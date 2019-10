Jak zabít otravný zvuk? Chrome konečně nabízí řešení, je ale schované

Jak vypnout otravný zvuk, který hraje z neznámé stránky na pozadí? Tato stížnost patří mezi ty nejčastější. Zvláště u těch uživatelů, kteří mají naráz otevřeno desítky stránek (tabů, karet), nejlépe ještě v několika oknech prohlížeče.

Dosud uživatelé museli postupně proklikat všechna okna a hledat, kde začala nevyžádaná hudba nebo video hrát. Často se takto „probudí“ nějaká stránka, která je otevřená již dlouho, a tak se rozhodne ukázat vám další video. Sice se můžete orientovat pomocí ikonky přehrávaného zvuku (funguje v prohlížeči Chrome, Firefox, Edge a další), ale rozhodně to není pohodlné ani rychlé.

Řešení je schované mezi experimentálními možnostmi

Nové experimentální tlačítko v Chromu 77

Nová verze prohlížeče Chrome (s číslem 77) přinesla několik nových funkcí, které ale zaujmou především vývojáře, běžný uživatel si jich ani nevšimne. Jedna – s tak trochu konspirátorským názvem „Global Media Controls“ – ale podle nás stojí za pozornost. A to i přes poněkud obtížnou aktivaci.

„Globální ovládání multimédií“ najdete mezi experimentálními funkcemi. Do vyhledávacího řádku desktopového prohlížeče Chrome zadejte chrome://flags a dostanete se do „skrytých“, experimentálních možností nastavení. V nich vyhledejte funkci Global Media Controls a aktivujte ji.

V experimentálních nastaveních aktivujte položku Global Media Controls

Po restartu prohlížeče se zdánlivě nic nezmění. Pusťte si ale na webu nějaké video nebo audio a uvidíte, že se vám vpravo nahoře (vedle ikonky profilu) ukáže nová ikonka. Po kliknutí uvidíte přehled všech videí a dalších multimediálních klipů, aktivních i neaktivních.



Nové tlačítko vpravo nahoře po rozkliknutí ukazuje všechny právě přehrávané (i pozastavené) audio stopy. U YouTubu uvidíte i náhled videa nebo ovládací prvky.

Jedním kliknutím nyní můžete kterýkoli klip pozastavit či spustit. Tam, kde to Chrome podporuje (například u YouTubu) také můžete přeskočit na další nebo předchozí skladbu/video.



Vynikající funkce má bohužel jeden těžko pochopitelný nedostatek. Klip sice můžete pozastavit a znovu spustit, nemůžete se ale jedním kliknutím přepnout do okna a karty s tímto klipem. To by se někdy hodilo. Takto sice snadno zastavíte otravný zvuk a budete vědět, která stránka je za něj zodpovědná, musíte ji pak ale stejně sami najít, pokud ji třeba chcete zavřít. Nebýt této vady na kráse, byla by užitečnost stoprocentní.

Jak si se zvukem na pozadí poradí ostatní prohlížeče?

Chrome není jediným prohlížečem, který se snaží tento častý problém systematicky řešit. Ostatně už nyní má Chrome možnost umlčet všechny zvuky z nějaké stránky. Použít k tomu můžete kontextovou nabídku, která se zobrazí po kliknutím pravým tlačítkem na daný tab. V takovém případě ale ztlumíte zvuky pro všechny stránky z dané domény, a to až do odvolání.

Chrome umí kromě umlčení konkrétního tabu umlčet také stránku (Mute site), což znamená, že prohlížeč ztlumí hlasitost všem stránkám ze stejné domény.

Prohlížeč Firefox také nabízí vizuální upozornění na to, které karty přehrávají zvuk. Ztlumit je musíte individuálně kliknutím na ikonku reproduktoru.

Firefox umožňuje ztlumit hlasitost daného tabu, pokud ale hraje záložka z jiného okna, máte smůlu.

Méně známý prohlížeč Vivaldi to řeší lépe, umí jedním kliknutím (vlastně dvěma: pravé tlačítko a výběr možnosti „Mute other tabs") ztlumit všechny ostatní taby. Je to dost neintuitivní, ale docílíte tak přesně toho, co jste nejspíše chtěli, tedy ztlumit ostatní taby, abyste mohli poslouchat ten jeden aktivní. Pokud ale o této možností nevíte, nejspíše vás ani nenapadne ji hledat.



Prohlížeč Vivaldi (také od tvůrců Opery, ale od jiných) umožňuje jedním klikem „ztlumit ostatní taby“

Nejlépe si s přehráváním médií na pozadí poradí obskurní prohlížeč Neon (experimentální prohlížeč od tvůrců Opery). Jeho speciální panel pro přehrávání médií má pro každé video vlastní bublinu, umožňuje přerušit a obnovit přehrávání a také se přepnout na kartu s daným videem. Takto nějak si to představujeme. Bohužel je jinak Neon dost neperspektivní prohlížeč, nezdá se, že by jeho vývoj nějak překotně pokračoval.

Prohlížeč Neon nabízí přehled přehrávaných médií (audio a video) v samostatném panelu

No a nakonec tu máme otloukánka moderních prohlížečů, výchozí volbu Windows. Microsoft Edge jde na ztlumení videa opravdu záludně, ačkoli by se dalo říci, že systematicky. Nenabízí žádnou vlastní funkci, ale každá stránka otevřená v Edge se objeví jako samostatná položka v Mixážním pultu operačního systému Windows. Pokud to víte, můžete snadno ztlumit (nebo jen ztišit) zvuk z kterékoli jednotlivé stránky.

V Edge sice není dobrý nástroj na ztlumení jednotlivých tabů, ale každý tab je samostatná položka v Mixážním pultu s nastavením hlasitosti (standardní součást systému Windows).

Kromě toho samozřejmě existují specializované doplňky a rozšíření, které různým způsobem brání tomu, aby vás při brouzdání otravoval zvuk. Nevýhoda těchto externích řešení ale spočívá v jejich nepředvídatelnosti. To, že rozšíření funguje nyní, neznamená, že bude fungovat i po příští aktualizaci. I proto doufáme, že se výrobci prohlížečů na tuto oblast více zaměří.



Těm, kteří mají otevřeno vždy jen jedno okno prohlížeče, se omlouváme. Nic z toho, co zde vypisujeme, se vás nejspíše netýká. Tento článek pro vás mohl být nanejvýš sondou do specifických problémů těch, kteří předstírají, že umí pracovat ve více oknech naráz.



Jak se rychle orientovat v desítkách otevřených karet (Technet.cz):