Vltava proudí do světa. Google pustí Smetanu v Česku, Řecku i Japonsku

Google postupně objevuje české velikány. Začal od toho největšího, Járy Cimrmana samozřejmě. Ale takový génius je v historii každého národa jen jeden. Proto musel Google zapátrat i po méně významných osobnostech. Dnes tedy návštěvníci úvodní strany vyhledávače Google uvidí kresbu připomínající slavného skladatele a dirigenta Bedřicha Smetanu.

Protože skladatele poznáme především podle jeho hudby, zvolil Google animovanou formu doodlu. Hudbu doprovodil svými kresbami Nate Swinehard, animátor společnosti Google, kterým se v Googlu říká doodleři.

Ukázky z animovaného doodle, v pozadí hraje skladba Vltava ze Smetanova cyklu Má vlast

Autorovi pomohly jeho české kořeny i návštěva Prahy

Nate Swinehart, kreslíř a animátor firmy Google, má české kořeny

Není bez zajímavosti, že autorem kreseb je Američan s českými kořeny. „Rodina mojí mámy pochází z České republiky. Byl jsem v Česku před čtyřmi lety na návštěvě a bylo to skvělé,“ uvedl v rozhovoru zveřejněném na blogu Google. „Strávil jsem pár dní v Praze, která je neskutečně krásné město. Vždycky jsem doufal, že se tam jednou podívám, a jsem rád, že se mi to splnilo. Proto mě taky potěšilo, že jsem mohl vytvořit tenhle doodle. Vracím se tak ke svým kořenům.“

Při tvorbě se prý Swinehard inspiroval hlavně samotnou Smetanovou hudbou. A také popisem samotného Smetany, čemuž odpovídají i jednotlivé motivy. „Nejvíc mě inspirovalo, jak Vltavu popsal sám Smetana. Naprosto dokonale zachytil příběh cesty po proudu řeky a toho, co při této cestě vidíte, než řeka doteče do Prahy – svatbu na břehu nebo rusalky v měsíční záři. Když jsem si tohle přečetl, měl jsem okamžitě jasno, jak to zpracovat. Taky jsem si našel práce známých umělců, jako je například Eyvind Earle, abych nakreslil krajinu, která bude hodna Smetanovy hudby.“

„Vltava je nesmírně emotivní. Některé její části jsem už dříve slyšel v různých filmech, ale když ji studujete jako celek, tak se teprve vcítíte do celé té cesty a do toho, jak skladba i řeka gradují,“ všímá si Swinehart. „Jako jedna z mála je plná emocí, ale zároveň i meditativní a vznešená.“ Tyto emoce chtěl předat i návštěvníkům stránky Google, kteří se nechají od původně zamýšleného vyhledávání zlákat ke krátké meditaci.

Protože hudba a obrazový doprovod nejsou synchronizované (nejedná se o video, ale o animaci a souběžně přehrávanou hudbu), musel animátor plánovat motivy tak, aby seděly k různým částem skladby. „Je škoda, že doodle nemůže být delší! Existují technické limity toho, jak velké a detailní mohou jednotlivé obrázky být, a já se snažil do toho dát co nejvíc. Myslím, že inženýři to se mnou neměli lehké,“ uvědomuje si Swinehart.

Smetanův animovaný doodle – vůbec první český pohyblivý doodle – prý patří k jeho oblíbeným. Dodnes ale nemůže zapomenout na ten, který nakreslil na počest génia s neznámou tváří před třemi roky, takový je zkrátka jen jeden.

K čemu je vlastně doodle dobrý?

První doodle z 30. srpna 1998

Ozdobit typicky strohou stránku vyhledávače grafickou stylizací loga patří k dávným tradicím americké společnosti Google. Začalo to už v roce 1998, kdy zakladatelé Larry Page a Sergej Brinn odjeli na festival Burning Man a v logu ztvárnili karikaturu „hořícího muže“.

Postupem času ze z doodlů stal svébytný formát, v archivu si jich můžete prohlédnout tisíce. Někdy jde o připomínku slavné osobnosti z určitého regionu, jindy se jedná o oslavu svátku, sportovní nebo dokonce politické události, třeba probíhajících voleb. Kromě toho jsou doodly příležitost, jak na sebe může Google upozornit během roku a připomenout se uživatelům i novinářům jako značka, která má zájem o jejich region. Mnoho doodlů je věnovaných i českým umělcům a osobnostem.

Doodle z roku 2016 u příležitosti 141. výročí narození Františky Plamínkové Doodle z roku 2009 u příležitosti 189. výročí narození Boženy Němcové

Doodle z roku 2011 u příležitosti 46. výročí prvního Večerníčku Doodle z roku 2011 u příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Seiferta

Smetanův doodle se dnes zobrazuje nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Estonsku, Litvě, Srbsku, Řecku a Japonsku. Google nevysvětlil, na základě čeho vybral právě tyto země. Je škoda, že mezi nimi chybí třeba Izrael, který by v symfonické básni Vltava jistě našel podobnost se svou hymnou.