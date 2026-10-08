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Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?

Komerční sdělení   17:00

Ilustrační obrázek | foto: Polar55

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.

Jednou z prvních věcí, které musíte zjistit, je, jaké jsou vaše skutečné potřeby. Tak začněme tím.

Jaké jsou vaše potřeby?

Pokud jste už někdy pracovali s webovými stránkami a e-shopy, často víte, jaké jsou vaše potřeby. Například že potřebujete PHP a MySQL, aby vaše stránka na WordPressu mohla fungovat, a také alespoň 5 GB prostoru, protože máte na svém webu spoustu e-mailů a dat.

Ale co když jste s webovými stránkami dosud nepracovali? Jak tedy poznáte, co vlastně potřebujete?

Nejlepší, co můžete udělat, je NEKUPOVAT si hned velký a drahý balíček, který toho umí spoustu, ale začít s menším hostingovým balíčkem a případně přejít na vyšší, pokud budete potřebovat víc.

Velmi dobrým místem, kde začít, může být například Polar55.cz, který nabízí to, čemu říká webhosting vše v jednom. Získáte v něm vše, co potřebujete k vytvoření webových stránek na své doméně i k používání profesionální e-mailové adresy, například kontakt@vasedomena.cz.

U Polar55 za své peníze opravdu dostanete hodně a naprostá většina lidí nepotřebuje víc než jejich standardní webhosting Plus+, protože už je v něm zahrnuto všechno.

Jinak se při výběru webhostingu můžete sami sebe zeptat na následující:

  • Jaké technologie musí moje webové stránky používat, aby fungovaly?
  • Potřebuji hodně prostoru? (Většina lidí si vystačí s balíčky o velikosti 5–10 GB.)
  • Budu potřebovat také e-mail na své doméně?
  • Budu potřebovat od poskytovatele hostingu hodně pomoci?

Poslední otázka je vlastně jednou z nejdůležitějších a přivádí nás k dalšímu bodu, totiž k důležitosti kvalitního oddělení podpory.

Kvalitní zákaznická podpora je (téměř) to nejdůležitější

Při výběru webhostingu se často hodně hledí na cenu. A ano, cena je důležitým kritériem, ale kvalita podpory, kterou vám poskytovatel nabízí, je přinejmenším stejně důležitá.

Pokud jste dosud nepracovali s webovými stránkami ani e-mailem, určitě budete potřebovat poradit. Je příjemné dostat odpověď, ideálně v češtině, od kompetentního člověka, který vám může rychle pomoct pokračovat dál.

Mnoho poskytovatelů začalo pro zákaznickou podporu používat AI boty a bohužel to není vždy totéž jako psát si se skutečným člověkem. Proto rozhodně doporučujeme vybrat si poskytovatele, který nabízí osobní podporu, ideálně v češtině.

Cena – na tu nesmíme zapomenout

Při výběru webhostingu se, stejně jako u mnoha jiných věcí, ceny liší. Při jejich porovnávání je třeba dávat pozor, protože někteří poskytovatelé například:

  1. Nabízejí úvodní cenu a běžnou cenu
  2. Uvádějí ceny bez DPH
  3. Poskytnou vám další slevu, pokud se zavážete na 2, 3 nebo 4 roky

Nejlepší, co můžete udělat, je vybrat si poskytovatele, u kterého jsou ceny poměrně transparentní. Úvodní a běžná cena jsou například v pořádku, pokud poskytovatel jasně ukáže, kolik u něj zaplatíte v prvním i druhém roce, a nesnaží se to zastřít složitou cenovou strukturou.

Polar55.cz má například ceník na polar55.com/cs/cenik/, kde jasně a přehledně uvidíte, kolik za svůj webhosting zaplatíte nyní i v budoucnu.

Funkce a možnosti

Při výběru webhostingu jsou samozřejmě některé základní funkce a možnosti nezbytné, abyste ho vůbec mohli k něčemu používat. Tady je seznam funkcí a možností, které by měl váš poskytovatel webhostingu splňovat minimálně:

  1. Zálohování a bezplatný přístup k zálohám
  2. DNS pro vaši doménu
  3. Alespoň 5 GB prostoru
  4. Bezplatný SSL certifikát pro vaši doménu
  5. Podpora 24/7
  6. Firewall a ochrana proti malwaru, například prostřednictvím Imunify360
  7. Možnost vytvořit e-mailovou schránku na vlastní doméně a používat webmail
  8. Antispamový filtr pro e-mail
  9. Možnost používat cron úlohy (výhodou)
  10. Možnost mít na jednom webhostingu více domén (výhodou)

Doporučení: Polar55

Pokud máme právě teď doporučit jednoho poskytovatele, který splňuje všechny výše uvedené body, je to polar55.cz, protože získáte:

  • Výborný poměr ceny a výkonu
  • Nízkou cenu navzdory mnoha funkcím a možnostem
  • Neomezený počet domén s e-mailem i webem na jednom webhostingu
  • Možnost používat WordPress, vytvořit webové stránky pomocí AI a další
  • Zálohování, cron úlohy, SSH a mnoho dalších pokročilých funkcí v ceně nejmenšího balíčku

Závěr

Na základě výše uvedeného článku lze vyvodit následující závěry:

  1. Nezačínejte nákupem velkého a drahého hostingového balíčku. Začněte s menším balíčkem a přejděte na vyšší, pokud to budete potřebovat.
  2. Kromě ceny je důležitým kritériem také kvalita zákaznické podpory.
  3. V balíčku od poskytovatele by mělo být zahrnuto několik dalších věcí. Pokud nejsou, najděte si jiného poskytovatele – seznam najdete zde na stránce.
  4. Polar55.cz je právě teď na českém trhu velmi dobrá volba, pokud chcete kvalitní a zároveň levný webhosting.

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Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.

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