Vybíráme nový televizor pod stromeček. Jak se vyznat v záplavě možností?

Část 1/5

S naším rádcem nebudete mít z výběru televizoru vrásky na čele.

Televizor již sice velmi často neslouží svému původnímu účelu, tedy sledování televizního vysílání, ale stále je v mnoha domácnostech ústředním zařízením pro konzumaci zábavy. Jen se do něj dostává stále častěji po internetových kabelech a stále častěji v režimu „na přání“ – na obrazovce je tedy to, co divák chce, a ve chvíli, kdy chce. Stále častěji k němu sedají i nároční hráči her a stále častěji do něj míří signály parametrů, se kterými by před dobou nedávnou měli problém i ve studiu.

Vybrat správně nový televizor tak, aby pokryl dnešní i budoucí nároky a představy konkrétního uživatele tak není vůbec snadné. V následujících odstavcích s tím pomůžeme.

Velikost: Můžete se rozmáchnout

Na dříve platící poučky o vzdálenosti jako násobku výšky obrazovky, se klidně vykašlete. Na paměti stačí mít, že 65" 4K televizor má větší počet obrazových bodů na jednotku plochy, než měly před pár lety klasické 42" modely při FullHD rozlišení. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že byste na veliké obrazovce třeba ze dvou a půl nebo tří metrů nějak vnímali její strukturu.

Velikost tak má jen dva limity – co se vám vejde do daného prostoru a co vám bude příjemné. U 55" (cca 139 cm) úhlopříček potřebujete minimálně zhruba 125 cm na šířku a 80 cm na výšku. U 65" (cca 165 cm) modelů pak připravte prostor alespoň o šířce 150 centimetrů a výšce 95 centimetrů. A u 75" (cca 190 cm) už potřebujete volné místo alespoň se 170 cm na šířku a 105 cm na výšku. Hodnoty jsou to orientační a vždy se přesvědčete o velikosti konkrétního vybraného modelu, zejména výška se s rozdílnými nožičkami či podstavci může lišit.

Modulární Micro LED televizory obřích úhlopříček na trh teprve míří.

A z hlediska příjemnosti při sledování je to silně individuální. Z vlastní zkušenosti vím, že mi ze třímetrové vzdálenosti vyhovuje i 75" televizor, zatímco na manželku je obraz již příliš velký a z této vzdálenosti preferuje 65" a spokojená je i s 55".

A co rozlišení?