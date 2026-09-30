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Pamatujete? Takto vypadal obraz z VHS kazet, které nyní slaví 50leté výročí

Václav Nývlt
VHS kazety slaví 50 let od uvedení na trh, pro několik generací diváků byly naprosto zásadním nosičem. Mladší ročníky měly možná VHS kazetu v ruce jen při vyklízení sklepa nebo půdy a nikdy neviděli, jak obraz nahraný na kazetě vlastně vypadá. Vzali jsme na profesionální XDCAM kamerou nahraný pořad iDNES.cz, nahráli jej na VHS kazetu a převedli zpět do digitální podoby. Jak vypadá výsledek? Podívejte se na video.

V dobách komunistického temna se na nich z videorekordéru na videorekordér kopírovaly zakázané české nebo nedostupné zahraniční filmy. V letech pozdějších jsme na nich z videopůjčoven nosili domů nejnovější filmové trháky. Doma kazety často sloužily pro záznam filmů a seriálů z televizního vysílání. Takto nahraný film poté bylo možné si přehrát kdykoli, tedy nejen v čase plošného vysílání, a to tehdy byla velmi komfortní funkce.

Z dnešního pohledu byly možnosti kazetového média značně omezené a kvalita bídná. Analogový obrazový signál měl vertikální rozlišení 576 řádků (jako u TV normy PAL), horizontální rozlišení 240 linií (zhruba polovina normy PAL).

Jak takový obraz vypadal? Podívejte se na video v úvodu článku.

Jak jsme nahrávali a proč

Sedmigigabajtový Full HD záznam jsme pomocí aplikace DVD Styler převedli a vypálili na DVD-R médium ve formátu DVD-Video. Tento software jsme vybrali zejména proto, že pro kódování na pozadí využívá FFmpeg, který je pro konverze videa ideální.

Hotové DVD jsme vložili do DVD/HDD rekordéru LG RHT499H, který v této fázi posloužil jen jako DVD přehrávač. Z něj pak obraz a zvuk kabelem s konektory SCART putovaly do videorekordéru.

VHS 50 let
VHS 50 let
VHS 50 let
VHS 50 let
9 fotografií

Videorekordér Panasonic NV-HV50 je model z období kolem roku 2003, patří tedy spíše k těm mladším. Vybrali jsme jej i proto, že je to rekordér s nejspíše nejmenším nájezdem z těch, které máme k dispozici, a proto lze předpokládat, že jsou jeho čtecí a záznamové hlavy v relativně slušné kondici.

Protože nebyl mnoho let v provozu a netušíme, kdy naposledy se mu dostalo nějaké údržby, rozebrali jsme jej a vyčistili páskovou dráhu, zejména všechny hlavy.

VHS videorekordér během záznamu

Štěstí jsme měli v otázce kazety vhodné pro záznam. Máme sice k dispozici poměrně pestrou paletu VHS kazet různého stáří a ohranosti, na nich se však zub času bezesporu výrazněji podepsal. Ačkoli dnes je možné koupit nepoužité VHS kazety (nechci napsat nové, protože v případě těch kvalitních jde vždy jen o prodeje starých zásob), jejich cena je zpravidla nastavena pro vášnivé sběratele, kteří si chtějí doplnit sbírku, nikoli na běžné užití – proto stojí násobek původní ceny.

Proto nás potěšil jeden e-shop, který měl v nabídce nerozbalené kazety EMTEC EQ60 za 50 Kč. Nízká cena je dána nepopulární stopáží 60 minut. Standardem byly kazety v délkách 120, 180 a 240 minut, kam se již jeden nebo dva celovečerní filmy vešly. Nám ale šedesátka stačila. Kazeta dorazila zabalená v celofánu, proto jsme předpokládali, že záznamový materiál nebyl vystaven vzdušné vlhkosti a degradoval pomaleji. Jak byl skladován, samozřejmě nevíme.

Nová stará kazet EMTEC EQ60 po vybalení z celofánu. EMTEC byla osamostatněná divize pro výrobu magnetických pásek německé společnosti BASF.

Kazetu jsme vložili do videorekordéru, rychle převinuli na konec a zpět na začátek a spustili záznam videa z DVD. Vybrali jsme standardní rychlost záznamu SP (protože LP sice na šedesátiminutový pásek vměstná 120 minut videa a EP 180 minut, ale v horší kvalitě). Pro ty nejmladší dodáváme, že záznam na kazetu probíhá v reálném čase, v případě Rozstřelu s Petrem Pavlem to tedy bylo zhruba 50 minut.

Poté jsme kazetu převinuli na začátek, přepnuli vstupy a otočili role. VHS videorekordér nyní kazetu přehrával, DVD rekordér signál převáděl do digitální podoby a ukládal na vestavěný pevný disk. Využili jsme nejvyšší kvalitu záznamu „XP“ (tedy nejvyšší datový tok).

Příprava na vypálení záznamu z HDD na DVD disk. Stařičký LCD televizor je na podobné experimenty ideální. Jednak je maličký, jednak má vedle HDMI i SCART, samostatné analogové vstupy komponentního i kompozitního videa.

Takto pořízený záznam jsme poté nechali v režimu „fast“ (tedy bez jakékoli konverze) vypálit na DVD+R disk do formátu DVD-Video. Rekordér to zvládl za pár minut, poté jsme disk finalizovali a bylo hotovo.

Z DVD jsme zkopírovali VOB soubory na pevný disk v počítači a bez překódování spojili a převedli do MPG kontejneru, které poté do redakčního systému zpracoval videotým iDNES.cz.

Cesta to byla dlouhá, ale snažili jsme se o co nejkvalitnější převod z analogu na digitál, k čemuž se specializovaný rekordér hodí nejlépe. Jak to dopadlo? Podívejte se na úvodní video.

Ještě více „jako kdysi“

Možná vás zarazilo, že úvodní video je v poměru stran 16:9, přičemž VHS rekordér pracuje vždy v režimu 4:3 tak, jak to v dobách jeho vzniku bylo standardem. Širokoúhlý obraz je tak z DVD přehrávače odeslán a na VHS kazetu nahrán v takzvaném anamorfním režimu – je stranově smrštěn tak, aby se vešel do užšího formátu a na obrazovce opět roztažen tak, aby měl původní rozměry (a na obrazovce nebyli všichni nepřirozeně hubení a vysocí).

Jak by vypadal Rozstřel na VHS kazetu nahraný v ořezu na 4:3, tedy přesně tak, jak to kdysi bylo standardem? Na to se můžete podívat v tomto videu:

Záznam vznikl stejně, jen jsme originální záznam z kamer v aplikaci Shutter Encoder ořízli na 4:3 a vypálili na DVD v tomto poměru stran. Vše ostatní pak (kromě souvisejícího nastavení v přehrávači) proběhlo úplně stejně.

Kvalita obrazu z VHS v našem videu je…

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