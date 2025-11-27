Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Václav Nývlt
Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v nich vyznat. Jako „tahák“ můžete využít následující kapitoly. Stručně a přehledně vás v nich výběrem televizoru provedeme.
Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Televizor dnes již často neslouží pro příjem lineárního televizního vysílání z antény, satelitní paraboly nebo kabelového rozvodu. Je to největší obrazovka v domácnosti, a proto ideální místo pro sledování moderních VOD služeb jako Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV… nebo třeba pro hraní počítačových her.

Už se tedy tolik neřeší, jaké tunery televizor obsahuje, jak pečlivě lze editovat seznam kanálů nebo zda umí nahrávat pořady na externí disk. Místo toho je důležité, jaký operační systém na něm běží, a tedy jaké aplikace v něm lze spustit. Řeší se nabídka vstupů pro zařízení s ultravysokým rozlišením a s vysokou obnovovací frekvencí – což je důležité zejména pro hráče her. Samozřejmě se řeší kvalitativní parametry zobrazovače. Stále častěji do něj míří signály parametrů, se kterými by před dobou nedávnou měli problém i ve studiu.

Vybrat správně nový televizor, aby pokryl dnešní i budoucí nároky a představy konkrétního uživatele, tak není vůbec snadné. V následujících odstavcích s tím pomůžeme.

Obrazovka RGB miniLED, microRGB…

Kdysi to bývalo snadné. Po CRT přišlo LCD, pak Plazma, a když už to s LCD vypadalo bledě, dostalo LED podsvětlení. V tom se ještě dalo snadno vyznat. Jenže ty časy jsou pryč. Jen letos, v roce 2025, přibyly do výběru dvě nové zkratky: RGB miniLED a microRGB.

Zatím se s nimi setkáte jen u nejvyšších modelů některých výrobců a mnohé to na vánoční trh nestihnou, což ale neznamená, že byste o nich neměli vědět. Už jen proto, že mají nejen konkurovat OLED, ale v mnoha oblastech ho dokonce předčít. A co jsme mohli vidět na veletrhu IFA 2025 v Berlíně u Sony, Samsung nebo Hisense, je opravdu na co se těšit.

RGB miniLED a microRGB označují v podstatě stejnou technologii, přičemž pod prvním názvem ji najdete u Sony a Hisense, zatímco druhý název pro ni zatím používá výhradě společnost Samsung – a všechny společnosti tu svoji variantu považují za tu nej. Co jsme měli možno krátce vidět, největší dojem na nás udělal model od Sony.

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

A co to vlastně je? Je to LCD televizor s podsvětlením, kde místo matice modrých diod byly použity elementy s trojicí diod v základních barvách, tedy RGB. Ty jsou dohromady schopné vyzářit širokou škálu barev tak, aby odpovídaly barvám v daném místu obrazu. Zjednodušeně řečeno, podsvětlení zde tvoří barevný obraz, jen v nižším rozlišení než ten výsledný, na který se pak díváme.

Výsledkem je široký barevný prostor, přičemž barvy neblednou ani ve vysokých jasových výkonech (a to se v barevném světle dostáváme k výkonu 4 000 nitů). Barevné podsvětlení se pozitivně podepisuje i na tradiční slabině LCD panelů, a to je prosvicování podsvětlení v tmavých scénách (blooming) – díky tomu, že je zde barevný, je mnohem méně nápadný.

Televizor s touto technologií letos ještě od jehličí asi ometat nebudete, protože je na trhu zatím pouze dva modely, obří 116" televizor od Hisense, přičemž za něj dáte bezmála půl milionu korun a 115" model od Samsungu za bezmála 700 000 Kč. Menší a dostupnější modely by měly dorazit příští rok.

Těšíte se? Na trh míří řada famózních televizorů, některé nás překvapily

Jen zcela okrajově se zmíníme o technologii Micro LED, kterou Samsung představil v roce 2018 v podobě gigantické videostěny The Wall, přičemž v roce 2023 pak představil i kompaktnější 89" televizor a jeho 101" a 114" varianty, které šlo na webu výrobce i zakoupit. Má to však háček. Micro LED televizory jsou extrémně drahé, zatím spíš v kategorii „menší byt“ než spotřební elektronika: 89" model byl v nabídce za 109 tisíc dolarů, což je zhruba 2,5 milionu korun.

A co televizory, které lze běžně koupit?



