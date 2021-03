Facebook ruší přes miliardu účtů a chce otevřít Instagram dětem

Otázku, jak zpřístupnit své služby nejmladší populaci, řeší většina sociálních sítí. Některé to mají vyřešené a nabízí omezený přístup. V dohledné době by se k nim mohl připojit i Instagram ze stáje Facebooku. Vyplývá to z interních dokumentů, které zveřejnil server BuzzFeed News.

Nápad spočívá v tom, že by mohly vznikat účty, které by spravovali rodiče dětí. Právě ty by mohli lidé do 13 let využívat. Jedním z cílů je omezit tvorbu účtů, kde mladí lidé o svém věku lžou. Lidé jsou sice při registraci na platformu požádáni, aby zadali svůj věk, ale tento údaj není nijak kontrolován.

„S nadšením oznamuji, že jsme do našeho seznamu priorit H1 na Instagramu dali práci s mládeží,“ cituje BuzzFeed News zprávu z diskuzního fóra zaměstnanců, kterou napsal Vishal Shah, viceprezident Instagram.

„V rámci vývojové skupiny Community Product Group vybudujeme nový pilíř pro mládež, kde se budeme zaměřovat na dvě věci: urychlení naší práce v oblasti integrity a ochrany soukromí s cílem zajistit nejbezpečnější možné zážitky pro dospívající a vytvoření verze Instagramu, která umožní lidem ve věku pod třináct let poprvé bezpečně používat Instagram,“ píše Shah.

V dokumentu se objevily i návrhy dalších opatření, jako je programové omezení, které zabrání dospělým zasílat zprávy lidem mladším osmnácti let. To by mohlo být aplikováno i dříve, než bude spuštěn Instagram pro děti.

Nedávno Instagram uvedl, že musí udělat více pro ochranu nejmladších uživatelů před dospělými, kteří představují riziko pro jejich bezpečnost.

Pro Facebook by to nebyl první krok, kdy nabídne služby dětem. V roce 2017 uvedl Messenger Kids, což je omezená komunikační platforma, přes níž mohou děti od 6 do 12 let hovořit s rodinnými příslušníky a přáteli schválenými rodiči.

Tato aplikace funguje jako rozšíření účtu rodičů a rodiče získávají kontrolu, například možnost rozhodnout, s kým mohou jejich děti chatovat. Rodiče se také dozví, pokud si dítě někoho zablokuje či nahlásí. Firma při uvedení slibovala, že nebude shromažďovat informace pro marketingové účely.

Facebook maže falešné účty

Samotná sociální síť Facebook tento týden oznámila, že odstranila ze svých internetových platforem mezi loňským říjnem a prosincem 1,3 miliardy falešných účtů. Uvedla to v příspěvku na svém oficiálním blogu, v němž obhajovala přístup k boji proti dezinformacím na sociálních sítích před čtvrtečním slyšením ve výboru Kongresu.

Facebook podle prohlášení zaměstnává 35 000 lidí, kteří se věnují boji proti šíření dezinformací. Ti se zabývají potíráním koordinovaných snah o manipulaci veřejné debaty i práci s příspěvky jednotlivých uživatelů. Společnost udržuje například tým 80 lidí, kteří ověřují informace uvedené v uživatelských příspěvcích a v případě jejich nepravdivosti k nim ztíží ostatním uživatelům přístup, nebo je opatří varovným označením.

Společnost rovněž uvedla, že využívá takzvané umělé inteligence k odstraňování tvrzení o covidu-19, která experti dříve označili za nepravdivá. Od začátku pandemie smazala dvanáct milionů různých typů příspěvků, které uváděly dezinformace jak o samotném onemocnění, tak o vakcínách.

Šíření nepravd a konspiračních teorií na sociálních sítích je v poslední době v USA velkým tématem, po jehož řešení volají zástupci obou hlavních politických stran. Zatímco republikán s exprezidentem Donaldem Trumpem si stěžují především na to, že technologické společnosti na svých platformách údajně umlčují konzervativní hlasy, demokraté chtějí na internetové giganty uvalit větší zodpovědnost za obsah, který na jimi provozované sítě nahrávají uživatelé.

Facebook ve svém příspěvku před jednáním výboru pro energetiku a obchod Sněmovny reprezentantů shrnuje činnost, kterou vyvíjí při boji s dezinformacemi, zároveň se dopředu brání kritice, že některé praktiky přehlíží v zájmu udržení finančního zisku. Jako protiargument uvádí úpravu řazení zpráv médií z roku 2018, jejímž cílem bylo posílit kultivovanou debatu o současných tématech. Podle firmy po ní klesl průměrný čas strávený na Facebooku o pět procent.