím kořenům.

Úvodní stránka YouTube krátce po svém startu

Start YouTube

Píše se rok 2004, doba, kdy mnoho lidí po celém světě pro připojení k internetu využívala vytáčené připojení, neexistoval Facebook, a ani cloudová úložiště. V Silicon Valley v Kalifornii začaly vznikat skvělé start-upy. Mezi nimi i YouTube. Službu založil Steve Chen, Chad Hurley a Jawed Karim. Trojice kamarádů se setkala při práci ve společnosti PayPal (zaznamenala velký úspěch poté, co ji koupila společnost eBay).

Zakladatelé YouTube - zleva Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim

Dobré nápady se rodí vždy, když je nejméně čekáte. Chad Hurley chtěl jednoho dne sdílet video, které natočil během večeře v domě přítele. Úkol to však byl velmi obtížný, a tak dostal nápad vytvořit službu, která by umožňovala nahrávat videa a sledovat je kýmkoliv. Netrvalo to dlouho a Hurley společně s Chenem a Karimem 14. února 2005 spustili doménu Youtube.com. Myšlenkou bylo, aby nepočítačoví odborníci mohli používat jednoduché rozhraní, které by jim umožňovalo nahrávat a prohlížet/streamovat videa prostřednictvím standardních webových prohlížečů a internetu.

Prvním videem bylo…

Prvním obsahem umístěným na YouTube se stalo 19sekundové video Me at the zoo. Nahráno bylo 23. dubna 2005 a ukazuje spoluzakladatele Jaweda Karima v zoo v San Diegu. Video má v současnosti přes 220 milionů zhlédnutí a přes 11 milionů lajků. Video není ničím zvláštní – má nízké rozlišení a Jaweda na něm komentuje to, co o slonech všichni víme. Tato bezvýznamná videa však definovala raná léta YouTube. Byla to doba, kdy amatéři používali platformu k vyjádření sebe sama, jednoduše toužící po vlastní tvorbě a sdílení čehokoliv. Dnes je to pravý opak a youtubeři a influenceři propagují značky a jejich produkty, a za to dostávají finanční odměnu.

Hurley stál za designem webu a své umělecké schopnosti využil k vytvoření loga. Chen se věnoval použitelnosti webu a tomu, že nenastanou žádné problémy při procesu nahrávání a přehrávání videa. Karim z pozice programátora zajišťoval, aby fungovalo vše po technické stránce.

První virální video

Tvůrci YouTube tehdy ještě netušili, že se jejich start-up stane jedním z nejdůležitějších webů na světě. Dokonce po prvních dvou měsících provozu služba hostila pouze 19 videí, která měla velmi málo zhlédnutí. To se změnilo s pořadovým videem číslo dvacet. V něm dvě děti předabovaly píseň skupiny Backstreet Boys a díky YouTube se zrodilo první virální video na světě – ve své době bylo obrovským hitem.

V září 2005 se YouTube podařilo zlomit první milníky – první video zaznamenalo milion zhlédnutí. Šlo o reklamu Nike. V této prví spontánně šířené reklamě účinkoval brazilský fotbalista Ronaldinho, který na něm dostal kopačky značky Nike. Společnost Nike byla také jednou z prvních velkých společností, které využily propagační potenciál YouTube.

Je třeba připomenout, že YouTube nebyl úplně první web pro sdílení videa (Vimeo bylo spuštěno v listopadu 2004), rozhodně však jde o první službu, která zvládla zpopularizovat snadnou možnost nahrávat a sdílet videa. Jeho popularita byla posílena dalšími virálními komediálními videi, mezi které se řadila ta na kanále Smosh, nebo neoprávněné nahrávání pořadu Saturday Night Live The Lonely Island.

Následoval exponenciální růst

YouTube byl oficiálně spuštěn až v květnu 2005, kdy získal nálepku „beta“ která službu doprovázela hodně dlouho. Měsíčně přitom v této době přitahovala už 30 000 návštěvníků denně. V prosinci 2005 to bylo už více než dva miliony návštěvníků. Do ledna 2006 se toto číslo zvýšilo na více než 25 milionů a denně bylo do služby nahráno přes 20 tisíc videí. V létě 2006 byl YouTube domovem pro více než 100 milionů videí. YouTube se stal jednou z nejrychleji rostoucích stránek na internetu a každý den přijímal více než 65 000 nových videí.

To se však neobešlo bez problémů, rychlý nárůst uživatelů znamenal, že YouTube s tímto faktem musel držet i technologický krok. Zapotřebí bylo nové technologické vybavení a lepší připojení k internetu, aby bylo zajištěno uspokojení stále rostoucího publika. Narůstající problémy společně s porušováním autorských práv a nedostatek komercializace nakonec vedly k tomu, že YouTube byl prodán společnosti Google.

Ta do té doby provozovala konkurenční projekt Google video, kterému se však zdaleka nedařilo jako YouTube. V listopadu 2006 Google odkoupil YouTube za 1,65 miliardy dolarů v akciích YouTube. Od té doby se YouTube rychle měnil: objevilo se několik nových rozhraní, přišla podpora videí ve vyšším rozlišení, změnila se správa, a především byl nasazen úspěšný model monetizace.

Zrod youtuberů

Samotná monetizace je na YouTube velmi propracovaná. Finance Google z provozu služby z velké části plynou z reklamy (před videi i během nich), avšak k dispozici je i předplatné bez reklam, případně možnost koupit si prémiový obsah jejich tvůrců. Díky tomu se YouTube stal globálním mediálním dominantním subjektem. Stvořil multimiliardový byznys, který v obratu překonal většinu televizních stanic a dalších mediálních institucí. Obraty jsou jedna věc, ale je třeba zohlednit i náklady. A ty jsou značné. Odborníci odhadují, že dosahují až 6 milionů dolarů měsíčně.

Peníze s YouTubem vydělávají však i samotní tvůrci obsahu, a ne zrovna malé. Každý, kdo nahraje nějaké video na YouTube má možnost získat podíl ze zobrazených reklam. Kolik to bude, záleží na úspěšnosti samotných videí. A toto stálo za stvořením nové pracovní pozice – youtuber. Zapojením do partnerského programu, umožňuje youtuberům monetizovat jejich vlastní obsah ke generování příjmů. Proto se od té doby statisíce lidí po celém světě pokoušejí stát úspěšnými youtubery. Jen zlomku z nich se to však podaří – musí přijít s originálním konceptem a věnovat se tomu na plno.

Zajímavé statistiky: YouTube každý měsíc sleduje více než 4 miliardy uživatelů

každou minutu je na něj nahráno přibližně 500 hodin videoobsahu, přičemž zájem o upload neochládá

jednou za měsíc ho použije více než 2,3 miliardy lidí

z technického hlediska je YouTube po Googlu druhým největším vyhledávačem

nejoblíbenějším kanálem je T-Series (186 milionů odběratelů)

kanál, který v roce 2020 vygeneroval největší příjmy se nazývá Ryan's World (29 milionů odběratelů)

v roce 2021 mělo YouTube Premium a YouTube Music dohromady více než 50 milionů předplatitelů

YouTube je druhá nejoblíbenější sociální síť

každý den lidé sledují více než miliardu hodin videa a generují miliardy zhlédnutí

většina uživatelů YouTube spadá do věkové skupiny 15 až 35 let

více než 70 % celkové doby sledování videí pochází z mobilních zařízení

poměr mužů a žen na YouTube je 11:9

průměrná délka videa na YouTube je 12 minut

nejlepším sledovaným žánrem je komedie (77 % uživatelů)

v roce 2020 byl největším inzerentem Apple, který utratil 237,15 milionu dolarů

25 % celosvětového internetového provozu na mobilních zařízení představuje YouTube

v roce 2021 měla Indie nejvíce uživatelů (225 milionů)

Budoucnost YouTube

Jak je patrné, YouTube od svého založení v roce 2005 ušel dlouhou cestu. Je jednou z největších a nejoblíbenějších platforem pro distribuci videa na internetu. Transakce se pro Alphabet ukázala jako skvělá věc. YouTube má v současnosti hodnotu přes 100 miliard dolarů a představuje přibližně 20 % toho, co vlastní společnost Alphabet.

Vzhledem k tomu, že žádná platforma pro sdílení videí se nikdy nepřiblížila dominanci YouTube, je pravděpodobné, že to tak zůstane ještě dlouho. I přesto však existují konkurenční projekty (např. Vimeo, DailyMotion, VideosHub, Utreon atd.), které jsou považovány za lepší než YouTube – díky menším restrikcím na obsah, nebo zaměřením se na určitou komunitu.