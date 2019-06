Neudělejte chybu jako Ovčáček. Ověřovací kód nikdy nikomu neposílejte

Jak vypadá cílený útok na běžného uživatele Útočník se snaží zjistit text ověřovací SMS zprávy z banky, předstírá, že je kamarádkou oběti Konverzace probíhala přes Facebook Messenger, útočník zřejmě uhodl či jinak získal heslo uživatelky (Eva) a vydává se tak za ni. Oběť (Adam) netuší, že mluví s někým jiným. Eva: Ahoj, můžeš mi prosím poslat na účet 30 Kč? Já sem tam v mínusu a ptřebuju to nějak doplnit? Adam: Čau :-) Na jaký účet? Do banky? A to jde? Eva: Podle toho, co máš za banku. Adam: (jméno banky) Eva: Aha, já to tam potřebuju mít hned a mám (jméno jiné banky), tak tady (podezřele vypadající adresa s koncovkou cz) se přihlaš jako normálně a pak ti řeknu co dál, to jsou nejrychlejší převody Adam: Chyba, probíhá odstávka systému. Eva: Sakra. A nebo moment. Zkusím si to poslat ze svého spoření od sebe, to mám u stejné banky, jako ty. Můžu si ten kód poslat k tobě, mně nikdy nepřijde. (V tuto chvíli má Eva přihlašovací údaje Adama do banky, které získala z podvrženého portálu banky, a vyplní je na skutečném portálu banky. Chybí jí ale Adamův telefon. Nicnetušící Adam ji ale nezklame.)

Adam: Určite. Číslo mám pořád stejné. Eva: Tak teď by ti měl přijít jeden. Adam: (pošle šestimístný kód, čímž dal Evě přístup do svého účtu) Eva: Super, a jak se vůbec máš?

(Eva mezitím prochází Adamův účet a převede si 100 tisíc na nějaký jiný účet. Banka Adamovi pošle SMS s ověřovacím kódem transakce.) Adam: 100 000 :-O Tady si někdo žije! (Adam přepošle potvrzující kód na tuto transakci a ještě dvě další.) Eva: Super, to je vše. Díky za pomoc. Adam: Nemáš zač, mě to nezabilo a tobě to pomohlo...