Konec omezování, Musk chce pořádně nafouknout příspěvky na Twitteru

Elon Musk si opravdu dává záležet na tom, aby poté, co převzal sociální síť Twitter, bylo v této souvislosti stále o čem mluvit. Vedle přepracovaného předplatného Twitter Blue také například zrušil popisky indikující zařízení, ze kterého byl daný příspěvek odeslán, a nyní se chystá na další zásadní úpravu pravidel pro přispívání. Tentokrát se bude týkat maximální délky příspěvků.

Stávající limit 280 znaků je jedním z hlavních poznávacích znamení Twitteru. Síť se profiluje jako „mikrobloggingová“, tedy že by se měla nést v duchu krátkých příspěvků s jasnou informací. V posledních letech se však toto pravidlo dá částečně obejít vytvořením vlákna příspěvků a klidně tak na síti publikovat třeba celý román, pokud jej rozkouskujete na jednotlivé tweety s maximální délkou 280 znaků.

Tomu však zřejmě v budoucnu skončí, jelikož Elon Musk potvrdil, že se chystá na změnu, která by zvedla limit z 280 znaků rovnou na 4 000. Pro srovnání, třeba tento text má 2 873 znaků, a tak by se do budoucího limitu Twitteru vešel pohodlně celý. Na tom, zda je to dobře, nebo špatně, se ovšem uživatelé vůbec nemohou shodnout.

Elon Musk potvrzuje nový znakový limit tweetů.

Některým lidem by tento nový limit vůbec nevadil v případě, že stejně jako třeba na Facebooku bude dlouhý text viditelný celý až po rozbalení. To by zabránilo třeba spamu, kterým by vám někdo mohl tapetovat výpis příspěvků. Další tvrdí, že by byli rádi, kdyby se limit zvedl méně, třeba jen na 500. Zbytek je však zásadně proti.

Twitter by podle nich v podstatě ztratil význam, jelikož uživatele tak trochu cvičil v tom, aby předali informaci v co možná nejkratší podobě. Výsledkem pak je to, že během relativně krátké návštěvy sítě obsáhneme více informací než třeba při sledování videí nebo čtení dlouhých příspěvků u konkurentů (např. na Facebooku).

Tato síť měla v minulosti dokonce ještě přísnější limit, původně totiž dovolovala pouze příspěvky o 140 znacích. Pravidlo, které platilo do roku 2017, zde bylo kvůli možnosti nechat si příspěvky posílat formou SMS, které povolují maximálně 160 znaků. S příchodem smartphonů, neomezených textovek a chatovacích aplikací však tento limit ztratil na významu.

Kdy Musk tento nový limit zavede, není jasné a zřejmě to není věc, která je aktuálně nejvyšší prioritou. Nový ředitel Twitteru si nyní dával nejvíc práce s opravou předplatného Twitter Blue, u kterého rozdělil cenu při nákupu na webu a přes aplikaci v iOS. Zatímco na webu stojí očekávaných 8 amerických dolarů (185 korun), přes aplikaci v mobilu či tabletu stojí 11 dolarů (254 korun). To proto, aby se vyvážila daň z nákupů v aplikacích, kterou Musk vytrvale kritizuje.