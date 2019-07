Speciální přehrávač pro šéfa způsobil revoluci. Walkman slaví 40 let

Speciál: Šuměly, trhaly se a měli jsme je všichni. Kazety se točí už 50 let Magnetofonové kazety letos slaví 50 let existence. Po mnoho let byly nejpopulárnějším zvukovým nosičem a jedním z mála médií, na které šlo zvuk i nahrávat. V roce 1963 je na veletrhu IFA v Berlíně představila společnost Philips, coby komfortnější náhradu v té době používaných cívek.