4. listopadu 2026
Kvíz: Bondův Aston Martin zmizel z hangáru. Odhalíte další filmová tajemství?
Filmová tvorba a nejrůznější oblasti techniky jsou spolu pevně spjaty. V tomto kvízu se zaměříme na některé technické detaily, které někdy dokreslují náročnost výroby daného filmového snímku, jindy odkrývají zajímavou skutečnost. Vyzkoušejte, zda vás některá otázka překvapí.
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