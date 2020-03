Tipy na zajímavé weby: naučte se vařit levně, ale ne lacině

Užívejte si obyčejné jídlo každý den

Už rok funguje projekt Skromná kuchyně, který ukazuje, jak vařit levně, ale ne lacině. Věnuje se šetrnému vaření v každodenních podmínkách obyčejné domácnosti. Nabízí recepty, které jsou nenáročné na peníze, vložené úsilí a čas.

Skromná kuchyně reaguje na přesycení trhu recepty, které jsou sice krásně na fotografiích nastylované, ale vůbec neodpovídají běžnému domácímu vaření z obyčejných surovin. Za projektem stojí Martin Kuciel alias pan Cuketka. „V katalogu se nenacházejí jídla, co by ohromila vzhledem nebo luxusními ingrediencemi. Jídla ze skromné kuchyně vám ale udělají radost a pomůžou, když je zrovna ouvej. Ukazují zároveň, že se dá vařit levně, ale nemusí to být nutně lacině,” dodává. Každý recept obsahuje cenovou kalkulaci, která ukazuje cenu za porci. Výpočet vychází z průměrných cen akčních surovin. Recepty mají krátký seznam ingrediencí, které člověk obstará v supermarketu nebo v obyčejných potravinách. Pro vaření jídel není nutné, abyste kupovali prémiové potraviny s certifikací, protože i s malým rozpočtem lze rodinu nakrmit plnohodnotným, neošizeným jídlem, které udělá radost. V případě výběru konkrétního jídla se zobrazí jeho podrobnosti, včetně zmíněných ingrediencí, postupu, jak ho uvařit, či různých jeho variací, a tak máte možnost ochutnat netradiční formu pochutiny.

Podobné weby Recepty.cz – levné recepty

Apetit.cz – jedna z největších českých online kuchařek

Plánovač výletů

Jedním z nedostatků webu TripAdvisor.com a jemu podobných je subjektivní dojem recenzentů. Tedy pokud cestovatel napíše nějakou recenzi, která může vyznít zbytečně kriticky. A často se objevují také ty falešné. Proto existují weby jako je tento, které se toto snaží změnit.

TripExpert.com shromažďuje přehledy z desítek příruček, časopisů a dalších důvěryhodných cestovatelských médií, aby předkládal ucelený pohled. Samozřejmě to funguje jen za předpokladu, že cestovní experti si zachovávají lepší objektivitu než ti občasní, které mohlo něco jen zbytečně podráždit. Na webu tak najdete zkušenosti od jednotlivých recenzentů. Nechybí ani články, ve kterých se nachází seřazeny tipy na různé zážitky v okolí.

Podobné weby TripAdvisor.com – naplánujte si výlet kdekoliv

Travelsites.com – seznam nejlepších cestovatelských webů

Pro milovníky komiksu Čtyřlístek

Čtyřlístek je jedním z nejznámějších a nejdéle česky vycházejících komiksů. Příběhy čtyř hrdinů vychází již od roku 1969 a jeho ilustrátorem a prvním autorem je Jaroslav Němeček. Jeho sláva nemohla být bez povšimnutí ani na internetu, a tak vás zveme na neoficiální fanouškovské stránky.

Na webu se seznámíte s historií vzniku tohoto komiksu (věděli jste, že původně měl vyjít pouze jeden díl?). Nechybí ani povídání o dalších autorech příběhů či různé zajímavosti. Pro perfektní přehled o dosud vydaných, ale i nevydaných příbězích je k dispozici databáze, která obsahuje podle letopočtu seřazené nejen názvy příběhů, ale také autory a informace o dalších komiksech nacházejících se v sešitu. Ve výčtu se také objevují speciální vydání, knihy či reedice. Kolem Čtyřlístku vychází mnohem víc než jen komiks, a o co vše jde, se opět dozvíte na webu. Chybět samozřejmě nemůže ani diskuzní fórum.

Podobné weby Comicsdb.cz – databáze komiksů

Comixzone.cz – svět komiksů

Uwwwízlo v síti

Kolik by se dalo uspořit změnou dodavatele elektřiny a plynu, si můžete zjistit na webu CenyEnergie.cz. Stačí zadat několik údajů a informace máte na dlani. Pokud se pro změnu rozhodnete, potom vám ji web pomůže zařídit.

LinksTip.com poskytuje přehled vybraných článků z různých zdrojů. Na tom by nebylo nic zajímavého, ale jejich populárnost je řazena na základě sociální inteligence, kterou je v algoritmu oblíbenost na sociální síti Facebook.

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 zpřístupnila virtuální prohlídku míst, kde po svém odchodu z prezidentské funkce trávil čas Václav Havel.