náhledy
Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl zhruba o třetinu menší než kazeta, kterou přehrával.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Modelu KT-AS10 se začalo přezdívat Mr. Small, tedy pan Malý. A velikosti se rozhodně neobětovala výbava, jmenujme plně elektronicky řízenou mechaniku, reverzní přehrávání obou stran vložené kazety, sytém potlačení šumu Dolby B nebo podporu kazet Chrome a Metal.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
O kolik vložená kazeta přečnívala přehrávač vynikne nejvíce z boku. Pro (opatrný) provoz to nebyla překážka, protože po zaklapnutí dvířek s kazetou...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... zacvakly zámky na unašečích kazety, a dvířka s kazetou tak neměla tendenci se otevírat. Naopak, pro vyjmutí kazety bylo potřeba stisknout tlačítko pro odemčení západek.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vedlejší efekt prostorové úspornosti: je potřeba při vyjmutí nebo vložení kazety dvířka otevřít do nezvykle širokého úhlu, ...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... aby pouzdro kazety při manipulaci nezavadilo o součásti mechaniky páskové dráhy, zejména tahové hřídele (capstany).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Výhodou širokého otevření a zejména pozice mechaniky proti dvířkům byl velmi snadný přístup pro čištění a údržbu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Možná vám při výčtu funkcí něco obvyklého chybělo a při pohledu na walkman bez kazety litujete stále odhalenou mechaniku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Odpovědí na obě otázky je modul RP-AF5, který obsahuje AM a FM rádio a zároveň slouží jako záslepka mechaniky. Z přehrávače bere energii a posílá do něj zvuk.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... ovladače jsou na boční straně. U FM jste mohli (klasicky) přepínat mezi stereofonním a monofonním příjmem, podle kvality signálu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Citlivé komponenty mechaniky byly ukryté v prohlubních a otvorech ve spodní části modulu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jak vypadá walkman s vloženým modulem, vám neukážeme, protože jej v Tuzex Múzeu ve slovenských Zlatých Moravcích, kde jsme fotky pořídili, mají přilepen k prezentačnímu stojánku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Walkman byl napájen dvojicí AAA baterií, případně NiCd akumulátorů, na jedno nabití tak hrál nejspíše jen odhadem 2–4 hodiny. Využít šlo i konektor pro připojení k adaptéru ze zásuvky pro domácí poslech.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A takto kuriózní Toshiba KT-AS10 z roku 1984 vypadá na výstavce v Tuzex Múzeu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz