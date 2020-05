Tipy na weby: stříhejte videa v browseru nebo si vyrobte 3D model bytu

Střihněte si video online

Na internet, a to nejen vlivem událostí z poslední doby, se přesouvá čím dál tím více služeb. Již řadu let je tak například možné editovat video nejen prostřednictvím videostřihového programu v PC, ale právě také online, prostřednictvím browseru. Není nutné tak nic stahovat, instalovat a s editací můžete začít kdekoliv a na různých počítačích (třeba i u kamaráda). Jediné, co je nutné, je mít dostatečně rychlý internet a také znát jednu z online videostřihových služeb.

Například Clipchamp je ve světě známý bezplatný online nástroj pro editaci videa. Kromě nástrojů pro jeho editaci poskytuje také kompresor videa, převodník a funkci pro záznam z webové kamery. Nejlepší na tom je, že jeho intuitivní pracovní prostředí umožňuje prakticky komukoliv dokončit editaci videa ve velmi krátkém čase a výstup lze přímo uložit do počítače nebo sdílet na Google drive (do cloudového úložiště) či rovnou nahrát na YouTube.

Práce se odehrává metodou drag and drop, nechybí funkce ořezu, otočení, převrácení, úprava jasu, sytosti a kontrastu. Přidat lze různé přechody, texty, překryvy a k dispozici je i knihovna poskytující placené i bezplatné video a zvukové soubory, takže si můžete vybrat podle svých preferencí. U videa jsou dostupné různé poměry stran (například 1:1, 4:3, 16:9 atd.) a také nastavení výstupních formátů s různou kompresí. Pro použití se musíte zaregistrovat, nebo použít svůj účet u Google nebo Facebooku. Bezplatná verze je omezena na export v rozlišení 480p, v placené variantě je potom 720p a 1080p.

3D modelování pro každého

Chcete-li si navrhnout dům, byt, ale třeba i venkovní prostory podle svého, je nejlepší vzít tužku a papír a nakreslit si to. Nebo ještě lépe, využít k tomu nějaký program. Naučit se modelovat 3D objekty ve většině programů ale není nic lehkého. Se službou SketchUp to však nemusí být tak úplně pravda.

Tato zajímavá CAD online služba má jednoduché a intuitivní ovládání, že se v něm naučíte základy práce s trojdimenzionálními objekty za pár minut. Zároveň je natolik výkonným modelem, že není problém v něm dělat i větší projekty. Jeho původním záměrem bylo poskytnout nástroj zaměřený na vytváření koncepční design. Díky jeho schopnosti se dá nejen skicovat, ale i podrobně zpracovat požadovaný detail, a tak ukázal své možnosti širokého využití v rozličných oborech. Dnes nabízí 3D modelování pro každého a je intuitivní online aplikací pro začátečníky i profesionály. Nejprve si vytvořte účet nebo se přihlaste účtem Google a svět návrhu se otevře. Základní verze je k dispozici pro osobní účely zdarma.

Ochrana práv spotřebitelů

O nás jako o spotřebitele, tedy lidi nakupující služby či zboží, je v ČR velmi špatně postaráno. Naštěstí existuje několik sdružení, která hájí naše práva.

Posláním sdružení Spotřebitel.net je ochrana práv spotřebitelů. Naplňovány jsou shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností. Na webu tak najdete informace o tom, jak postupovat při problémech jako reklamace, jak vrátit zboží z předváděcí akce či nabídnuté po telefonu a mnoho dalších rad. Kromě článků a formulářů se na webu nachází také kurz, pomocí kterého si lze zvýšit své znalosti o spotřebitelských právech. Součástí kurzu je také například ukázka korespondence a základy procesního práva.

Uwwwízlo v síti

Sehnat firmu nebo řemeslníka je v této době čím dál těžší. A sehnat takové pracanty, kteří dělají svoji práci kvalitně, ještě horší. Avšak i tak se najdou firmy a jedinci, kteří své služby nabízejí. Jejich aktuální nabídky najdete na portále Hledat.cz. Sháníte-li tak uklízečku, zedníka, kominíka či někoho jiného, projděte si kategorie dle zaměření a třeba najdete toho pravého.

O příznivých vlivech vína na lidský organismus zájemce informují stránky Vínoprozdraví.cz. Určeny jsou konzumentům vína, kteří se z nich mohou od českých lékařských odborníků dozvědět o jeho příznivém vlivu na organismus a mnoho dalšího.

Jaké bude počasí v nadcházejících dnech, zda bude podzim a zima teplá, ale nejen to prozradí Počasí.idnes.cz. Na mapě najdete aktuální situaci v ČR, ale také předpověď na osm dní a mapy jako teplotní, větrnou, srážkovou, oblačnosti, blesků atd.