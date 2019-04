Amazon se chystá spustit hudební službu zdarma. Bude plná reklam

Společnost Amazon má dvě placené hudební streamovací služby. Prime Music a Amazon Music Unlimited. Nyní k nim má přibýt zatím nespecifikovaná hudební služba, která si na sebe vydělávat přehráváním reklam.

S informací přišel server Billboard, jehož zdroj uvádí, že bezplatná hudební služba bude nabízena prostřednictvím chytrých reproduktorů Echo a omezeným katalogem skladeb.

Dalo by se říci, že je to další konkurence Spotify, ale rozdíl je v síle Amazonu. Uvědomují si to i obchodníci na burze. I když jsou informace o nástupu služby zatím nepotvrzené, už jen to srazilo cenu akcií Spotify o několik procent.