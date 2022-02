Vytvořit si správný podpis v e-mailu může být malá věda

Jak vytvořím skvělý e-mailový podpis?

Chcete-li vytvořit skvělý e-mailový podpis, začněte od začátku. Uveďte své celé jméno, pracovní pozici, telefonní číslo, URL adresu webových stránek, vložte fotografii nebo logo a ikony sociálních sítí. Poté můžete přidat animovaný GIF nebo banner, s proklikem k informaci, na kterou chcete upozornit. Banner doporučujeme měnit - podle potřeby. Například s ním lze připomenout blížící se akci, nebo dát odkaz na článek s radou. A samozřejmě přidejte další užitečné odkazy, například pozvěte na meeting na Zoomu nebo galerii na Instagramu.

Co by měl obsahovat osobní e-mailový podpis?

Osobní e-mailový podpis by měl obsahovat celé jméno, vaši fotografii, telefonní číslo, a třeba odkaz na osobní web. Přidat lze i informace o získaném profesním titulu a pracovní pozici. Není to sice nutností, ale pokud toto přidáte, může druhá strana vědět, že máte například elektrotechnické vzdělání, nebo že pracujete jako vývojář, nebo žurnalista, což může být vhodná informace.