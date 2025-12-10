CES 2026 otevírá brány 6. ledna. Co přinese největší technologický veletrh

Autor:
Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevře své brány už 6. ledna 2026, představení novinek začne o dva dny dřív. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu nebude jinak. Na CES se již několik desetiletí představují technologické novinky, které postupně dorazí do domácností a nově i na silnice. Co se dá čekat od nadcházejícího ročníku?
Nové karty Nvidia RTX 5000 na veletrhu CES 2025

Nové karty Nvidia RTX 5000 na veletrhu CES 2025 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
92 fotografií

CES 2026 – Místo a termín

  • Datum konání: 6.-9. ledna 2026
  • Místo: Las Vegas, USA

K CES se každoročně upírají zraky všech nadšenců spotřební elektroniky. Většina geeků si ovšem o prohlídce novinek naživo může nechat jen zdát, jde totiž o profesionální veletrh. Účastní se ho vystavující, profesionálové v souvisejících oborech, obchodníci, novináři a influenceři.

Co čekat na CES 2026

Řada společností zatím své plány neoznámila, přesto víme o prvních novinkách, které se na CES 2026 objeví. Podle oficiálního programu CES 2026 bude v popředí opět AI. Prostor ovšem dostanou i společnosti zaměřené na kvantové výpočty, automotive nebo vývoj chytrých zdravotnických senzorů.

Intel už v předstihu oznámil, že den před zahájením akce představí novou generaci procesorů se jménem Intel Core Ultra Series 3. Na samotném CES 2026 se pak Intel zaměří na problematiku AI.

Své pokroky s AI by chtěl představit i další výrobce čipů AMD. Kromě toho chce ovšem ukázat i nová zařízení pro spotřebitele. Mnozí tak doufají, že by společnost mohla na veletrhu představit nový procesor AMD Ryzen 7 9850X3D, o jehož vývoji se veřejnost původně dozvěděla, když se na stránce s drivery pro AMD čipy krátce objevil i ovladač pro tento špičkový čip.

Qualcomm své nové procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme představil už v září na svém Snapdragon Summitu. První zařízení, která budou těmito čipy vybavená, se pak očekávají v první polovině roku 2026, a je tak možné, že první vlna nových laptopů a mini PC bude představená právě na CES 2026. Ale potvrzené není nic.

Připomeňte si novinky z CES 2025

BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
BMW Neue Klasse na CES 2025
92 fotografií

Historie CES

CES byla původně zkratka pro Consumer Electronics Show. Historie veletrhu se ovšem začala psát daleko od Las Vegas. První ročník proběhl v létě roku 1967 v New Yorku a jednalo se o událost oddělenou od Chicago Music Show, která do té doby sloužila jako hlavní místo pro představení novinek ve spotřebitelské elektronice.

Do Las Vegas veletrh poprvé zamířil v roce 1978, když se organizátoři rozhodli uspořádat tuto událost hned dvakrát do roka. V lednu se tak konala Winter Consumer Electronics Show v Las Vegas a v červnu následovala Summer Consumer Electronics Show v Chicagu.

V 90. letech ovšem letní část CES v Chicagu začala ztrácet na popularitě, částečně i kvůli tomu, že vydavatelé videoher, kteří se veletrhu dříve pravidelně účastnili, se začali přesouvat na veletrh E3, který se rovněž konal na přelomu jara a léta.

Organizátoři CES nejdřív experimentovali s pořádáním letní části veletrhu v různých městech od Filadelfie po Orlando. Posledním hřebíčkem do rakve se ovšem stala letní část v Atlantě, kam se přihlásily jen asi dvě desítky vystavovatelů. Od roku 1998 se tak CES pořádá jen jednou ročně.

Co se na CES představilo?

Veletrh CES je známý tím, že na něm výrobci představují špičkové technologie, které se dřív nebo později objeví ve většině domácností. V roce 1970 zde například Philips představil svůj první domácí videorekordér.

O sedm let později zde Atari představilo svůj Video Computer System, později přejmenovaný na Atari 2600 – jednu z prvních domácích videoherních konzolí. V osmdesátých letech se pak na CES představila konzole Nintendo Entertainment System.

Na začátku osmdesátých let si návštěvníci veletrhu mohli poprvé poslechnout hudbu z CD přehrávačů, které společně vyvinuly společnosti Philips a Sony.

V posledních letech se veletrh ve velkém zaměřuje i na automotive a zejména na elektromobilitu.

Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

KVÍZ: Otestujte se z nejžhavějších sex-vychytávek současnosti

Ilustrační snímek

Sex už dávno není jen o svíčkách a klasických pomůckách. Do ložnice nám nastupují aplikace, bluetooth, biofeedback i zařízení, která zvládnou polibek nebo stimulaci na dálku. Otestujte se, jak dobře...

Tento stroj si poradí se zácpami. Chce být jako z Hvězdných válek

Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího...

Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího dopravního prostředku, který může údajně využívat člověk i bez pilotního průkazu. I když je někdy nazýván jako létající kolo...

KVÍZ: Jak znáte československé motoráky?

Soutěž
Kvíz: československé motorové vozy

Motorákem jezdil každý, a kdo říká, že ne, ten jím jezdí dodnes. A každý si i může vyzkoušet následující výherní kvíz zaměřený právě na motorové vozy vyráběné v Československu.Čtenáři, kteří do...

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech

Letoun Ae-145 Aero

Z Austrálie do Čech doletěl sám v letadle Aero Ae-145 z roku 1960. Tento let pilota Richarda Santuse je pozoruhodný nejen z hlediska techniky, ale ukazuje i povahu světa, ve kterém žijeme, kde...

CES 2026 otevírá brány 6. ledna. Co přinese největší technologický veletrh

Nové karty Nvidia RTX 5000 na veletrhu CES 2025

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevře své brány už 6. ledna 2026, představení novinek začne o dva dny dřív. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos...

10. prosince 2025

Vyzkoušeli jsme první notebook s vytahovacím displejem. Ukáže celou A4

Premium
Notebook Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Poprvé jsme ho viděli na veletrhu CES a necelý rok poté se nám dostal do ruky. Je to podle všeho první reálně dostupný notebook, který má srolovaný displej, který lze podle potřeby vytáhnout do...

10. prosince 2025

Vytvořte s pomocí AI novoroční PF, pochlubte se ostatním čtenářům a vyhrajte

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini: PF 2026, noční městská...

Vytvoření novoročního přání patří k závěru roku stejně jako zdobení stromečku nebo shánění dárků. S nápady na to nejlepší PF to může být stejně náročné jako výběr toho, co dát pod vánoční stromek. V...

9. prosince 2025  18:01

Tankerová válka se stupňuje. Hrozí opakování Perského zálivu

Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)

Ukrajinci prokázali schopnost zasáhnout nákladní lodě v ruských službách velmi daleko od svého území. Rusko-ukrajinská válka tak dost možná na moři přechází do nové fáze. Mohla by začít připomínat...

9. prosince 2025

Rusko přišlo o přístup do vesmíru. Expert popisuje následky havárie na Bajkonuru

Premium
Start lodi Sojuz MS-28

Kosmodrom Bajkonur ochromila vážná havárie. Koncem listopadu během startu ruské kosmické lodě Sojuz MS-28 došlo ke zřícení masivní mobilní servisní kabiny startovací rampy. Bez ní nemohou ruské...

9. prosince 2025

KVÍZ: Jak znáte československé motoráky?

Soutěž
Kvíz: československé motorové vozy

Motorákem jezdil každý, a kdo říká, že ne, ten jím jezdí dodnes. A každý si i může vyzkoušet následující výherní kvíz zaměřený právě na motorové vozy vyráběné v Československu.Čtenáři, kteří do...

vydáno 9. prosince 2025

Líbání může být staré až 22 milionů let. Po jeho evolučním přínosu se pátrá

Ilustrační snímek

Polibky si nejspíš vyměňovali už dávní předkové lidí. Líbali jsme se i s našimi blízkými příbuznými, neandrtálci. Ačkoliv se líbání zjevně vyvinulo za nějakým konkrétním účelem, biologové si nejsou...

8. prosince 2025

Před 100 lety se Evropa radovala z Locarna. Radost netrvala ani deset let

Na setkání v Locarnu byl ministr Edvard Beneš plný optimismu

Na počátku prosince 1925 se Evropa radovala z podpisu locarnských dohod. Optimismus panoval i v delegaci Edvarda Beneše, který z Londýna odjížděl s pocitem, že se rodí nový mírový rámec kontinentu....

7. prosince 2025

Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech

Letoun Ae-145 Aero

Z Austrálie do Čech doletěl sám v letadle Aero Ae-145 z roku 1960. Tento let pilota Richarda Santuse je pozoruhodný nejen z hlediska techniky, ale ukazuje i povahu světa, ve kterém žijeme, kde...

7. prosince 2025

Prasklé vodovodní potrubí odhalilo před 100 lety skryté podzemí Brna

Prasklé vodovodní potrubí odhalilo před 100 lety skryté podzemí Brna

Na začátku prosince 1925 se centrum Brna ocitlo pod vodou. Ne vinou přívalových dešťů, ale kvůli havárii hlavního vodovodního potrubí na Masarykově třídě. Sklepy mezi Jánskou a Orlí ulicí zaplavily...

6. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

České tramvaje trénují ve Finsku. Samy se umyjí, odstaví a nikoho nepřejedou

Chytré depo Tampere

Antikolizní systém, inteligentní omezovač rychlosti a chytré depo. V Česku vyvíjené technologie mají zvýšit bezpečnost tramvajového provozu i ušetřit pracovní sílu dopravním podnikům. Testování a...

6. prosince 2025

Galaxie by mohla obsahovat supermasivní hvězdy vážící jako 10 000 Sluncí

Hvězda populace III podle představy umělce

Vzdálená hvězdná soustava obsahuje víc dusíku, než by měla. Jedno z vysvětlení je, že se v ní dají najít o několik řádů větší hvězdy, než dosud astronomové považovali za možné. Jejich existence je...

5. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.