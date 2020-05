Tipy na weby: buďte expertem v třídění odpadu nebo najděte filmová místa

Jak na třídění odpadu

Každý z nás v domácnosti vyprodukuje za jeden rok něco přes 320 kg odpadu. Je dobré, že 73 % nás ho aktivně třídí a také se podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat v míře recyklace obalových odpadů držíme v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost zhruba 49 kilogramů papíru, 32 kilogramů plastů a 30 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo zrecyklovat 71 % celkové produkce obalových materiálů.

I tak je v třídění stále co zlepšovat. Osvěta proto neutichá a vznikají zajímavé projekty, které třídění podporují. Pod heslem „Má to smysl, třiďte odpad,“ mohou návštěvníci na webu JakTřídit.cz načerpat mnoho statistických informací, přečíst si články, ale také vyzkoušet své znalosti z toho, zda opravdu umí správně třídit odpad. Na několika stránkách nechybí informace o tom, jak správně třídit, co dělat a co nikoliv, jak s odpady nakládat atd.

Navíc zde získáte informace o tom, jak se třídí ve vašem kraji – a to díky kontinuálnímu toku informací z regionů. Doporučujeme vyzkoušet také hru. Interaktivním způsobem máte možnost do kontejnerů vkládat různé věci a systém vyhodnotí, zda jste tak udělali správně. V dalších částech webu najdete informace o tom, co se děje s vytříděným odpadem, nechybí různé fotografie a videa, rady a tipy a také zajímavosti.

Filmové lokality

Pohádkové žně máme za sebou a dokud jste jich plní, potom zavítejte na tento užitečný web. Pomůže vám totiž zodpovědět otázky, kde se například natáčela ta která scéna, který zámek si v pohádce zahrál nebo kde se nachází ta krásná příroda. Možná ani netušíte, kolik filmových míst jste navštívili a s filmováním jste si je nespojili.

Na pomoc při hledání si samozřejmě můžete vzít internetový vyhledávač, ale mnohem lepší je rovnou přejít na speciální web, který se právě filmovým místům věnuje, a to nejen těm českým. V mapě najdete přes 40 tisíc popsaných filmových míst. Stačí si vybrat, nebo vyhledat a v detailu je uvedena řada informací o filmu a natáčení (rok vzniku, herce, režiséra) a kde přesně se nacházejí.

Můžete si i porovnat, jak se po letech místa proměnila. Zajímá vás třeba, jak po dlouhé době vypadá chata, na které trávili výcvik Sněženky a machři? Přidávat lze i vlastní komentáře či fotografie – pokud jste na místě byli, nahrajte své fotografie a obohaťte službu či pomozte lidem, kteří hledají místa z filmů. Na pravé straně se nachází sekce, kde je možné přispět, a tak lokalizovat zadané pátrání po zatím nezanesených lokacích. A k dispozici je i aplikace pro Android a iOS.

Vytvořte komiks bez kreslení

Také jste vždy toužili nakreslit si či namalovat vlastní komiks, ale nikdy to nedopadlo valně? Pokud ano, pak je tu služba MakeBeliefsComix.com.

Její výhoda spočívá v tom, že nemusíte nic kreslit. Prostě si ho v několika krocích sami naklikáte – přibližně za 10 minut. Vhodný je jak pro děti, tak dospělé. Existuje v něm dostatek možností, abyste s ním vytvořili, co přesně zamýšlíte. Vybrat si můžete z více než 70 osob. Pro každou z nich existují maximálně čtyři různé výrazy.

Ty potom můžete naskládat do maximálně 18 panelů – okének. Postavy v nich lze různě umísťovat, měnit velikost a otáčet. Dále lze vybírat různé masky na obličeje a poté již stačí vybrat bubliny a do nich vložit zamýšlený text. Dobrou zprávou je, že podporovány jsou české znaky, takže problém nebude ani s háčky a čárkami. Hotový komiks je možné vytisknout, nebo odeslat na e-mail.

Uwwwízlo v síti

Již druhým rokem pomáhá pražským řidičům s parkováním projekt Zaparkuju.cz. Prostřednictvím smartphonu, respektive aplikace, umožňuje snadnou a rychlou orientaci v systému pražských městských zón a zjednodušuje systém online platby. Nově nabízí i možnost rezervace parkovacího stání. Kromě toho zobrazuje i parkovací místa pro občany se ZTP nebo seznam dobíjecích stanic pro elektromobily po celé ČR.

Fake news, dezinformačních webů a dalšího nepravdivého obsahu je na internetu velké množství. Na první pohled nejdou rozeznat od těch pravých. Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách ukázala, že na mediální výchovu nezbývá na českých školách moc času a ani sami učitelé nevědí, jak ji mají do výuky začlenit. I proto se jeden učitel rozhodl a vytvořil nejen pro své kolegy web Světmédií.cz. Na něm se nacházejí základní informace o světě médií a také možnost přihlásit se do kurzu, který umožňuje používat média ke svému vzdělávání.

Pravidelně se zasmát a ještě se pokochat povedenou koláží máte možnost na instagramovém profilu TMBK. Grafický designér si zde dělá legraci z věcí, o kterých se mluví – prostřednictvím figurek politiků paroduje aktuální dění.