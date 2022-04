Komunikace vojáků i zprávy z ruského pekla. K čemu je aplikace Telegram

Telegram a bezpečnost Aplikace Telegram se v diskuzích ve veřeném prostoru stala jakýmsi etalonem zabezpečené komunikace. Je tomu ve srovnání s konkurencí opravdu tak? Zeptali jsme se Martina Jirkala, vedoucího analytického týmu v pražské pobočce bezpečnostní a antivirové společnosti ESET. „Aplikace Telegram využívá velmi dobré šifrování a funguje na bázi open-source, díky které je její fungování pro veřejnost více transparentní a je tak dostupná určitá kontrola. Z tohoto hlediska je aplikace považována za bezpečnější. Ostatní známé komunikační platformy, především tedy WhatsApp či Messenger, komunikaci také šifrují. V jejich případě je ale sporné chování samotné mateřské společnosti Meta, a to především kvůli tomu, že není dostatečně prokázáno, jak společnost nakládá s daty uživatelů. O dobrém zabezpečení aplikace Telegram může svědčit i to, že v minulosti na tuto platformu přesunuli svou komunikaci i někteří kyberkriminální aktéři,“ vysvětluje Jirkal. Nelze to, že za Telegramem stojí ruští programátoři a podnikatelé, brát jako bezpečnostní riziko? Vyloučit to nelze. I kdyby do této chvíle v aplikaci nebyla žádná "zadní dvířka" a nebylo možné ji zneužít, autoři škodlivých kódů jsou schopni tato zadní dvířka, neboli backdoor, do aplikace dostat. Zde se může aplikaci vymstít její open-source architektura. V bezpečnostní komunitě dokonce existují soutěže o co nejvíce nenápadné vložení backdooru do veřejného (open-source) kódu. To pak pro veřejnost a zbytek vývojářské komunity slouží jako ukázka toho, jakým způsobem mohou útočníci nepozorovaně přidat do takového kódu dlouhodobě neodhalitelný škodlivý kód. Jakou službu / nástroj byste pro zabezpečenou komunikaci doporučil? Dle našich informací jsou i v bezpečnostní komunitě nejpopulárnější aplikace WhatsApp a Signal. V tuto chvíli ještě s určitostí nemůžeme říct, jak se současná situace promítne do používání Telegramu, předpokládáme ale, že popularita této aplikace bude aktuálně klesat.