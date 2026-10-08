Jednou z prvních věcí, které musíte zjistit, je, jaké jsou vaše skutečné potřeby. Tak začněme tím.
Jaké jsou vaše potřeby?
Pokud jste už někdy pracovali s webovými stránkami a e-shopy, často víte, jaké jsou vaše potřeby. Například že potřebujete PHP a MySQL, aby vaše stránka na WordPressu mohla fungovat, a také alespoň 5 GB prostoru, protože máte na svém webu spoustu e-mailů a dat.
Ale co když jste s webovými stránkami dosud nepracovali? Jak tedy poznáte, co vlastně potřebujete?
Nejlepší, co můžete udělat, je NEKUPOVAT si hned velký a drahý balíček, který toho umí spoustu, ale začít s menším hostingovým balíčkem a případně přejít na vyšší, pokud budete potřebovat víc.
Velmi dobrým místem, kde začít, může být například Polar55.cz, který nabízí to, čemu říká webhosting vše v jednom. Získáte v něm vše, co potřebujete k vytvoření webových stránek na své doméně i k používání profesionální e-mailové adresy, například kontakt@vasedomena.cz.
U Polar55 za své peníze opravdu dostanete hodně a naprostá většina lidí nepotřebuje víc než jejich standardní webhosting Plus+, protože už je v něm zahrnuto všechno.
Jinak se při výběru webhostingu můžete sami sebe zeptat na následující:
- Jaké technologie musí moje webové stránky používat, aby fungovaly?
- Potřebuji hodně prostoru? (Většina lidí si vystačí s balíčky o velikosti 5–10 GB.)
- Budu potřebovat také e-mail na své doméně?
- Budu potřebovat od poskytovatele hostingu hodně pomoci?
Poslední otázka je vlastně jednou z nejdůležitějších a přivádí nás k dalšímu bodu, totiž k důležitosti kvalitního oddělení podpory.
Kvalitní zákaznická podpora je (téměř) to nejdůležitější
Při výběru webhostingu se často hodně hledí na cenu. A ano, cena je důležitým kritériem, ale kvalita podpory, kterou vám poskytovatel nabízí, je přinejmenším stejně důležitá.
Pokud jste dosud nepracovali s webovými stránkami ani e-mailem, určitě budete potřebovat poradit. Je příjemné dostat odpověď, ideálně v češtině, od kompetentního člověka, který vám může rychle pomoct pokračovat dál.
Mnoho poskytovatelů začalo pro zákaznickou podporu používat AI boty a bohužel to není vždy totéž jako psát si se skutečným člověkem. Proto rozhodně doporučujeme vybrat si poskytovatele, který nabízí osobní podporu, ideálně v češtině.
Cena – na tu nesmíme zapomenout
Při výběru webhostingu se, stejně jako u mnoha jiných věcí, ceny liší. Při jejich porovnávání je třeba dávat pozor, protože někteří poskytovatelé například:
- Nabízejí úvodní cenu a běžnou cenu
- Uvádějí ceny bez DPH
- Poskytnou vám další slevu, pokud se zavážete na 2, 3 nebo 4 roky
Nejlepší, co můžete udělat, je vybrat si poskytovatele, u kterého jsou ceny poměrně transparentní. Úvodní a běžná cena jsou například v pořádku, pokud poskytovatel jasně ukáže, kolik u něj zaplatíte v prvním i druhém roce, a nesnaží se to zastřít složitou cenovou strukturou.
Polar55.cz má například ceník na polar55.com/cs/cenik/, kde jasně a přehledně uvidíte, kolik za svůj webhosting zaplatíte nyní i v budoucnu.
Funkce a možnosti
Při výběru webhostingu jsou samozřejmě některé základní funkce a možnosti nezbytné, abyste ho vůbec mohli k něčemu používat. Tady je seznam funkcí a možností, které by měl váš poskytovatel webhostingu splňovat minimálně:
- Zálohování a bezplatný přístup k zálohám
- DNS pro vaši doménu
- Alespoň 5 GB prostoru
- Bezplatný SSL certifikát pro vaši doménu
- Podpora 24/7
- Firewall a ochrana proti malwaru, například prostřednictvím Imunify360
- Možnost vytvořit e-mailovou schránku na vlastní doméně a používat webmail
- Antispamový filtr pro e-mail
- Možnost používat cron úlohy (výhodou)
- Možnost mít na jednom webhostingu více domén (výhodou)
Doporučení: Polar55
Pokud máme právě teď doporučit jednoho poskytovatele, který splňuje všechny výše uvedené body, je to polar55.cz, protože získáte:
- Výborný poměr ceny a výkonu
- Nízkou cenu navzdory mnoha funkcím a možnostem
- Neomezený počet domén s e-mailem i webem na jednom webhostingu
- Možnost používat WordPress, vytvořit webové stránky pomocí AI a další
- Zálohování, cron úlohy, SSH a mnoho dalších pokročilých funkcí v ceně nejmenšího balíčku
Závěr
Na základě výše uvedeného článku lze vyvodit následující závěry:
- Nezačínejte nákupem velkého a drahého hostingového balíčku. Začněte s menším balíčkem a přejděte na vyšší, pokud to budete potřebovat.
- Kromě ceny je důležitým kritériem také kvalita zákaznické podpory.
- V balíčku od poskytovatele by mělo být zahrnuto několik dalších věcí. Pokud nejsou, najděte si jiného poskytovatele – seznam najdete zde na stránce.
- Polar55.cz je právě teď na českém trhu velmi dobrá volba, pokud chcete kvalitní a zároveň levný webhosting.