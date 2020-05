Tipy na weby: hlídání dětí zdarma či posílání papírových dopisů internetem

Vzájemné hlídání dětí

Hlídejme.cz je webová aplikace pro vzájemné hlídání dětí určená maminkám. Ty se díky ní seznámí s hlídacími maminkami ve svém okolí a domluví se na pohlídání dětí na střídačku. Jde tedy o službu za službu a maminky neplatí za jednotlivé hodiny hlídání. Díky tomu je hlídání dostupné i pro ty, kteří si nemohou dovolit soukromou školku, jesle nebo profesionální chůvu z agentury.

Maminky díky tomu mohou být na rodičovské a zároveň třeba pár hodin týdně pracovat, a přitom nevydělávat pouze na hlídání. Většina maminek v naší republice využívá možnosti být s dítětem na rodičovské dovolené do jeho tří let věku. Je to tak správně, protože do tohoto věku se formuje velká část osobnosti dítěte a mělo by tak s matkou trávit nejvíce času. Na druhou stranu je to poměrně dlouhá doba a maminky, které ve svém okolí neznají jiné maminky s dětmi v podobném věku, poté mohou trpět nedostatkem sociálního vyžití. I pro ně je služba Hlídejme.cz určena, protože je dokáže spojit s maminkami v okolí.



Hlídejme není jen pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Mohou ji využívat také rodiče při vyzvedávání ze školky, školy nebo jako alternativu k dětským koutkům, nebo když si potřebují něco v klidu zařídit. Cílem služby je zajistit dostupnost vzájemného hlídání ve všech malých i velkých obcích v ČR a umožnit tak maminkám, aby ani s dětmi nezapomněly na sebe samé, na své koníčky a aby se mohly realizovat i mimo mateřské povinnosti.

Posílejte dopisy přes internet

Odesílat klasické papírové dopisy, lze i jinak než jen z pošty. Dnes už tak není problém učinit přímo z PC nebo smartphonu. V tuzemsku jsou dostupné speciální „pošty“, které umožňují posílat dopisy přes internet a bez registrace. Už tak není nutné chodit do kamenné pošty.

Služba posouvá poštovní přepážku z budov pošt do domovů a kanceláří. Při posílání dopisů místo hledání nejbližší schránky nebo pošty se stačí připojit ke službě přes internet a dopis podat online. Pomocí webového rozhraní umožňuje odeslat od 18 Kč jakýkoliv dokument klasickou formou. Tím odpadá „rituál“, který je nutné podstoupit při klasickém odeslání dopisu.



Obsluha probíhá podobně, jako kdybyste spravovali svoji e-mailovou schránku. Po odeslání provozovatel služby dopis vytiskne, odnese na poštu a zašle na uvedený kontakt po celé ČR a EU. Nechybí ani speciální služba pro podnikatele a firmy, slouží k odesílání běžné pošty, ale umožňuje i hromadná podání. Výhodou je zde archivace pošty, správa účtů, propojení s e-shopy a možnost začlenit „poštu“ do systému pomocí API.

Doprava za každé situace

Motoristé už dávno nevyužívají při cestování jen GPS navigaci, ale stále více získávají aktuální informace o současné dopravní situaci na silnicích online. Existuje několik služeb, které toto poskytují. Samozřejmě Google mezi nimi nemůže chybět.

Také na jeho mapách lze pozorovat aktuální dopravní situaci a její vývoj. Lze tak činit z pohodlí počítače (což se může hodit před cestou), či máte-li ve smartphonu aktivovaná mobilní data, tak i rovnou na cestě a díky spojení s navigací budete zavčas varováni před blížícím se dopravním kolapsem a bude vám navržena objízdná trasa.



Na PC si na mapách lze zobrazit další vrstvu, která přináší informace o dopravní hustotě (dálnice a velké tahy) nejen v ČR, ale celé řadě zemí po celém světě. Tato funkce sbírá a vyhodnocuje informace z různých zdrojů a mimo jiné také od uživatelů chytrých mobilních telefonů (pokud uživatel povolí) a podle toho odhaduje, jaká je úroveň dopravy v jednotlivých městech. Hustota provozu je barevně odlišená. Servis si lze aktivovat na mapách pod odkazem Provoz.

Uwwwízlo v síti

Pohodové sledování sportovních aktivit umožní služba Sports-tracker.com. V kombinaci se smartphonem (s iOS, Android) umí zaznamenávat a zobrazovat polohová data jako například rychlosti nebo vzdálenosti.

Správu osobních a rodinných financí zajistí eÚčty.cz. Díky pravidelnému vedení budete mít o svých výdajích i příjmech přehled kdykoliv a kdekoliv.

Největší databázi citátů, mott, myšlenek, aforismů, výroků, přísloví a pranostik najdete na webu Cituj.cz. Pro větší přehlednost jsou tříděné do několika kategorií.