V dobách komunistického temna se na nich z videorekordéru na videorekordér kopírovaly zakázané české nebo nedostupné zahraniční filmy. V letech pozdějších jsme na nich z videopůjčoven nosili domů nejnovější filmové trháky. Doma kazety často sloužily pro záznam filmů a seriálů z televizního vysílání. Takto nahraný film poté bylo možné si přehrát kdykoli, tedy nejen v čase plošného vysílání, a to tehdy byla velmi komfortní funkce.
Z dnešního pohledu byly možnosti kazetového média značně omezené a kvalita bídná. Analogový obrazový signál měl vertikální rozlišení 576 řádků (jako u TV normy PAL), horizontální rozlišení 240 linií (zhruba polovina normy PAL).
Jak takový obraz vypadal? Podívejte se na video v úvodu článku.
Jak jsme nahrávali a proč
Sedmigigabajtový Full HD záznam jsme pomocí aplikace DVD Styler převedli a vypálili na DVD-R médium ve formátu DVD-Video. Tento software jsme vybrali zejména proto, že pro kódování na pozadí využívá FFmpeg, který je pro konverze videa ideální.
Hotové DVD jsme vložili do DVD/HDD rekordéru LG RHT499H, který v této fázi posloužil jen jako DVD přehrávač. Z něj pak obraz a zvuk kabelem s konektory SCART putovaly do videorekordéru.
Videorekordér Panasonic NV-HV50 je model z období kolem roku 2003, patří tedy spíše k těm mladším. Vybrali jsme jej i proto, že je to rekordér s nejspíše nejmenším nájezdem z těch, které máme k dispozici, a proto lze předpokládat, že jsou jeho čtecí a záznamové hlavy v relativně slušné kondici.
Protože nebyl mnoho let v provozu a netušíme, kdy naposledy se mu dostalo nějaké údržby, rozebrali jsme jej a vyčistili páskovou dráhu, zejména všechny hlavy.
Štěstí jsme měli v otázce kazety vhodné pro záznam. Máme sice k dispozici poměrně pestrou paletu VHS kazet různého stáří a ohranosti, na nich se však zub času bezesporu výrazněji podepsal. Ačkoli dnes je možné koupit nepoužité VHS kazety (nechci napsat nové, protože v případě těch kvalitních jde vždy jen o prodeje starých zásob), jejich cena je zpravidla nastavena pro vášnivé sběratele, kteří si chtějí doplnit sbírku, nikoli na běžné užití – proto stojí násobek původní ceny.
Proto nás potěšil jeden e-shop, který měl v nabídce nerozbalené kazety EMTEC EQ60 za 50 Kč. Nízká cena je dána nepopulární stopáží 60 minut. Standardem byly kazety v délkách 120, 180 a 240 minut, kam se již jeden nebo dva celovečerní filmy vešly. Nám ale šedesátka stačila. Kazeta dorazila zabalená v celofánu, proto jsme předpokládali, že záznamový materiál nebyl vystaven vzdušné vlhkosti a degradoval pomaleji. Jak byl skladován, samozřejmě nevíme.
Kazetu jsme vložili do videorekordéru, rychle převinuli na konec a zpět na začátek a spustili záznam videa z DVD. Vybrali jsme standardní rychlost záznamu SP (protože LP sice na šedesátiminutový pásek vměstná 120 minut videa a EP 180 minut, ale v horší kvalitě). Pro ty nejmladší dodáváme, že záznam na kazetu probíhá v reálném čase, v případě Rozstřelu s Petrem Pavlem to tedy bylo zhruba 50 minut.
Poté jsme kazetu převinuli na začátek, přepnuli vstupy a otočili role. VHS videorekordér nyní kazetu přehrával, DVD rekordér signál převáděl do digitální podoby a ukládal na vestavěný pevný disk. Využili jsme nejvyšší kvalitu záznamu „XP“ (tedy nejvyšší datový tok).
Takto pořízený záznam jsme poté nechali v režimu „fast“ (tedy bez jakékoli konverze) vypálit na DVD+R disk do formátu DVD-Video. Rekordér to zvládl za pár minut, poté jsme disk finalizovali a bylo hotovo.
Z DVD jsme zkopírovali VOB soubory na pevný disk v počítači a bez překódování spojili a převedli do MPG kontejneru, které poté do redakčního systému zpracoval videotým iDNES.cz.
Cesta to byla dlouhá, ale snažili jsme se o co nejkvalitnější převod z analogu na digitál, k čemuž se specializovaný rekordér hodí nejlépe. Jak to dopadlo? Podívejte se na úvodní video.
Ještě více „jako kdysi“
Možná vás zarazilo, že úvodní video je v poměru stran 16:9, přičemž VHS rekordér pracuje vždy v režimu 4:3 tak, jak to v dobách jeho vzniku bylo standardem. Širokoúhlý obraz je tak z DVD přehrávače odeslán a na VHS kazetu nahrán v takzvaném anamorfním režimu – je stranově smrštěn tak, aby se vešel do užšího formátu a na obrazovce opět roztažen tak, aby měl původní rozměry (a na obrazovce nebyli všichni nepřirozeně hubení a vysocí).
Jak by vypadal Rozstřel na VHS kazetu nahraný v ořezu na 4:3, tedy přesně tak, jak to kdysi bylo standardem? Na to se můžete podívat v tomto videu:
Záznam vznikl stejně, jen jsme originální záznam z kamer v aplikaci Shutter Encoder ořízli na 4:3 a vypálili na DVD v tomto poměru stran. Vše ostatní pak (kromě souvisejícího nastavení v přehrávači) proběhlo úplně stejně.