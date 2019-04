Lidé chtějí vertikální televizi, myslí si Samsung. Představil Sero

Obrazovky telefonů poslední roky rostou co do rozměrů i rozlišení. Není to však možné donekonečna. Pokud chce někdo využít větší obrazovku, musí si například plochu telefonu pomocí nějaké zrcadlící aplikace zobrazovat na monitoru počítače nebo v televizi.

Ty však mají opačný poměr délky a výšky. Pokud na nich hodláte zobrazit video natočené pro mobilní telefony v aplikacích jako Instagram, Snapchat či TikTok, budete mít po stranách tmavé pruhy.

A právě na uživatele, kteří chtějí takto konzumovat obsah z telefonů, připravil Samsung televizi s názvem Sero. Na první pohled jde o klasickou 43" televizi, ale je vylepšená o speciální podstavec. Díky němu můžete televizi otočit na výšku, jako je to možné u některých monitorů.

Podle firmy je novinka zaměřena na generaci mileniálů, kteří jsou na tento poměr stran zvyklí. Ti by si na novinku měli připravit asi 16 000 dolarů

(cca 360 tisíc korun). Za tuto cenu uživatel získá televizor s QLED zobrazovačem (neplést si s OLED) a 60wattové reproduktory s 4.1 kanálovým zvukem.

Součástí dodávky je i podstavec, který umožní otáčení, ale zabere poměrně hodně místa. Ze specifikaci není jasné, zda se televizor natáčí automaticky, když má zrcadlit obraz z telefonu, nebo je to nutné udělat ručně. Za poměrně vysokou cenu se dá předpokládat první varianta.

Prodej má začít příští měsíc v Jižní Koreji. Zda se televize dostane i za hranice domovského státu výrobce, není zatím jasné. Otázkou zůstává, jestli uživatelé nedají přednost nějakému držáku na zeď, který v podstatě zvládne to samé, i když ne automaticky.