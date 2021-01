Prozkoumejte Česko, běžně nedostupná místa i nyní zavřené památky, prostřednictvím virtuálních prohlídek a speciálních sbírek fotografií. Není to sice stejné jako osobní návštěva, ale pomoci si můžete virtuálními brýlemi, jako je Cardboard. Navíc je to v současné době asi nejbezpečnější způsob. Začít můžeme budovou Národního muzea, která nedávno prošla celkovou a nákladnou rekonstrukcí. Po svém znovuotevření přilákala k prohlídkám tisíce návštěvníků. Podívejte se i do míst, která jsou třeba zatím pro veřejnost nepřístupná, projděte se pod známým plejtvákem myšokem nebo si v detailu prohlédněte busty a sochy Panteonu Národního muzea. Prohlídku můžete zahájit zde.

Autor: Jakub Dvořák, Technet.cz