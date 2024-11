Nepotřebují vypínač a nahlásí zloděje. Vyzkoušeli jsme unikátní žárovky Wiz

Část 1/2

Wiz Home Monitoring Starter Kit

Jedním z trendů chytré domácnosti je zjednodušování již existujících věcí, jak při používání, tak instalaci. Třeba automatizované rozsvícení a zhasínání žárovek při příchodu do místnosti. Buď si vyberete model s PIR senzorem, který ale nemůžete umístit do většiny svítidel, protože kryt lamp funkci senzoru více či méně omezí. Anebo vyberete řešení s externím senzorem, který ale musíte někam umístit a nějak napájet.

Úplně jinak na to jde systém SpaceSense, který do žárovek integrovala společnost Wiz, patřící pod mateřskou společnost Signify (ex Philips Lightning) – pro detekci přítomnosti osob v místnosti využívají wi-fi signál. V sadě „Home Monitoring Starter Kit“ najdete tři žárovky s paticí E27 a jednu IP kameru s napájecím adaptérem. Není potřeba žádný hub nebo bridge, vše se spojí přímo s wi-fi routerem.

V běžném provozu má systém fungovat jako žárovky s detektorem – přijdete do místnosti, rozsvítí se na přednastavený výkon a teplotu světla, a dokud se v místnosti hýbete, žárovky svítí. Jakmile odejdete, nebo se přestanete hýbat, začne běžet přednastavený interval, a když uplyne, aniž by detekovaly pohyb, žárovky zhasnou.

Druhou hlavní funkcí je dohledový režim, který můžete v aplikaci aktivovat při odchodu z domu. Při něm přichází na řadu i kamera – jakmile žárovky nebo kamera detekují pohyb, spustí světelný alarm (nebo jinou zvolenou změnu svitu) a odešlou notifikaci do aplikace uživatele. Ten se pak může podívat na živý videostream a zjistit tak, co se doma děje, a zároveň je automaticky pořízen záznam, který lze v aplikaci přehrát. Záznam je buď na vložené microSD kartě, nebo na cloudovém úložišti.

Jak vlastně detekce funguje?

Detekční systém SpaceSense využívá wi-fi signálu, kterým se žárovky připojují k routeru. Wi-fi signál totiž pokrývá celou místnost, odráží se od objektů a stěn, prochází jimi a je i částečně pohlcován. A tyto změny umí komunikační čipy dobře měřit. S trochou nadsázky si tak SpaceSense můžeme představit jako echolokaci.

Žárovky je potřeba rozmístit do různých svítidel v místnosti, vždy aspoň dva metry od sebe, ale méně než šest metrů od sebe. Jedna žárovka funguje jako maják a dvě jako „procesory“. To může být trochu háček, protože lampy/lustry mají běžně víc žárovek najednou a s tím pak detekční systém nefunguje. Do takové lampy tak dáte jednu žárovku se SpaceSense a ostatní pozice doplníte jinými žárovkami od Wiz, které pak systém bude ovládat, ale k detekci nevyužije. A v místnosti pak potřebuje další dvě samostatné lampy.

Žárovky jsou RGB, takže si můžete nastavit nejen teplotu světla, ale i jeho barevnost. k dispozici jsou i různé dynamické světelné efekty (např. krb) nebo automatická regulace teploty barvy podle cirkadiánního rytmu.

Při instalaci je potřeba udělat kalibraci, kde si systém bez vaší přítomnosti očuchá, jak vypadá wi-fi v klidu, aby měl lepší představu o podobě změny při příchodu osoby.

Prostor, ve kterém funguje detekce, si můžete představit, jako když žárovky postavíte na pomyslnou kružnici – uvnitř kružnice pohyb detekovaný je, vně není. S tím je potřeba počítat. Prostor lze ale dokrýt kamerou, pokud vám nevadí, že na vás bude neustále koukat.

Kamera umí IR přísvit, spolehlivě funguje i v tmavé místnosti a obraz je pro kontrolu „je doma vše ok?“ víc než dobrý.

A jak to celé funguje?