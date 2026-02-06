Otázka „Kde sledovat olympiádu?“ má několik jednoduchých odpovědí.
Největší nálož sportovních přenosů a záznamů bude na platformě HBO Max. Zde totiž divák najde úplně vše, co bude ze sportovišť společnost Olympics Broadcasting Services, která audiovizuální snímání olympiády zajišťuje, odbavovat – půjde o víc než tisíc hodin sportovních přenosů. Kompletní pokrytí zde tak najdou třeba i milovníci závodů ve sjezdech na saních, na které na jiných platformách přes populárnější hokej a skoky na lyžích nezbude prostor. Celkem 275 hodin přímých přenosů (a jejich záznamů) bude mít český zvukový doprovod.
A zatímco za sportovní obsah se u HBO Max běžně připlácí 70 korun měsíčně, obsah ZOH 2026 bude dostupný pro všechny předplatitele libovolného tarifu služby.
Nejvýhodněji s iDNES Premium
Součástí akčního balíčku za 349 Kč je vedle půlročního členství iDNES Premium také čtvrtletní předplatné HBO Max, včetně kompletních přenosů a záznamů ze Zimních olympijských her Milán–Cortina 2026. Za méně než polovinu ceny čtvrtletního předplatné samotného HBO Max tak divák získá i přístup k tisícům článků, analýz a rozhovorů na iDNES.cz, přístup k digitální trafice s novinami MF DNES a časopisy nebo možnost stahovat e-knihy a audioknihy zdarma.
HBO Max je také místem, kde lze olympijské přenosy sledovat v nejlepší technické kvalitě – 199 hodin bude odvysíláno ve 4K rozlišení. V případě programu z mezinárodních verzí kanálu Eurosport 1 a 2 bude signál ve vysokém dynamickém rozsahu HDR a na stejnou kvalitu signálu se mohou všichni diváci HBO Max těšit u slavnostního zahájení a ukončení her.
HDR bude podle informací poskytnutých tiskovou mluvčí HBO Max Pavlou Brožkovou dostupné v aplikacích pro televizory, nikoli na mobilních zařízeních.
Pokud tedy máte televizor, který 4K rozlišení a vysoký dynamický kontrast HDR nepodporuje, neuvidíte olympiádu v plné kvalitě. Při výběru nového televizoru se můžete zorientovat v našem přehledném rádci výběru:
Zejména HDR bude při zimní olympiádě zásadním zlepšením diváckého zážitku, protože například sluncem zalitá sjezdovka nebo skokanský můstek je obrovská jasová špička, kterou bez HDR televizor nevykreslí – podle nastavení tvůrce signálu buď budou jasné části vypálené bez detailů nebo tmavší pasáže naopak utopené ve tmě. S HDR máte možnost vidět obraz v celém jasovém rozsahu.
Obsah ve 4K rozlišení umožňuje sledování i na obřích obrazovkách. Jaké to je jsme popsali u 86" modelu LG:
Pokud máte obývák s komplikovanými světelnými podmínkami, vyplatí se vybrat televizor s matnou povrchovou úpravou, která omezí rušivé odlesky a odrazy okolních světel.
Jednu z prvních na trhu jsme předloni otestovali, nyní má již vícero pokračovatelů.
Naopak zatím příliš nemusíte řešit rozlišení vyšší než 4K. Až na specifické případy ho totiž nevyužijete ani teď, a dost možná ani v budoucnu. Podrobněji jsme o tom psali zde:
Pokud máte extrémně naditou peněženku, můžete si pořídit televizor s nejnovější technologií zobrazovače Micro RGB (neboli RGB miniLED). Anebo počkat na letošní modely, kde se čekají přece jen o něco lidovější ceny. Co to je a proč se těšit, jsme popsali v reportáži:
Bez ohledu na kvalitu obrazu si můžete vychutnat doprovodný zvuk. Reproduktory televizoru zpravidla příliš parády nenadělají, proto je rozumné reprodukci přenechat soundbaru. Inspirovat se můžete ve starším srovnávacím testu:
Nejlepší podívanou samozřejmě nabídne signál 4K HDR, nicméně díky výkonným procesorům zpracovávajících obraz (leckdy s využitím vytrénovaných AI modelů) mohou vypadat velmi dobře i přenosy ve Full HD rozlišení.
V tomto rozlišení bude jak zbytek přenosů na HBO Max, které nebudou ve 4K, tak i přenosy na jiných platformách.
Tou základní je kanál veřejnoprávní televize ČT Sport a doplňkový online kanál ČT Sport Plus.
„Můžeme vysílat olympijské hry pouze na dvou programech s tím, že jeden z nich musí být digitální platformou, v našem případě ČT Sport Plus. Celkový obsah premiérového programu nesmí přesáhnout 300 hodin. Další používání záznamů je nově bez omezení,“ prozradil v tiskové zprávě ČT šéfkomentátor Redakce sportu ČT Robert Záruba.
Na těchto kanálech tak najdete výběr zaměřený na oblíbené sporty, české týmy a české sportovce. Obsah bude prokládán vstupy ze stanovišť ČT přímo z místa dění a samozřejmě doplněn českým komentářem.
ČT Sport naladíte v běžném pozemním vysílání, v HbbTV službě (červené tlačítko na ovladači televizoru), v nabídce kabelových a satelitních operátorů a také v IPTV a OTT službách. A samozřejmě také v aplikacích iVysílání a ČT Sport a na webové stránce iVysílání – takže můžete přenosy i záznamy sledovat na televizorech, počítačích i smartphonech.
Kanály jsou šířeny v plném HD rozlišení 1080p.
Výběr dalších pro českého diváka atraktivních přenosů s českým komentářem bude i na placených kanálech Eurosport 1 a 2, které najdete v IPTV a OTT službách.
Zajímavou nabídku si připravila televizní služba Telly, která sportovní kanály ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD bude vysílat ve dvou verzích – jedné standardní a druhé s vylepšeným streamingem označeným jako Live+. Ten bude využívat mnohem vyšší datový tok a zároveň nižší zpoždění přenosu, takže nezačnete křičet nebo tleskat o patnáct sekund později než soused. Volbu této varianty si ale budou moct dovolit jen lidé s rychlým a stabilním připojením k internetu.