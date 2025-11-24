Ze zjistění reklamní společnosti Atmedia vyplývá, že za zbytečně dlouhou dobu považuje čas strávený výběrem pořadu asi 60 procent diváků. Pro společnost dotazníkový výzkum uspořádala agentura ResSOLUTION mezi 2 002 respondenty ve věku 15–69 let.
„Samotné rozhodování, co si pustit, se stává významnou součástí uživatelské zkušenosti. Pokud se divákům nedaří najít nic, co by je zaujalo, může to vést k frustraci nebo k tomu, že sledování zcela vzdají,“ uvedla generální ředitelka Atmedia Michaela Suráková.
Pokud uživatelé streamovacích služeb tráví výběrem obsahu příliš dlouho, 28 procent z nich to vzdá a věnuje se raději jiné činnosti. Dalších 25 procent se rozhodne netrávit hledáním obsahu další čas a pustí si něco náhodného. Přibližně 15 procent přepne na televizní vysílání, a devět procent zamíří ke konkurenční službě.
Svou roli v těchto situacích hrají také doporučení. Podle výzkumu hledá 15 procent uživatelů inspiraci na internetu, šest procent se spoléhá na tipy od přátel a známých. „Aktuální výzvou streamovacích platforem, a samozřejmě i televizních stanic, je diváky nejen zaujmout, ale zároveň udržet jejich pozornost co nejdéle. Obsah musí být nejen kvalitní, ale také relevantní a snadno dostupný,“ dodala Suráková.
V prostředí přehlceném obsahem si proto podle Surákové televizní stanice drží pevné místo. Díky jasnému programovému schématu totiž pomáhají divákům s orientací. Na tento trend reagují například takzvané fast kanály, které kombinují výhody streamovacích služeb s lineárním vysíláním.