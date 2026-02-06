Jak si v televizi nejlépe užít olympiádu? Rady na poslední chvíli

Václav Nývlt
  16:01
Dnes proběhne slavnostní zahájení Zimních olympijských her v Itálii a pro spoustu sportovních fanoušků tak začíná maraton sledování přímých přenosů, případně záznamů nejzajímavějších momentů. Možností, jak ZOH sledovat, je několik, přičemž jedna nabízí vysílání v kvalitě, kterou váš televizní přijímač nemusí umět využít.

Olympiáda vám může vtrhnout do obýváku. Kombinovaný skok na snowboardu a lyžích ale čekejte jen u AI | foto: redakce, MS Copilot

Otázka „Kde sledovat olympiádu?“ má několik jednoduchých odpovědí.

Největší nálož sportovních přenosů a záznamů bude na platformě HBO Max. Zde totiž divák najde úplně vše, co bude ze sportovišť společnost Olympics Broadcasting Services, která audiovizuální snímání olympiády zajišťuje, odbavovat – půjde o víc než tisíc hodin sportovních přenosů. Kompletní pokrytí zde tak najdou třeba i milovníci závodů ve sjezdech na saních, na které na jiných platformách přes populárnější hokej a skoky na lyžích nezbude prostor. Celkem 275 hodin přímých přenosů (a jejich záznamů) bude mít český zvukový doprovod.

A zatímco za sportovní obsah se u HBO Max běžně připlácí 70 korun měsíčně, obsah ZOH 2026 bude dostupný pro všechny předplatitele libovolného tarifu služby.

Nejvýhodněji s iDNES Premium

Součástí akčního balíčku za 349 Kč je vedle půlročního členství iDNES Premium také čtvrtletní předplatné HBO Max, včetně kompletních přenosů a záznamů ze Zimních olympijských her Milán–Cortina 2026. Za méně než polovinu ceny čtvrtletního předplatné samotného HBO Max tak divák získá i přístup k tisícům článků, analýz a rozhovorů na iDNES.cz, přístup k digitální trafice s novinami MF DNES a časopisy nebo možnost stahovat e-knihy a audioknihy zdarma.

HBO Max je také místem, kde lze olympijské přenosy sledovat v nejlepší technické kvalitě – 199 hodin bude odvysíláno ve 4K rozlišení. V případě programu z mezinárodních verzí kanálu Eurosport 1 a 2 bude signál ve vysokém dynamickém rozsahu HDR a na stejnou kvalitu signálu se mohou všichni diváci HBO Max těšit u slavnostního zahájení a ukončení her.

HDR bude podle informací poskytnutých tiskovou mluvčí HBO Max Pavlou Brožkovou dostupné v aplikacích pro televizory, nikoli na mobilních zařízeních.

Pokud tedy máte televizor, který 4K rozlišení a vysoký dynamický kontrast HDR nepodporuje, neuvidíte olympiádu v plné kvalitě. Při výběru nového televizoru se můžete zorientovat v našem přehledném rádci výběru:

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Zejména HDR bude při zimní olympiádě zásadním zlepšením diváckého zážitku, protože například sluncem zalitá sjezdovka nebo skokanský můstek je obrovská jasová špička, kterou bez HDR televizor nevykreslí – podle nastavení tvůrce signálu buď budou jasné části vypálené bez detailů nebo tmavší pasáže naopak utopené ve tmě. S HDR máte možnost vidět obraz v celém jasovém rozsahu.

Obsah ve 4K rozlišení umožňuje sledování i na obřích obrazovkách. Jaké to je jsme popsali u 86" modelu LG:

Obří televizor v běžném obýváku? Vyzkoušeli jsme to s 2,2metrovým LG

Pokud máte obývák s komplikovanými světelnými podmínkami, vyplatí se vybrat televizor s matnou povrchovou úpravou, která omezí rušivé odlesky a odrazy okolních světel.

Jednu z prvních na trhu jsme předloni otestovali, nyní má již vícero pokračovatelů.

Na tento televizor jsem čekal roky. Není ovšem pro každého

Naopak zatím příliš nemusíte řešit rozlišení vyšší než 4K. Až na specifické případy ho totiž nevyužijete ani teď, a dost možná ani v budoucnu. Podrobněji jsme o tom psali zde:

Chtějí vás nalákat na video v 16K. Na takové rozlišení však zapomeňte

Pokud máte extrémně naditou peněženku, můžete si pořídit televizor s nejnovější technologií zobrazovače Micro RGB (neboli RGB miniLED). Anebo počkat na letošní modely, kde se čekají přece jen o něco lidovější ceny. Co to je a proč se těšit, jsme popsali v reportáži:

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Bez ohledu na kvalitu obrazu si můžete vychutnat doprovodný zvuk. Reproduktory televizoru zpravidla příliš parády nenadělají, proto je rozumné reprodukci přenechat soundbaru. Inspirovat se můžete ve starším srovnávacím testu:

Skvělý filmový zvuk bez velké instalace. Test nejzajímavějších soundbarů

Nejlepší podívanou samozřejmě nabídne signál 4K HDR, nicméně díky výkonným procesorům zpracovávajících obraz (leckdy s využitím vytrénovaných AI modelů) mohou vypadat velmi dobře i přenosy ve Full HD rozlišení.

V tomto rozlišení bude jak zbytek přenosů na HBO Max, které nebudou ve 4K, tak i přenosy na jiných platformách.

Tou základní je kanál veřejnoprávní televize ČT Sport a doplňkový online kanál ČT Sport Plus.

Můžeme vysílat olympijské hry pouze na dvou programech s tím, že jeden z nich musí být digitální platformou, v našem případě ČT Sport Plus. Celkový obsah premiérového programu nesmí přesáhnout 300 hodin. Další používání záznamů je nově bez omezení,“ prozradil v tiskové zprávě ČT šéfkomentátor Redakce sportu ČT Robert Záruba.

Na těchto kanálech tak najdete výběr zaměřený na oblíbené sporty, české týmy a české sportovce. Obsah bude prokládán vstupy ze stanovišť ČT přímo z místa dění a samozřejmě doplněn českým komentářem.

ČT Sport naladíte v běžném pozemním vysílání, v HbbTV službě (červené tlačítko na ovladači televizoru), v nabídce kabelových a satelitních operátorů a také v IPTV a OTT službách. A samozřejmě také v aplikacích iVysílání a ČT Sport a na webové stránce iVysílání – takže můžete přenosy i záznamy sledovat na televizorech, počítačích i smartphonech.

Kanály jsou šířeny v plném HD rozlišení 1080p.

Výběr dalších pro českého diváka atraktivních přenosů s českým komentářem bude i na placených kanálech Eurosport 1 a 2, které najdete v IPTV a OTT službách.

Zajímavou nabídku si připravila televizní služba Telly, která sportovní kanály ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD bude vysílat ve dvou verzích – jedné standardní a druhé s vylepšeným streamingem označeným jako Live+. Ten bude využívat mnohem vyšší datový tok a zároveň nižší zpoždění přenosu, takže nezačnete křičet nebo tleskat o patnáct sekund později než soused. Volbu této varianty si ale budou moct dovolit jen lidé s rychlým a stabilním připojením k internetu.

