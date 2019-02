Některé stránky ruské televize RT zmizely z Facebooku. Síť je zablokovala

Americká společnost Facebook zrušila několik stránek s vazbami na Rusko. Čtyři z nich byly i projekty ruské televizní stanice RT, které byly specializované na šíření virálních videí.

Konkrétně to podle americké TV stanice CNN byly projekt Soapbox, který vytváří mix videí o aktuálních záležitostech, dále pak Waste-Ed, který se specializuje na životní prostředí. Třetí zablokovaná stránka Backthen se specializovala na historii a konečně poslední kanál In The Now, jenž připravuje virální zprávy, které mají zaujmout generaci mileniálů.

Facebook stránky zablokoval v reakci na zjištění, že projekt šíří dezinformace a že ho skrytě financuje ruský stát. Vedení ruské televize krok technologické firmy označilo za bezdůvodný.

Маргарита Симоньян (Twitter) @M_Simonyan У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook! CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России.

„Máme menší projekt v angličtině, který se jmenuje In the Now (volně přeloženo Právě teď). Projekt byl velice populární - 2,5 miliardy návštěv a čtyři miliony odběratelů jenom na Facebooku,“ uvedla šefredaktorka RT Margarita Simoňjanová na Twitteru.

Podle ní přiměla Facebook zablokovat tyto stránky reportáž americké televize CNN, kde bylo uvedeno, že projekt financuje ruský stát. Postěžovala si, že společnost stánku zablokovala, aniž vznesla jakékoliv formální obvinění. „Žádná pravidla Facebooku jsme neporušili,“ dodala Simoňjanová.

Ruské stanice se dnes zastal mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, podle nějž RT musí „od Facebooku obdržet vysvětlení ohledně toho, co přesně byl důvod“ zablokování její stránky.

Technologická společnost se dosud k záležitosti nevyjádřila.

Na svém YouTube kanálu provozovaném od března 2014 deklaruje projekt In the Now jako svůj cíl „vytvořit komunitu mediálních konzumentů kolem důležitého, zvědavost vzbuzujícího a účel plnícího obsahu“. Dohromady má kanál 2,8 milionu zhlédnutí. Není zde žádná zmínka o spojitosti se stanicí RT nebo ruským státem.

Témata posledních videí se týkají například úklidu odpadků z oceánů, protivládních protestů hnutí takzvaných žlutých vest ve Francii, nárůstu ateismu či ruských fotbalových výtržníků.

Projekt financovaný Evropskou unií s názvem EU vs. Disinfo, který má za cíl „čelit prokremelským dezinformacím“, uvedl, že stránka In the Now byla založena s cílem získat pozornost mladého publika, aniž by muselo sledovat politické zpravodajství RT. Podle kampaně EU vs. Disinfo tak editoři kanálu činí zveřejňováním vysoce emotivních a zábavných videí, která mají „nalákat“ a „zamaskovat“ vazby projektu na Rusko.

Minulý měsíc Facebook oznámil, že odstranil 500 stránek s původem v Rusku kvůli „koordinovanému neautentickému chování“. Většina odstraněných účtů měla vazby na zaměstnance zpravodajské agentury Sputnik, která spadá pod RT. Facebook tehdy svůj krok zdůvodnil údajnou „snahou zmást ostatní, kdo jsou a co dělají“.