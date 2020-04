Google chystá vlastní platební kartu. Dostane se k dalším datům i poplatkům

Pro Google to není poprvé, co by mohl na trh přijít se svou vlastní platební kartou. Poprvé se o to pokusil před sedmi lety v rámci služby Google Wallet (peněženka). Nyní se podle podle serveru TechCrunch chystá znovu vstoupit do téže řeky.

Původní projekt skončil v roce 2016 a o dva roky později přestala fungovat i samotná Wallet. Ta se přeměnila na Google Pay, která pohltila i tehdejší Android Pay.

Návrh platební karty od Googlu.

Připravovaná debetní karta nebude jen fyzický doplněk již fungujícího bezdrátového (NFC) placení pomocí telefonu. Důvod příchodu karty je patrně podobný jako v případě Apple Pay.

Platební karta bude fungovat ve spolupráci s nějakým bankovním domem (Apple spolupracuje s Goldman Sachs). To znamená, že zákazník bude moci provádět platby i u obchodníků, kteří zatím nepodporují placení mobilem se službami od Applu, Googlu a dalších softwarových společností.

TechCruch uvádí, že by společnost mohla na vydání karty spolupracovat s bankami jako CITI či Stanford Federal Credit Union, možná i dalšími. Google by v tomto případě mohl uspět i proto, že lidé jsou nyní více nakloněni platebním službám, které nabízejí technologické firmy.

„Zkoumáme, jak můžeme spolupracovat s bankami a družstevními záložnami v USA a nabízet inteligentní účty prostřednictvím služby Google Pay,“ uvedl Google na dotaz serveru.



Další data pro Google

Firma by se tímto krokem zároveň dostala k dalším datům a poplatkům od uživatelů. Musela by se o ně samozřejmě podělit se spolupracujícími bankami. „Inteligentní debetní karta a provozování účtů by mohly společnosti Google otevřít prostor v oblastech jako je bankovnictví, makléřské služby, finanční poradenství, účetnictví, pojištění nebo půjčování peněz,“ myslí si Josh Constine z TechCrunch.

Ze serverem zveřejněných obrázků vyplývá, že by debetní karta nesla vedle loga partnerské banky i značku Googlu. V návrzích je zobrazena čipová karta Visa, ale firma by mohla potenciálně podporovat další sítě, jako je konkurenční Mastercard.

Zatím není jasné, jak daleko společnost s návrhem karty a všech náležitostí kolem ní je. Je však pravděpodobné, že firma bude chtít s kartou přijít co nejdříve, aby mohla využít potenciál kombinací plateb různými metodami z jednoho účtu, ještě než pomine koronavirová pandemie. Právě v této době, kdy se mnoho lidí naučilo platit přes internet různými kanály, ocení jednotný systém, kde si nebudou muset přehazovat peníze mezi různými účty.