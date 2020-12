Pět netradičních tipů na vánoční dárky v době covidové

První tip Vylepšete domácí kancelář

Mohutné rozšíření práce z domova je snad jedinou pozitivní změnou, kterou pandemie koronaviru přinesla. Odhodlali se tak pro ní i ti vedoucí, kteří měli tento způsob práce spojený se zahálkou a nízkou efektivitou a vyzkoušeli si jí i ti zaměstnanci, co by k tomu neměli příležitost. Je více než pravděpodobné, že mnoho firem tento způsob začne využívat i v případě, že je k tomu nedonutí šíření nebezpečné nákazy, byť třeba ne plošně, ale například v některých dnech v týdnu. Ušetří to náklady firmy, čas zaměstnance strávený v dopravě a jak bylo vidět i během uplynulých měsíců, pozitivně se to odrazí i na intenzitě dopravy ve městech.

Vidíte, že se váš manžel nezdravě hrbí u notebooku? Kupte mu monitor. Pro většinu práce stačí 24" - 28", s ideálně 2K a větším rozlišením. Měl by mít matnou povrchovou úpravu, být výškově nastavitelný a jako základ bychom brali i technologie „low blue light“ potlačující modrou složku světla a „flicker free“ pro potlačení vysokofrekvenčního blikání podsvětlení displeje - oba systémy značně snižují únavu očí. Ceny takto vybavených monitorů začínají zhruba na 3 500 Kč. Bolí manželku záda nebo zápěstí? Bude potřebovat kvalitní židli nebo gelovou podložku. Více radíme ve článku Nejste připraveni na práci z domova? S našimi radami to zvládnete.

Je v některých částech domu nebo bytu mizerné pokrytí wi-fi signálem? Nadělte si lepší router. Možnosti měnit umístění kabelového nebo DSL modemu jsou zpravidla omezené dalšími kabely, router připojený ethernetovým kabelem snadněji umístíte doprostřed pokrývaného prostoru ideálně vysoko na skříň nebo polici, i to šíření signálu pomáhá.

Pokud nechcete riskovat, že to nebude stačit, můžete zvážit meshovou síť se dvěma nebo třemi jednotkami, se kterými plynule pokryjete i velký prostor a které zvládnou roaming zařízení, pokud půjdete se smartphonem během videohovoru z jedné strany bytu na druhý, jednotky si signál předají bez výpadku připojení. Více jsme o meshových sítích psali v úvodním testu routeru TP-Link Deco X20.

Jak práce na dálku, tak distanční výuka se někdy jen těžko obešla bez tiskárny, či lépe multifunkčního zařízení kombinující tiskárnu, skener a kopírku. Můžete vybírat z levných jednoduchých strojů s cartridgemi s dražším provozem pro občasný tisk dokumentů, nebo z dražších mašin s levnějším provozem pro častější tisk a s možností tisku fotografií a grafiky ve vysoké kvalitě. Více a podrobněji jsme o tisku fotografií na tiskárně psali v loňském článku Konec mýtu o drahotě. Poradíme, čím kvalitně tisknout fotky za pár korun.



Druhý tip Kupte a zprovozněte prarodičům chytrý telefon

Jednou z věcí, která mne letos v diskuzích překvapila, byl častý automatický předpoklad, že moderní technologie jsou jen pro mladé a je tedy normální, že je senioři nemají a nepoužívají. Což mi přijde jako premisa chybná až zvrácená, protože tyto technologie umí přinést mnohá životní zjednodušení, které zrovna seniorům mohou významně pomoci. A zpravidla stačí, pokud jim je někdo zprovozní a na začátku má trochu trpělivosti s vysvětlením toho, co umí a jak fungují.

S výběr přístroje pomohou recenze u kolegů na Mobil.iDNES.cz , my jen radíme vybrat přístroj s dostatečně velkým displejem a vynechat ty nejlevnější modely, na zpožděné reakce systému a aplikací nemají mnozí senioři trpělivost. Pokud by měl telefon pro datovou komunikaci využívat samostatnou datovou kartu (třeba tu, co operátor nabídne výhodně k vašemu tarifu), volte dvousimkový model.



Telefon zprovozněte, včetně vytvoření účtu a hesla, to spolu s dalšími informacemi vytiskněte na papír a předejte spolu s telefonem. Poté odinstalujte všechny aplikace, které nebude budoucí uživatel potřebovat. Systémové věci schovejte na nějakou vedlejší obrazovku, na té hlavní by toho mělo být co nejméně.



Některé z našich tipů na vhodné aplikace: Liftago, Košík, MPLA

Z aplikací bychom doporučili komunikátor s videohovory a posílání fotografií, právě obrazová komunikace je při delším odloučení mnohem osobnější než komunikace čistě hlasová. Zvolili bychom ten, co pro komunikaci s další rodinou nejčastěji používáte vy, typicky je to WhatsApp nebo Messenger. Instalujte jen jeden, protože rozdíly v jejich v ovládání jsou matoucí. Skvělou volbou je vytvoření „rodinné skupiny“, pak budou lépe v centru dění.

Pokud bydlí v dosahu některé z online nákupních služeb, je to další aplikace, která má naše doporučení. Službu rovnou nastavte na dodání na adresu uživatele a vyberte vhodnou platební metodu. Už jen vědomí, že si kdykoli mohou nákup „naklikat“ třeba na Rohlik.cz nebo iTesco a nechat dovézt až před práh, je uklidňující. A někdy zachraňující.



Pokud budoucí uživatel občas jezdí autem, pak doporučujeme navigaci, například Waze. Pomůže mu vyhnout se ucpaným silnicím a najít v destinaci vhodné parkoviště. Oblíbené destinace lze uložit do předvoleb. Pokud je v destinacích kam jezdí zónové parkování, nezapomeňte na parkovací aplikace, pro Prahu třeba MPLA. Předvyplňte SPZ a platební metodu.

V každém případě bychom nainstalovali některou z přepravních služeb či taxislužeb v dané lokalitě, uložili domácí adresu a nejčastěji navštěvované cíle a nastavili platební metodu. Třeba to nikdy nepoužije, ale když by pro to nastal vážný důvod, bude připraven. A hodit se může i aplikace Záchranka s předvyplněnou anamnézou a kontaktními údaji. V případě nouze zavolá pomoc a poskytne přesné údaje o poloze.



Určitě není nutné instalovat vše najednou a určitě bude nutné aplikace ukázat, vyzkoušet a vysvětlit.



Třetí tip Seznamte někoho s kritickým myšlením

V diskuzích a na sociálních sítích se rozmohla nepěkná věc. Když jakýkoli nesmysl, hloupost a volovinu někdo označí za „vlastní názor“, automaticky očekává, že jej budou ostatní respektovat a brát vážně. A co je horší, mnoho lidí tak opravdu činí. Přitom je to nesmysl.

Vezměme si jako příklad kolegu Pavla Kasíka. Pokud budu tvrdit, že „mu sluší flanelové košile, ale kšiltovka s větráčkem a solárním panýlkem z Aliexpresu k tomu fakt nesedí“, tak je to můj vlastní názor. Můžeme o něm diskutovat, ale nejde fakticky ani potvrdit, ani vyvrátit. Prostě si to myslím. Pokud však budu tvrdit, že je Pavel roztomilý huňatý králíček s pěti tlapkami a marcipánovým čumáčkem, tak to sice mohu vydávat za svůj názor, ale ve skutečnosti nemá absolutně žádnou váhu a není důvod, aby jej někdo respektoval. Je to prostě nesmysl, kravina, fakticky prokazatelná a ověřitelná.



Problém je, že v reálném životě to takto kontrastní nebývá a zorientovat se ve světě přeplněném informacemi a dezinformacemi je o mnoho složitější. A tomu pomůže jen trochu proniknout do informační vědy.



Kniha Jak neztratit rozum ...

Na trhu je spousta titulů, které se touto problematikou zabývají, naším tipem je novinka vydavatelství Grada nazvaná „Jak neztratit rozum v nerozumné době“ od novináře, zakladatele fact-checkingového projektu Manipulatori.cz a člena expertní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku Petra Nutila.



Nejvíce mě zaujal myslím velmi vhodně vyvážený poměr odborné teorie a hravých příkladů, nejsou to tedy ani skripta, která brzy odložíte, protože vás na závěr nečeká povinné složení testu, ani povídání, na jehož konci zjistíte, že vlastně nevíte o moc více než na začátku. Zde se hodně dozvíte, ale zároveň to nebude bolet.

A protože do štědrého dne ještě trochu času zbývá, můžete jim zatím poslat odkaz na články roztomilého huňat... chtěl jsem říci kolegy Pavla Kasíka, kupříkladu „Můžete mít svůj názor, ne svá fakta. Když si hrát na vědce, tak pořádně“ nebo „Také vy naletíte na falešné zprávy. Šíří se díky zákeřné „chybě“ mozku“.

Čtvrtý tip Podpořte projekt či umělce, který vás baví

Spoustě lidí covid-19 zkomplikoval život a mnohé podnikatelské plány, které byly dobře spočítané a za normálních okolností by jely jako po másle, teď vychází „jen tak tak“. Třeba jen proto, že aktéři nemohli otevřít a zahájit provoz, nebo nemohli většinu roku vystupovat a vystavovat. Může to být projekt někoho, koho znáte, nebo i někoho úplně cizího. Ale měl by to být projekt vám sympatický.



I třeba s vaší pomocí se sbírka přesune do výstavních prostor ...

Můj čistě soukromý tip je automobilové muzeum Svět Škodovek. To vzniká v opuštěném a zdevastovaném výrobním areálu, který je s českou automobilovou historií pevně spjat. Nejprve v něm měl firmu automobilový závodník Jindřich Kraucher, později tam sídlil národní podnik PAL vyrábějící součástky do automobilů a letadel, o něco později se tam usídlil národní podnik Autobrzdy Jablonec a nakonec zde byl výrobní areál Jawy, který fungoval ještě po revoluci.

V něm bude umístěna sbírka přibližně stovky unikátních historických škodovek, zejména závodních speciálů, prototypových kusů a užitkových vozů Škoda. Ty autoři muzea během let sháněli nejen po republice, ale i po Evropě, od skoukromých majitelů, z vrakovišť, od veteránských závodníků.

Na platformě HitHit můžete jako dárek zakoupit například vstupenky do budoucího muzea nebo kombinaci vstupenky s nějakou ze speciálních odměn. Muzeum by mělo otevřít na jaře 2021.



Pátý tip Elektronika podle našich testů a recenzí

A ne, toho bohdá nebude, aby od redaktorů Technetu nepřišly tipy na elektronické hračky a přístroje. Strávili jsme hodně času a úsilí oddělováním zrna od plev, a proto si dovolíme nabídnout tipy ne na konkrétní produkty, ale na testy, ve kterých snadno vyberete zařízení, které bude vyhovovat obdarovanému.

Televizory jsou vánoční stálice. Ať už plánujete koupit nový kvůli funkcím, které starý přístroj nemá, nebo vás k tomu nutí přechod na DVB-T2 vysílání, či máte jiný důvod, s výběrem vám pomůže náš přehledový TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled.Najdete v něm všechny zobrazovací technologie, všechny operační systémy a zástupce většiny předních výrobců.



Některé nové televizory jsou velmi dobře připravené na hráče počítačových her. Pokud se nevydáte cestou jednou z nově představených herních konzolí a hrajete raději na počítači, může vás zajímat test novinek společnosti Nvidia: Nižší cena, vyšší výkon. Unikátní test nových grafických karet Nvidia. Rádi bychom přidali i recenzi o něco později představené konkurence od AMD, ale ta zatím na testy k dispozici není a v obchodech už vůbec ne.

Máte-li v rodině dítko, které baví informatika a chce se počítačům věnovat, skvělým dárkem bude počítač v klávesnici Raspbery Pi400 - Absolutně nejlevnější počítač na práci i výuku nás nadchnul. Naučí se s ním pracovat s unixovými systémy, může jej používat jako klasický počítač a je připravený i na výuku programování. Za 1 982 Kč je to skvělá nabídka.

Spoustu tipů a varování máme pro ty, co se rozhodnout někomu nadělit sluchátka. Letos jsme podlehli trendu a testovali hlavně ta bezdrátová. Velký test takzvaných „true wireless“ sluhchátek naleznete ve článku TEST: Levná a pohodlná. I zcela bezdrátová sluchátka umí kvalitně zahrát, případně jsou k výběru i později testované a trochu dražší Pecky jako žádné jiné. Otestovali jsme nové „fazolky“ od Samsungu, nebo náš tip na sluchátka s výborným mikrofonem a čištěním okolního hluku Našli jsme zřejmě nejlepší in-ear sluchátka pro práci i studium na dálku.



Pokud chcete, aby muziku z dárku neposlouchal jen někdo jiný, ale rovnou celá rodina a hezky nahlas, pak nastal Čas na změnu. Síťový zesilovač dnes nabídne více hudby než CD přehrávač . Pokud máte radši jednotlivé komponenty odděleně, může vás zaujmout test velmi zajímavého zesilovače pro mileniály, ke kterému můžete připojit například gramofon. O jednom v Čechách vyráběném píšeme například ve článku Jednoduchost funguje. Pro-Ject T1 je skvělý gramofon pro šetřílky .

Koho láká prostorový zvuk u televize a multi-roomový poslech ve všech místnostech, tomu by neměla uniknou čerstvá recenze soundbaru, subwooferu a aktivních bezdrátových reprosoustav Sonos - Domácí kino i muzika ve všech místnostech. Se Sonos si můžete vždy vybrat.

A ačkoli si myslím, že přenosné aktivní reprosoustavy s bluetoothem jsou v rukou některých opravdu nebezpečný nástroj, myslím si také, že když už, tak alespoň kvalitně. Vybrat si můžete v TEST: Bezdrátové reprosoustavy k vodě i do tělocvičny.