Ve středu 12. srpna 2026 nad Evropou dojde k zatmění Slunce. To úplné se Česku zdaleka vyhne, lidé jej budou moci nejlépe pozorovat ze severu Španělska, přesto bude poměrně výrazné. V závislosti na konkrétní lokalitě zakryje Měsíc mezi 83 a 87 procenty slunečního kotouče.
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Na zatmění Slunce 2026 nestačí sluneční brýle. Oči ochrání jediná norma
Pro focení je vhodné odstínění nezbytné, nejde řešit například pohledem do hledáčku s nasazenými brýlemi. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) varuje, že paprsky koncentrované optikou fotoaparátu dokážou brýle propálit a poškodit zrak – nehledě na poškození samotného fotoaparátu způsobené teplem.
Úplné zatmění raritou
Zatmění Slunce je relativně časté (například poslední částečné zatmění bylo v Česku pozorovatelné v březnu 2025). Úplné zatmění je však vzácností, jelikož je vidět jen z celkem malé plochy. V českých zemích bylo viditelné naposledy v roce 1842, v Praze dokonce ještě o téměř 150 let dříve.
V Evropě pak k úplnému zatmění došlo naposledy v roce 1999. Pás totality tehdy prošel od Anglie přes severní Francii a jižní Německo a následně přes Maďarsko a Rumunsko k Černému moři. Úplné zatmění pokračovalo až do Asie, prošlo Indií a skončilo až v Bengálském moři.
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V celé zemi Měsíc během zatmění roku 1999 zakryl přes devadesát procent slunečního kotouče. U jižních hranic dosáhlo zatmění 98 procent. Nicméně další úplné zatmění po tom letošním přijde do Evropy nezvykle brzy. V jižním Španělsku bude vidět hned 2. srpna 2027, ideální podmínky pro pozorování však nabídne Afrika – například Maroko či Egypt.
Pozorovatelné bude i z Česka, ač mnohem slaběji – k úkazu dojde po jedenácté dopoledne našeho času a Měsíc zakryje okolo poloviny Slunce. Na úplné zatmění si však budou Češi muset počkat – nad naším územím k němu dojde až 7. října 2135.
Přímý pohled do Slunce totiž neškodí jen lidským očím, potrápit, či dokonce zničit umí i fotoaparáty – a to platí jak pro klasické zrcadlovky či modernější bezzrcadlovky, tak pro malé snímače mobilních telefonů. Jak tedy bez zbytečných komplikací vytvořit hezkou fotku?
Bez slunečního filtru ani ránu
Základem úspěchu je důkladná příprava. V tomto případě spočívá hlavně ve včasné koupi vhodného slunečního filtru. Sluneční paprsky mohou poničit snímač – vypálit pixely či jej zkroutit – a deformace hrozí i lamelám. Přes hledáček zrcadlovky pak hrozí i poškození zraku.
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Nebezpečí pro fotografa i techniku plyne hlavně ze zaměření – ač mobily i fotoaparáty bez problému zvládnou zachytit Slunce „někde v pozadí,“ na to, aby bylo středem pozornosti zkrátka nejsou stavěné. Potřeba je tedy vhodný filtr, namontovaný vždy na přední straně objektivu.
Na focení Slunce se nicméně až na naprosté výjimky nehodí takzvané ND filtry (řečené i neutrální šedé filtry), které zamezují vstupu světla. Bezpečný přímý pohled do Slunce totiž vyžaduje odstínění, které propustí jen nepatrný zlomek světla a většina dostupných ND filtrů propouští příliš.
Jaký filtr vybrat
Podobně jako u brýlí je možné řídit se mezinárodní normou ISO 12312-2, ta nicméně cílí na maximální ochranu zraku blokováním škodlivého UV a infračerveného záření a propouštěním okolo 0,001 procenta světla. Na filtry pro fotooptiku se nevztahuje, a výrobky jí proto nebývají označené.
Kdy filtr sundat?
Filtr je naopak nezbytné sejmout během úplného zatmění. Jen tehdy bude fotoaparát schopný zachytit sluneční koronu. Během letošního zatmění v Česku, kde nebude úplné, tedy musí zůstat celou dobu nasazený.
Potřeba je tedy speciální filtr známý jako sluneční či solární. Podle Americké astronomické společnosti (AAS), sdružující profesionální astronomy, jsou k dostání tři druhy:
- Kov na skle;
- Hliníková polyesterová fólie;
- Černá polymerová fólie.
Při nákupu filtru se lze setkat hned s několika specifikacemi, které však znamenají stejný stupeň ochrany očí odstíněním světla i škodlivého záření. Minimální hodnoty bezpečné pro sledování okem jsou pak:
- Optická hustota ND 5.0 (OD 5.0);
- Faktor ztmavení 100 000× (také ND100000 – neplést s ND 5.0);
- Redukce stop (či stupně) EV 16,6.
Pro představu – přes takový filtr nebude prakticky nic vidět, a to třeba ani při pohledu přímo do žárovky.
Variantou namísto nákupu drahého filtru na objektiv jsou kartony s vlepenou speciální fólií či archy, z nichž lze požadovaný tvar vystřihnout. K sehnání jsou i menší papírové filtry opatřené speciální fólii, které lze na telefon jednoduše přichytit.
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Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem
Zatmění vyfotíte i mobilem
Samotné čipy jsou odolnější než lidské oko. Focení bezzrcadlovým fotoaparátem s elektronickým hledáčkem, stejně jako focení přes displej mobilu či klasické zrcadlovky (v žádném případě však skrze optický hledáček) proto nevyžaduje tak silný filtr. Stačit tedy bude fólie, která stíní o něco méně:
- Optická hustota ND 3.8 (OD 3.8);
- Faktor ztmavení 6 300× (také ND6300 – neplést s ND 3.8);
- Redukce stop (či stupně) EV 12,6.
Přes slabší filtr však není bezpečné pozorovat Slunce přímo.
Jak ukazují mnohé pokusy, obejít se lze i bez toho ideálního filtru, doporučit to však nemůžeme. CD, diskety či filmové pásy nejsou na focení zatmění Slunce určené, jejich použití tedy může vést k poškození snímače. Nehledě na fakt, že výsledek ani nemusí být nikterak dobrý.
Jak nastavit zrcadlovku na zatmění
Focení na automatický režim během zatmění Slunce mnoho úspěchů nepřinese, fotoaparát si s náročnou situací ani za pomoci vhodných filtrů sám zkrátka neporadí. Přepnutí do manuálního režimu (značen zpravidla velkým M na voliči) se tedy vyhnout nepůjde.
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Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu
Zároveň neexistuje jasně předepsaný recept na dobrý snímek, nastavení fotoaparátu je vícero a vyžaduje trochu cviku. Záleží nejen na prostředí, ale i tom, jak má výsledek vlastně vypadat. Přibližné základní nastavení, z něhož půjde vyjít, je následující:
- Citlivost (ISO): Co nejnižší možná hodnota (zpravidla 100);
- Clona: f/8 až f/16;
- Závěrka (Expozice): okolo 1/1000 sekundy.
Stejně jako manuální nastavení fotoaparátu bude zatmění Slunce vyžadovat i manuální ostření. Ideální postup je vhodné dopředu nacvičit.
Teprve během úplného zatmění (pokud je v plánu pozorování zatmění ze zahraničí) je možné sundat solární filtr a zároveň upravit nastavení. Tehdy je nutné prodloužit čas závěrky. A aby nebyl výsledný snímek rozmazaný, hodí se použít stativ.
Zatmění před západem nahrává fotografům
K letošnímu zatmění Slunce dojde až krátce před jeho zapadnutím za obzor. Načasování tak nahrává i netradičním kompozicím – samo typické „ukousnuté“ Slunce bude předmětem mnoha fotografií. Odlišení tak může přinést například zakomponování krajiny do snímku zatmění.
S tím nicméně souvisí i volba vhodného objektivu – pokud má být středem pozornosti samotný sluneční kotouč, bude potřeba objektiv s velkou ohniskovou vzdáleností, takzvaný teleobjektiv. Naopak pro zachycení Slunce uprostřed nezvyklé zastíněné krajiny je vhodnější široký objektiv.