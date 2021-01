Deset nadějných sociálních sítí z ciziny i Česka, na kterých zatím nejste

Facebook používalo v říjnu roku 2020 2,7 miliardy lidí, ale není to už šálek kávy pro každého. Existuje mnoho důvodů, proč se této gigantické sociální síti vyhnout. Americké úřady ji žalují kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže, neustále se na ní snižuje organický dosah příspěvků a dokumentární drama Sociální dilema, který odhaluje mimo jiné psychologické triky, které síť používá, abychom se jí nemohli nabažit, jí na důvěryhodnosti nepřidal.

1. Untappd, síť pro milovníky piva

Tato sociální síť vyzývá uživatele, aby hodnotili a dokumentovali piva, která si kde dají, získávali ocenění za zkoušení nových barů, diskutovali o pivech s přáteli a rozšiřovali si v oblasti pití piva obzory. Síť se sloganem „pijte sociálně“ má momentálně kolem 9 milionů registrovaných uživatelů a zhruba miliardu příspěvků za měsíc. „Když jsme aplikaci na začátku vyvinuli, nebyli jsme si jistí, že ji bude používat někdo z našich přátel nebo z rodiny,“ říká spoluzakladatel aplikace Greg Avola.



2. Caffeine – konkurence Twitche s větším záběrem

Caffeine slouží k tvorbě a sdílení živých vysílání. Tuto platformu vybudovali bývalí vývojáři Apple. Kromě živého vysílání aplikaci lidé často používají pro streamování obrazovky při hraní videoher. Zakladatel Ben Keighran magazínu Forbes vysvětlil, že se platforma od své asi největší konkurence Twitche liší především tím, že není tak přísně zaměřená na hráčskou komunitu.

„Myslím, že teenageři chtějí sledovat Fortnite, ale také Coachellu (hudební festival), vypuštění nových sneakers bot, dívat se na X-Games (soutěže v extrémních sportech). Je tu hodně lidí, kteří by rádi streamovali, ale hardcore platforma pro gamery jako Twich jim nepřijde ideální,“ říká.

3. Goodreads, síť pro knihomoly

Goodreads je minimalistická platforma pro čtenáře, recenzenty a lidi, kteří nejsou influenceři, ale přesto se chtějí se světem podělit o svůj názor na nejrůznější čtivo. Můžete si tady vyplnit profil, doporučovat knihy, které jste přečetli (nebo před nimi naopak varovat) a zaznamenávat pokrok, který jste udělali ve čtení konkrétní knihy.

Můžete sledovat knihy, které přečetli vaši přátelé nebo lidé, ke kterým vzhlížíte, a podle jejich hodnocení se rozhodovat, jakou další knihu vezmete do ruky. Nejde o pouhé hodnocení knih. Sociální aspekt je tu umocněn například osobními zprávami nebo funkcí „Ask me a question“. A pozor, existuje zde i poměrně slušná česká komunita.

4. WT Social dokazuje, že to jde i bez reklam a algoritmů

Tato sociální síť o sobě mluví jako o „netoxické“. Jde o platformu, která stojí především na transparentnosti a individualitě. Sami uživatelé, ne algoritmy nebo marketéři, rozhodují o tom, co na feedu lidi vidí. Data uživatelů nejsou dále předávána, všichni tu mohou přímo editovat zavádějící obsah. Připomíná vám to něco? Jestli jste zavětřili podobnost s Wikipedií, kápli jste na to. Nezkráceně Wikitribune Social pochází z dílny spoluzakladatele Wikipedie Jimmyho Walese. Ačkoliv to zní skvěle, bohužel se síti zatím nedaří rapidně růst, momentálně má okolo 450 tisíc členů.

5. Letterboxd – každý je tu filmovým kritikem

Aplikace, která vznikla na Novém Zélandu v roce 2011, je zaměřená na filmové nadšence, kteří se rádi dělí o názory na filmy. Tato sociální síť uživatelům umožňuje vést si záznamy filmů, které viděli, recenzovat filmy, vytvářet seznamy filmů a porovnávat své dojmy z filmů s přáteli i širší komunitou. Co se týče funkcí, je to takový hybrid mezi CSFD, GoodReads a Tumblr.

6. Clubhouse je audio síť, která je zatím pouze pro zvané

Snad i rostoucí popularita podcastů dala vzniknout nové sociální síti založené na zvuku. Zhruba 55 % lidí starších 12 let v USA poslouchá podcasty. Clubhouse je exkluzivní. Musíte obdržet pozvánku od stávajícího člena, abyste se mohli připojit. Síť roste raketovým tempem a v posledních dnech se na ní tvoří čím dál větší česká komunita. Začátkem prosince 2020 měla síť 3 500 uživatelů, dnes jsou to 2 miliony aktivních uživatelů týdně. K tomu přidejte přes 180 investorů a musí vám být jasné, že má Clubhouse slušně našlápnuto. Neexistují zde fotky, videa, lajky ani komentáře, všechny interakce mezi členy se odehrávají čistě přes hlas a v reálném čase.

7. Sociální síť pro matky jménem Peanut

„Jsme sociální síť pro ženy ve všech fázích mateřství. Poskytujeme matkám, těhotným a ženám, které se snaží otěhotnět, bezpečný prostor, kde se mohou ptát a najít podporu,“ takto se Peanut představuje na svých webových stránkách. A očividně šlo o díru na trhu, protože se Peanutu loni podařilo získat milion uživatelek a investiční kapitál ve výši 9,8 milionu dolarů. Peanut připomíná zahraniční a vylepšenou verzi portálu eMimino.cz, ale víc se zaměřuje na kontakt mezi ženami.

8. Dayflash – vylepšený Instagram pro umělce

Dayflash je mobilní aplikace a sociální síť určená ke sdílení fotek a krátkých videí, která je oblíbená zejména mezi umělci. Spoluzakladatelka sítě Rupali Renjen tvrdí, že se například od Instagramu Dayflash liší tím, že nenutí uživatele, aby trávili na síti příliš mnoho času, fotky umožňuje nahrávat v HD kvalitě a zobrazuje je na celé obrazovce. Dalším významným rozdílem je absence algoritmů, které rozhodují o tom, jaké příspěvky vašich přátel vám platforma ukáže, a jaké naopak ne.

9. Česká sociální síť Poetizer, kde komunikujete básněmi

V prosinci loňského roku proběhla médii vlna zpráv o Poetizeru především v kontextu investice přes 70 milionů, kterou se startupu podařilo ukořistit. Poetizer má velmi minimalistický design a nic než básně tu nenajdete. Podle zakladatele sítě Lukáše Sedláčka má fungovat jako bezpečný prostor pro básnickou komunitu z celého světa. Na platformě můžete zatím dělat v podstatě jen tři věci – přidávat své básně, získávat na ně zpětnou vazbu a komentovat a lajkovat básně ostatních.

10. Warengo – sociální síť pro investory, také z Česka

I poslední sociální síť na našem seznamu vznikla v Česku, tato se však změnu zaměřuje na investory a další lidi, které zajímají osobní finance a investování. Warengo připomíná blogovací platformu, jeho primární funkcí je v současnosti možnost psaní, hodnocení a komentování článků a statusů. Kromě toho zde můžete vytvářet různě orientované skupiny a posílat si s ostatními členy soukromé zprávy. Síť funguje od roku 2018 a v současnosti má kolem 40 tisíc členů.