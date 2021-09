Ovládněte vyhledávače a najděte na internetu to, co opravdu potřebujete

Pokaždé, když v internetovém vyhledávači jako je Seznam, Google, Bing atd. hledáte pomocí slova, či fráze, navržený mechanismus vybírá výsledky z již předem indexovaných internetových stránek. Těch jsou biliony. Vygenerovaný seznam výsledků potom nějakým způsobem souvisí s klíčovými slovy. Jak přesně vyhledávače indexují všechny webové stránky na světě, a vědí, jak je a kde je hledat?

Odpovědí jsou tzv. web crawlers, známé také jako weboví pavouci. Jde o automatizované algoritmy (často nazývané „roboty“ nebo „boty“), které procházejí web, nacházejí stránky a ty potom přidávají do databází vyhledávačů. Tímto způsobem provádějí indexování, na jehož konci jsou seznamy stránek, které se nakonec objeví ve výsledcích vyhledávání. Protože vše je dostupné v databázích, získáte po odeslání dotazu výsledky okamžitě. Pokud by měl vyhledávač projít všechny stránky na světě při každém dotazu, tak by to trvalo tak dlouho, že byste to vzdali.

Zmapované weby

Jak si však prohledávače vybírají, které webové stránky mají procházet? Nejběžnějším scénářem je, že majitelé, respektive provozovatelé webových stránek chtějí, aby vyhledávače prohledávaly jejich stránky – indexovaly je. Mohou toho dosáhnout tím, že požádají Seznam, Google, Bing, nebo jiný vyhledávač o zaindexování svých stránek. Tento proces se liší v závislosti na nastavení jednotlivých služeb. Vyhledávače tak činí samozřejmě i automaticky a často prioritně vybírají oblíbené, a dobře prolinkované internetové stránky (na které se odkazuje z jiných webů).

Vlastníci webových stránek mohou určitými způsoby pomoci vyhledávačům indexovat jejich webové stránky, například nahráním mapy stránek. Jde o soubor obsahující všechny odkazy a stránky, které jsou součástí webu. Obvykle se používá k označení stránek, které je vhodné indexovat.

Jakmile vyhledávače již jednou inkriminovaný web navštíví, automaticky ho budou navštěvovat znovu, aby si „doplnily“ nové informace a tím změnily (refreshnul) uložená data o webu ve své databázi. Frekvence procházení se liší podle toho, jak je web oblíbený. Majitelé stránek proto často udržují aktualizované mapy webů, aby dali vyhledávacím enginům vědět, které nové weby mají indexovat.

Roboti a faktor zdvořilosti

Co když však web nechce, aby se některé nebo všechny jeho stránky zobrazovaly ve vyhledávači? Možná nebude chtít, aby uživatelé věděli o stránce určené pouze pro členy klubu, nebo aby viděli chybovou stránku 404. V tomto případě vstupuje do hry seznam vyloučených procházení, známý také jako robots.txt. Jako v předchozím případě jde opět o textový soubor, který sděluje „prolézacím“ robotům, které webové stránky mají být vyloučeny z indexování.

Další důvod, proč je soubor robots.txt důležitý je ten, že webové prohledávače mohou mít významný vliv na výkon webu. Protože prolézací moduly v podstatě stahují všechny stránky na webu, a tak spotřebovávají výkon serveru, na kterém web funguje a tím mohou způsobit jeho zpomalení. Přicházejí v nepředvídatelných časech a bez ohlášení. Pokud tak není žádané, aby byly stránky opakovaně indexovány, zastavení procházení může pomoci snížit část vytížení serverů webu. Prohledávače toto naštěstí akceptují.

Magie metadat

Pod adresou URL a názvem každého výsledku vyhledávání najdete krátký popis stránky. Tyto popisy, respektive ukázky ne vždy odpovídají skutečnému obsahu webu. Důvodem je, že mnoho webů používá něco, co se nazývá „metatagy“, což není nic jiného než textové popisy stránek, které majitelé webů přidávají na stránky a mají za úkol popsat a nalákat právě na jejich stránky.



Přesné vyhledávání

Nyní znáte některé základní principy vyhledávačů. Pojďme se tak podívat na to, jak konkrétně a lépe využít jejich služeb pro nalezení kýžených výsledků. Prvním z nich je používání přesných frází. Vyhledávačům je jedno, v jakém pořadí slova píšete (zda je to věta, dává smysl, nebo prostě jen zadáte slova). Vždy se snaží najít stránky obsahující danou kombinaci slov. K získání seznamu výsledků, které obsahují přesně hledaný výraz, můžete použít uvozovky ve slově nebo frázi, kterou zadáte do vyhledávacího pole.

Například, pokud hledáte informace o svém důchodu, tak jistě zadáte něco ve smyslu – jaký budu mít důchod. Vyhledávač vrátí sadu výsledků, která obsahuje všechna čtyři nebo méně těchto slov v libovolném pořadí.

Výsledky vyhledávání bez uvozovek

Pokud ale místo toho použijete uvozovky a zadáte vyhledáte „jaký budu mít důchod“, vyhledávač dá přednost výsledkům, které obsahují přesně tuto frázi – tedy zobrazí stránky, které obsahují přesně tuto větu.

A výsledky vyhledávání s uvozovkami

Jak jsme si ukázali, při zadávání dotazu se dvěma nebo více slovy do vyhledávacího pole mohou výsledky obsahovat pouze několik uvedených slov. Chcete-li najít stránky, které obsahují alespoň dva výrazy, můžete si pomoci operátorem AND mezi těmito slovy. Můžete použít také operátor OR k určení, kdy mají výsledky obsahovat pouze jedno z klíčových slov.



Vylučte určité výrazy

Pokud chcete z výsledků vyhledávání naopak předem vyloučit webové stránky, které obsahují určitou frázi, označte vybrané slovo v dotazu znaménkem mínus. Takže pokud hledáte informace o zimních pneumatikách a nechcete, aby se zobrazovaly produkty ke koupení, potom zadejte: jak vybrat zimní pneumatiky -koupit -obchod.

Další trik je užitečný v případech, kdy při hledání informací si nejste jisti, co přesně hledáte. Respektive třeba neznáte jedno slovo, nebo nevíte, jak se píše. Potom místo něj použijte symbol hvězdy (*). Funguje jako zástupný symbol, který vyhledávač automaticky vyplní nějakým slovem před zobrazením výsledků. Například: jak zvýraznit * ve wordu.

Jak je vidět, první tři výsledky se zaměřují na tři různé věci, a mezi nimi je ten, co jsme hledali my. Je to užitečný způsob, jak umožnit vyhledávači jít cestou, když si nejste jisti, kterou cestou byste se měli vydat.

Najděte webové stránky podobné jiným

Toto je metoda, která se stane konstantou vašich vyhledávacích návyků – jakmile si ji osvojíte. Jistě vás už několikrát napadlo, zda neexistuje způsob, jak objevit další web podobný tomu vašemu oblíbenému. V tomto případě použijte syntaxi related:[webová adresa]. Pojďme si to ukázat například na tom, jak najít webové stránky obsahující ke stažení různé programy – related:slunecnice.cz.

Tímto způsobem lze najít podobné stránky

Většina serverů disponuje funkcí pro vyhledávání informací právě v něm. Pokud nechcete tlačítko hledat, či ho snad ani web nemá, nebo chcete vyhledávat rovnou z internetového vyhledávače, potom zadejte jeho URL adresu a za ni rovnou klíčové hledané slovo „technet.cz první počítač“. U Googlu můžete využít frázi „site:“, za kterou vložíte adresu serveru, tedy „site:technet.cz“.

Vyhledávejte v určitém typu souborů

Dejme tomu, že chcete najít informace o elektrárnách v souborech typu PDF a prezentacích. Potom stačí do vyhledávacího pole zadat – filetype:ppt elektrárny.

Vyhledávejte hlasem či obrazem

Jestliže nechcete k vyhledávání zadávat slova, můžete místo toho použít hlas. Pokud v Google kliknete na ikonu mikrofonu, můžete nadiktovat text, který si přejete vyhledat. To je vhodné například v případech, kdy nemáte prázdné ruce, nebo neznáte, jak se některé cizí slovo píše.



Pokud navíc chcete najít něco podle obrázku, třeba co na něm je, potom přejděte na tuto stránku a nahrajte obrázek do Google nebo na něj odkažte.

Všechny funkce vyhledávače Google Chcete-li se stát opravdovým mistrem ve vyhledávání v Google, potom přejděte přímo na tuto stránku, která popisuje jednotlivé techniky a nástroje do podrobností.



Používejte „klikací“ pomůcky

Jistě si říkáte, že zapamatovat si syntaxi není zrovna lehké. Naštěstí i na toto je myšleno, a tak například Google už po zadání vyhledávaných slov u výsledků umožňuje zpřesnit vyhledávání. Například hned v úvodu zobrazuje vybraný úryvek, na pravé straně třeba vysvětlení z wikipedie, možnost zapojit určitě slovo (bude nutnou součástí při vyhledávání) atd.



Jako další pomůcka se nabízí lišta nástrojů. Ne, nemusíte nic instalovat, ale pokud opět používáte Google, tak pokud vpravo kliknete na Nástroje, zobrazí se několik užitečných voleb. Vyhledávat lze v jakémkoliv jazyce, nebo preferovaném (co jste si nastavili v Google vyhledávači), nastavit čas od do kdy chcete výsledky vyhledávat (velmi dobré v případě jejich relevantnosti) nebo zobrazit všechny s přesnou shodou.

Zkuste vyhledávané položit jinak

Vyhledávání se během posledních let velmi zlepšilo a je mnohem chytřejší. V dnešní době tak už není potřeba zadávat ani přesně slova, protože překlepy jsou opraveny, respektive navrženy ve správném znění. To se hodí například v případě cizího slovíčka, které neznáte, respektive nevíte, jak přesně se píše.

Myslete také na to, že téměř vše se dá – a v češtině obzvlášť – popsat několika způsoby. Takže například pokud vás neuspokojí výsledky na téma, jak nainstalovat ovladače v Ubuntu, zkuste zadat odstranění problémů s ovladači v Ubuntu. Zkrátka, zkuste na to jít trochu z jiné strany.

A ještě jedna věc. Při vyhledávání zkuste používat jen důležitá slova. Pokud hledáte příliš mnoho slov, může to omezit výsledky. To znamená, že ve skutečnosti vám může trvat déle, než najdete to, co hledáte. Proto je vhodné při hledání něčeho používat pouze důležitá slova. Podívejme se na příklad. Nezadávejte „kde najdu nejlepší čínskou restauraci“ a místo toho raději použijte „čínské restaurace poblíž“ nebo „čínské restaurace poblíž mě“. Je to jednoduché, výsledky jsou přesnější.