Nejprve maličké vybruslení z terminologické šlamastiky. Samsung novou technologii obrazovky nazývá Micro RGB. U Sony se jmenuje True RGB a asi nejlogičtější označení použila společnost Hisense, ta jí říká RGB MiniLED. Což je opravdu nejpřesnější, protože podsvícení displeje – o který tu jde především – je technicky opravdu MiniLED panel.
Na rozdíl od předchozích MiniLED variant, které tvoří pouze bílé (respektive modré se žlutým filtrem) diody, je každý bod RGB MiniLED panelu tvořen nikoli jednou bílou, ale trojicí barevných RGB diod. A zatímco MiniLED panel v pozadí LCD displeje pouze svítí s různou intenzitou v různých bodech obrazu tak, aby to odpovídalo jasové potřebě v daném místě obrazu, RGB MiniLED panel de facto za displejem tvoří plnobarevný obraz s nízkým rozlišením a vysokým jasem.
To má několik výhod.
Jednak je to vyšší jasový výkon v barevném světlu, protože na rozdíl od světla z bílého podsvícení už nemusí procházet barevnými filtry, které samozřejmě část světla pohltí. A zároveň se o svit v daném místě nestará jedna, ale hned tři diody.
Druhou výhodou je pokrytí širšího barevného spektra, protože systém pracuje s čistými primárními barvami a nedochází k jeho zkreslení filtry nebo kvantovými tečkami. U Samsungu R95 výrobce udává (a certifikát společnosti VDE potvrzuje) plné 100% pokrytí barevného prostoru BT.2020.
Třetí výhodou je pak snížení neduhu LCD panelů a to je prosvítání světla panelem v místech, kde se to nehodí. Tedy typicky v místech, kde je vedle sebe kontrastně světlý objekt na černém pozadí – z černé je v tu chvíli šedá. Zde proniká do okolí světlo ve stejné barvě, jako je onen světlý objekt, nikoli vždy bílé. V některých případech je tak takto vzniklé „halo“ barevné, v jiných – třeba kolem svitu svítilny v rukou policie, nebo třeba titulků ve spodní části obrazu – klasicky bílé. V této disciplíně je OLED vždy dál.
A abychom se ještě vrátili k té terminologické šlamastice, nesmíte si u Samsungu splést Micro RGB (o tom se dnes bavíme) s Micro LED – to je úplně jiná technologie zobrazovače, která se zatím dostala do profesionální sféry a na svůj vstup do obýváků teprve čeká.
A jaký Samsung MRE75R95H vlastně je?