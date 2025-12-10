CES 2026 – Místo a termín
- Datum konání: 6.-9. ledna 2026
- Místo: Las Vegas, USA
K CES se každoročně upírají zraky všech nadšenců spotřební elektroniky. Většina geeků si ovšem o prohlídce novinek naživo může nechat jen zdát, jde totiž o profesionální veletrh. Účastní se ho vystavující, profesionálové v souvisejících oborech, obchodníci, novináři a influenceři.
Co čekat na CES 2026
Řada společností zatím své plány neoznámila, přesto víme o prvních novinkách, které se na CES 2026 objeví. Podle oficiálního programu CES 2026 bude v popředí opět AI. Prostor ovšem dostanou i společnosti zaměřené na kvantové výpočty, automotive nebo vývoj chytrých zdravotnických senzorů.
Intel už v předstihu oznámil, že den před zahájením akce představí novou generaci procesorů se jménem Intel Core Ultra Series 3. Na samotném CES 2026 se pak Intel zaměří na problematiku AI.
Své pokroky s AI by chtěl představit i další výrobce čipů AMD. Kromě toho chce ovšem ukázat i nová zařízení pro spotřebitele. Mnozí tak doufají, že by společnost mohla na veletrhu představit nový procesor AMD Ryzen 7 9850X3D, o jehož vývoji se veřejnost původně dozvěděla, když se na stránce s drivery pro AMD čipy krátce objevil i ovladač pro tento špičkový čip.
Qualcomm své nové procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme představil už v září na svém Snapdragon Summitu. První zařízení, která budou těmito čipy vybavená, se pak očekávají v první polovině roku 2026, a je tak možné, že první vlna nových laptopů a mini PC bude představená právě na CES 2026. Ale potvrzené není nic.
Připomeňte si novinky z CES 2025
Historie CES
CES byla původně zkratka pro Consumer Electronics Show. Historie veletrhu se ovšem začala psát daleko od Las Vegas. První ročník proběhl v létě roku 1967 v New Yorku a jednalo se o událost oddělenou od Chicago Music Show, která do té doby sloužila jako hlavní místo pro představení novinek ve spotřebitelské elektronice.
Do Las Vegas veletrh poprvé zamířil v roce 1978, když se organizátoři rozhodli uspořádat tuto událost hned dvakrát do roka. V lednu se tak konala Winter Consumer Electronics Show v Las Vegas a v červnu následovala Summer Consumer Electronics Show v Chicagu.
V 90. letech ovšem letní část CES v Chicagu začala ztrácet na popularitě, částečně i kvůli tomu, že vydavatelé videoher, kteří se veletrhu dříve pravidelně účastnili, se začali přesouvat na veletrh E3, který se rovněž konal na přelomu jara a léta.
Organizátoři CES nejdřív experimentovali s pořádáním letní části veletrhu v různých městech od Filadelfie po Orlando. Posledním hřebíčkem do rakve se ovšem stala letní část v Atlantě, kam se přihlásily jen asi dvě desítky vystavovatelů. Od roku 1998 se tak CES pořádá jen jednou ročně.
Co se na CES představilo?
Veletrh CES je známý tím, že na něm výrobci představují špičkové technologie, které se dřív nebo později objeví ve většině domácností. V roce 1970 zde například Philips představil svůj první domácí videorekordér.
O sedm let později zde Atari představilo svůj Video Computer System, později přejmenovaný na Atari 2600 – jednu z prvních domácích videoherních konzolí. V osmdesátých letech se pak na CES představila konzole Nintendo Entertainment System.
Na začátku osmdesátých let si návštěvníci veletrhu mohli poprvé poslechnout hudbu z CD přehrávačů, které společně vyvinuly společnosti Philips a Sony.
V posledních letech se veletrh ve velkém zaměřuje i na automotive a zejména na elektromobilitu.