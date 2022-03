Google blokuje ruská média, i nezávislé Echo Moskvy. Jablotron své služby

Americká internetová společnost Google přestala ve své službě Google News (Zprávy Google) zobrazovat weby médií financovaných ruským státem. Platí to mimo jiné pro televizi RT, zpravodajský server Sputnik nebo pro tiskovou agenturu TASS. Tato akce se projeví postupně.

Odstranění ruských zdrojů informací platí globálně i pro další platformy, ve kterých se zobrazuje zpravodajství. V úterý také Google zablokoval na videoserveru Youtube v Evropě kanály spojené s televizí RT nebo webem Sputnik. Blokuje také mobilní aplikace spojené s RT a Sputnikem z obchodu Google Play v celé Evropě.

Velké technologické firmy proti Rusku Apple pozastavil v Rusku prodej všech produktů, nefunkční je i služba Pay.

Google zablokovala mobilní aplikace propojené s ruskými televizními stanicemi RT a Sputnik ze svého Google Play a ze zpravodajské služby News (Zprávy). Jeho platební sytém Gogole Pay také nefunguje.

Microsoft řekl, že odstraní mobilní aplikace státní RT z obchodu Windows App Store a zakáže reklamy ruských státem podporovaných médií

Facebook také zakázal vydělávat na reklamách některým státním médiím

Twitter jim rovněž neumožňuje monetizaci

Výrobce notebooků Dell Technologies uvedl, že pozastavil prodej výrobků na Ukrajině a v Rusku.

AMD i Intel zablokovaly dodávky čipů pro průmyslové použití, dodržují tak vyhlášené sankce

Intel také omezuje dodávky ve stejné oblasti

Google také podle vyjádření prezidenta pro světové záležitosti Kenta Walkera pracuje na tom, aby omezil doporučování, pozastavil možnost zpeněžování a omezil i dosah takového obsahu, který produkují média financovaná ruským státem.

„V této mimořádné krizi přijímáme mimořádná opatření, abychom zastavili šíření dezinformací a narušili dezinformační kampaně na webu,“ uvedl Google na blogu. Google také dočasně zablokoval některé funkce svých map, například dopravní vrstvu nebo údaje o vytížených místech.

Podařilo se mu také zablokovat na Youtubu kanál nevládního rádia Echo Moskvy, které nebylo poplatné vládní propagandě. Právě kvůli své nezávislosti a tomu, že rádio nedodržovalo ruská cenzurní nařízení, bylo jeho standardní vysílání vypnuto.

Na druhou stranu na serveru Youtube zůstává nezávislá ruská internetová televizní stanice Dožď, na kterou ruský cenzurní úřad Roskomnadzor uvalil restrikce kvůli tomu, že „vyzývá k extremistické činnosti a násilí a záměrně šíří nepravdivé informace o akcích ruského vojenského personálu v rámci speciální operace na ochranu DLR a LPR (Doněcké a Luhanské lidové republiky)“.

K důvodům, proč z Youtubu zmizelo Echo Moskvy, se na náš dotaz zatím zastoupení Googlu nevyjádřilo.

Osvětové „recenze“ na Google mapách mizí

Vzhledem k přitvrzující cenzuře se mohou lidé v Rusku dozvědět prakticky jen vládní interpretaci útoku na Ukrajinu, pokud se o věc více nezajímají. Lidé z různých částí světa se snaží tuto informační blokádu prorazit. Některým hackerským skupinám se údajně podařilo na chvíli nabourat některá média nebo weby a jejich prostřednictvím šířit informace o situaci na Ukrajině.

Ale snaží se i jednotliví uživatelé, a to například prostřednictvím některých recenzních služeb, jako je například hodnocení restaurací na Google mapách. Lidé tyto recenze začali hojně používat, aby informovali Rusy o invazi. U recenzí některých podniků a míst v Rusku se tak začaly objevovat protiruské komentáře či fotografie z ruské invaze proti Ukrajině.

Tyto „recenze“ však nyní začaly hromadně mizet. Což vyvolává negativní reakce u uživatelů, kteří si myslí, že za hromadným mazáním stojí Google.

„Googlemaps zrušily veškeré recenze podniků novější než týden. Ano, ty, kde se psalo o Ukrajině, tedy jednu z možností obejití cenzury v Rusku,“ píše například uživatel Michal Arnošt.

Je však pravděpodobné, že se každá tato jednotlivá restaurace rozhodla na Google obrátit s tím, že tyto recenze jsou irelevantní a požádaly o jejich odstranění. Stačilo jim kliknout na položku „Označit jako nevhodné.“ Svědčilo by o tom i to, že u některých restaurací a hotelů, zpravidla mimo Moskvu, tyto „informativní recenze“ stále jsou.

Jablotron omezil v Rusku služby

Zatímco velké nadnárodní koncerny se zpravidla drží místní legislativy, podmínek provozu a smluvních ujednání, český Jablotron se rozhodl, že riskne svou pověst u zákazníků v Rusku a osvětu jim přinese po svém.

Jablonecký výrobce zabezpečovacích zařízení tak vyzval své klienty v Rusku, aby se postavili proti invazi na Ukrajinu. Firma v úterý oznámila, že zablokovala datové služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. Podle asistentky vedení společnosti Táni Duškové se v reakci na vypnutí služeb ozvalo několik set nespokojených až nenávistných a agresivních reakcí. Jablotron však obnovení služeb odmítá, dokud ruská armáda neopustí Ukrajinu.

Svým zákazníkům firma rozeslala své stanovisko: „Chápeme Vaše rozhořčení nad tím, že Jablotron zablokoval služby uživatelům v Rusku. Prosím uvědomte si, že to, co se děje na Ukrajině, není žádná mírová mise. Je to surová agresivní válka, ve které umírají nevinní lidé. Umírají Ukrajinci, jejich ženy a děti, ale umírají také ruští vojáci – Vaši bratři a synové. Každý občan Ruska, který tuto situaci bez veřejného protestu přijímá, se stává spolupachatelem válečného zločinu. Ano, zablokování služeb Jablotronu je porušením obchodního práva. Takové porušení práva však považujeme za správné v situaci, kdy má napomoci ukončení válečné agrese a zabíjení lidí.“

Daniel Trojan @dtcz Jablotron ukoncuje sve sluzby v Rusku a Belorusku. Vsem zakaznikum posila velmi uprimny vzkaz... Aneb kdyz nejsou zisky na prvnim miste... https://t.co/91d6Hfq48E oblíbit odpovědět

Jablotron je podle svého prohlášení připraven služby obnovit, jakmile ruská vojska odejdou z Ukrajiny. „Zapneme je též okamžitě každému z Vás, když se nechá vyfotografovat zahraničním novinářem na náměstí Vašeho města s transparentem proti válce na Ukrajině. Pokud nejste zbabělci, tak namiřte svůj hněv a nenávist proti (Vladimiru) Putinovi a jeho lidem, nikoliv proti Jablotronu,“ dodává firma ve svém prohlášení.

Kromě zablokování datových služeb uživatelům v Rusku a Bělorusku zastavil Jablotron i prodeje v těchto zemích. Opatření se dotklo více než 8 000 klientů. „Jsem si vědom, že tento krok nemůže situaci zvrátit. Když mi bylo 11, tak naši zemi obsadily ruské tanky. Nic podobného už bych nechtěl zažít. Proto nesmíme jen nadávat a starat se o uprchlíky. Musíme udělat všechno, co by mohlo agresora zastavit,“ uvedl zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek.