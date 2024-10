Nedělejme z umělé inteligence božstvo, které nás ovládne, říká influencer Mára

Ještě pořád vás můžu titulovat jako technologického evangelistu?

Kdysi mě tak nazvali v jednom rozhovoru, mně se to líbilo a začal jsem to používat. V anglofonních zemích to funguje, tady už jsem zažil, že ze mě udělali evangelíka. Tak teď raději používám výraz technologický optimista, protože vnímám technologie – když se používají správně – jako přínos do života.

Moje děti mají nastaveno hodně omezení v užívání technologií. Časem si však budou schopné zjistit, jak je obcházet a já i chci, aby se jim to podařilo.