Tipy na zajímavé weby: jak se na webu vrátit o sto let zpátky

Zapomenuté povídky z historie

Server Bejvavalo.cz už devátý rok přináší návštěvníků denně historické články psané původní češtinou tak, jak si je zhruba před sto lety mohli číst naši pradědové a prababičky.

Historii nepopisuje dnešním pohledem, ale jako stroj času vás do ní přímo přenese a umožní zažít pocity těch, kdo v těch dávných časech žili, tedy tehdejších čtenářů novin a časopisů. Na serveru se tak nacházejí články přibližující to, co čem se u nás tehdy psalo, jaké události a novinky hýbaly světem. Ocitnete se ve víru bouřlivého rozvoje vědy a techniky, ale i velkých společenských změn. To vše je doplněno o dobové fotografie, ilustrace, historické reklamy i kreslené vtipy. I díky tomu poznáte, co se u nás tehdy dělo, jak lidé žili a co je třeba trápilo. Protože jsou všechny články v podobě, jak by vyšly kdysi, tak si navíc můžete vychutnat i kouzelnou historickou češtinu a sledovat, jak moc se náš krásný jazyk změnil třeba za pouhých čtyřicet let od roku 1890 do roku 1930. Objevíte úžasné vynálezy – z nichž některé dnes „objevujeme“ jako novinky, ukázky lidské odvahy a umu, posoudíte, zda jsou rady ohledně výchovy dětí platné i dnes, zamyslíte se nad tím, jak lidé tehdy vnímali některé významné dějinné události nebo se s našimi prapředky zasmějete.

Domovská stránka poskládaná z ikon

Otevřít si internetový prohlížeč a nemuset si pamatovat a zadávat adresy oblíbených webů, které navštěvujete. Toto řeší tzv. domovské či startovací stránky, které si lze nastavit v browserech.

Ať už využijete nějakou vlastní šablonu uloženou v PC, či službu na internetu, díky nim máte možnost přejít na oblíbené stránky bez zadávání adres – pouhým klikem na ikonu, či odkaz. Myfav.es je projekt, díky kterému si lze uspořádat vlastní startovní stránku. Využít ji lze však nejen na PC, ale také přenosných zařízeních. Pomocí tlačítek se vloží ikony služeb jako Facebook, Twitter, Google (jsou seřazeny v abecedním seznamu) a tak vznikne seznam oblíbených webů. Ikony mohou být zobrazeny všechny na jednou, anebo v jedoucím pásu. Poněkud krkolomná je možnost přidávání vlastních ikon. To přímo nejde, ale lze si vložit ikonu a u ní nastavit libovolnou adresu.

Čtěte, až budete mít čas

Nejednou se vám jistě již stalo, že jste při brouzdání internetem narazili na zajímavý článek a zrovna jste neměli čas, abyste si ho přečetli. Nechte si ho na později a vraťte se k němu třeba při cestě domů v autobuse či vlaku. Stačí ho označit službu Instapaper.com, a zprávy budou přístupné na smartphonu anebo tabletu či v jiném PC po přihlášení ke službě.

Služba umožňuje vytvářet jakousi virtuální plochu z článků. Takovéto články si označíte (po instalaci doplňku do browseru vpravo tlačítkem) a automaticky se skládají na virtuální plochu. Vy se k nim potom kdykoliv později můžete vrátit. Samotné připíchnuté stránky lze sdílet, archivovat, smazat, přidávat jim štítky, nově také poznámky či je zařadit do oblíbených. Nechybí ani vyhledávání a v nastavení máte možnost měnit vzhled aplikace, zobrazit si pouze články, videa, anebo obrázky či nechat si plochu exportovat. Pro smartphony s Androidem a iOS jsou připraveny aplikace pro pohodlné ovládání a čtení například na cestách, a to i bez připojení k internetu.

Uwwwízlo v síti

Papírové vizitky jsou fajn, ale nehodí se pro každou situaci. V digitální době a komunikaci přes internet by mohla přijít vhod její nová podoba. Nechcete-li budovat na internetu vlastní web, s osobní či firemní prezentací, ale i přesto byste rádi jednoduchou stránku s informacemi o vás na internetu měli, můžete využít službu Superstránka.cz. K dispozici je zdarma – podmínkou je však to, že si u provozovatele koupíte doménu.

Před dvěma lety v Česku vznikl první fond zaměřený na investice do virtuálních měn (bitcoin apod.). Najdete ho na webu Kryptofond.cz. Cílí na investory, kteří chtějí investovat milion korun a více. Láká přitom na výnosy přes 30 %. Chcete-li i vy zainvestovat vyšší částky do kryptoměn, potom se přímo nabízí tato služba.

Ušetřit při nákupu přes internet lze tak, že vybírat budete ty obchody, které spolupracují s některou ze sítí výdejen. Zkusit to například můžete nejen díky službě Zásilkovna.cz, která má přes 4 tisíce výdejních míst, ale také s Uloženka.cz s 1 300 výdejních míst po celé ČR a SR.