Weby vás tajně sledují prostřednictvím otisku zařízení

Každý uživatel si internetový prohlížeč může vybrat podle vlastních preferencí – existují plně vybavené, čisté, více či méně umožňující blokovat sledování uživatelů, chránící jejich soukromí a poskytují i speciální funkce umožňující třeba anonymní surfování.

Ochrana osobních údajů je v technologickém světě obecně velkým problémem. Zdaleka největším je však ochrana osobních údajů vznikajících při procházení internetem. Proč? Protože v zájmu e-shopů a různých obchodníků je nabízet služby a produkty. Proto vás potřebují identifikovat a zjistit vaše potřeby.

Dost často se tak děje na základě sledování vašeho chování na webových stránkách. Dochází k tomu sledováním prostřednictvím cookies, vaší IP adresy, otisku zařízení a dalších identifikátorů specifických pro zařízení, ze kterého surfujete.

Jak konkrétně jste sledovaní

Cookies jsou malé soubory, obsahující data, které webové stránky ukládají prostřednictvím browseru, aby sledovaly vaše přihlašování a pamatovaly si aktivitu na webech. Jsou zásadní pro to, aby byl web použitelnější, a ušetří vám nutnost znovu opakovat různé akce při každém použití webu – díky nim například najdete v nákupním koši již před tím vložené zboží.

Až sem by to bylo vše v pořádku, protože jde o ukládaní dat, respektive chování, které uvítáte. Problém s ochranou osobních údajů však vzniká v případě souborů cookies třetích stran – těch, které do vašeho prohlížeče nevloží web, který si prohlížíte, ale třetí strana (nejčastěji Google, Facebook nebo různé reklamní služby). K těm potom mají přístup jiné weby a snadno si prohlédnou vaše surfování na internetu a udělají si představu o vašich potřebách.

Cookies třetích stran však nejsou jedinou hrozbou pro naše soukromí. Další technika, která je nyní ještě více v kurzu z důvodu omezování cookies, se jmenuje otisk zařízení. Podobně jako má každý člověk specifické otisky prstů, má prakticky každé zařízení, respektive internetový prohlížeč svůj otisk (fingerprinting), který je tvořen na základě konfigurace systému.

Otisk vašeho zařízení může obsahovat typ a verzi prohlížeče, operační systém, využívané doplňky, v jakém časovém pásmu se nacházíte, používaný jazyk, rozlišení obrazovky, nainstalovaná písma a další informace.

Proto, pokud zablokujete používání cookies, stále díky otisku zařízení můžete být jednoznačně identifikováni. Na rozdíl od cookies není ochrana před touto metodou zasahující do soukromí tak jednoduchá. To znamená, že i když vypnete sbírání informací prostřednictvím cookies třetích stran, weby vás často mohou stále identifikovat právě prostřednictvím otisku zařízení.

Zakázání používání cookies ve Firefoxu

To se ale bude patrně měnit, například Google uvedl, že v roce 2023 plánuje v prohlížeči Chrome odstranit jejich podporu a Firefox je například blokuje ve výchozím nastavení již nyní.

Otisky jsou ve skutečnosti více problematické než cookies. Soubory cookies totiž můžete kdykoli odstranit, ale pokud nezískáte nové zařízení, nemůžete již ve vytvořeném profilu na základě otisku zařízení uniknout své digitální stopě.

Dalším problémem je dlouhý řetězec znaků (trackovacích), které některé stránky přidávají při kopírování webové adresy. Ty vás také identifikují. Naštěstí existují nástroje, jako je například rozšíření prohlížeče s názvem ClearURLs, které může automaticky tyto sledovací kódy odebírat.

Otisk zařízení pod mikroskopem Chcete-li si zjistit, co o vás browser všechno ví, potom použijte službu Amiunique.org. Nabízí možnost zjistit, zda je váš internetový prohlížeč jednoznačně identifikovatelný a zobrazuje i mnoho dalších informací.

Jak se lze sledování bránit

Anonymní režim v Chrome

Mnohé webové prohlížeče nabízejí funkci slibující ochranu před sledováním. Avšak mějte na paměti, že režim soukromého prohlížení - různě nazývaný jako anonymní, inkognito režim, InPrivate atd. - vás obvykle stejně neochrání před veškerým sledováním. Tento režim totiž obvykle pouze skryje vaše aktivity z historie prohlížení, údaje zadávané do formulářů a další drobnosti.

Některé prohlížeče, jako například Edge a Safari, potom blokují otisky zařízení na základě blacklistů a Firefox pracuje na systému blokování chování, který vás upozorní, pokud se web pokusí použít otisk. To prohlížeč Brave, Avast Secure Browser a Apple Safari již mají funkce, které skryjí data, například konfiguraci zařízení a prohlížeče, písma a doplňky, které jste nainstalovali. Vítané také je to, že některé webové stránky, které využívají otisk zařízení vás na využití této techniky samy upozorní.

Aktivace modu DNS over HTTPS

Další ochrana soukromí, která se v poslední době čím dál tím více prosazuje (najdeme ji například ve Firefoxu či Edge) je podpora bezpečnějších protokolů DNS. To je systém serverů, které váš prohlížeč kontaktuje k překladu textových webových adres na jejich číselný ekvivalenty, se kterými pracují webové servery. Standardně tento překlad poskytují servery DNS internetového poskytovatele (ISP), ale zabezpečené prohlížeče nyní používají DoH (DNS over HTTPS), které zabrání třetím stranám zjistit, na jaké webové stránky se pokoušíte přistoupit.

Máte se svého prohlížeče bát?

Nic není jen správně nebo špatně. Jako u všeho v životě neexistuje nic dokonalého, a to platí i o zabezpečení nebo soukromí. Ale existují způsoby, které by subjektům sledujícím vaše počínání na internetu toto chování mohly ztížit. A to v různé míře.

Například na této stránce najdete ověřenou organizaci a seznam nástrojů, které lze používat k obraně. Zajímá-li vás, jak si ve sledování stojí přímo vybrané prohlížeče? Podívejte se na jejich srovnání zde.



Zajímavostí je, že například Firefox počínaje verzí 58 vydanou už v roce 2018 dal uživatelům možnost rozhodnout o tom, zda povolí webovým stránkám extrahovat data z otisku zařízení. Firefox však nebyl prvním prohlížečem, který blokoval otisky, tím byl Tor, který požaduje povolení již od roku 2013.

Technologie se neustále vyvíjí, stejně tak tlak na lepší zabezpečení osobních dat uživatelů. Otisky zařízení ne vždy přicházejí se záměrem porušit vaše soukromí. Nemusí tak být notným zlem. Vždy však máte možnost webovým stránkám sledování ztížit a s trochou snahy se vám tak může podařit eliminovat svou internetovou stopu.

A co vy? Jak přistupujete k ochraně osobních údajů a zabezpečení vašeho soukromí? Dejte nám vědět v diskuzi.