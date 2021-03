Jsou takový zázrak, jak na Facebooku tvrdí? Zkusili jsme sluchátka PaMU

Proscrollovat ve větším e-shopu seznam výrobců bezdrátových sluchátek znamená objednat rovnou i novou myš nebo alespoň náhradní scrollovací kolečko. I na českém trhu se setkáváme se značkami, které dříve neměly se sluchátky nic společného, na českém trhu vůbec nebyly, nebo dokonce vznikly právě za účelem svezení se na vlně obrovské popularity bezdrátových sluchátek. Zpravidla mají společného hlavně to, že mají výraznou či dokonce agresivní reklamu na sociálních sítích (viz. třeba Drsný humor a otravování na Facebooku. Otestovali jsme finská sluchátka).

Tam mne uhnala i zcela bezdrátová (true wireless, zkráceně TWS) sluchátka čínské společnosti Xiamen Padmate Technology. Snad při každém otevření Facebooku na mne vyskočila reklama, kde mně někdo s naprosto excitovaným výrazem vysvětloval, že PaMU Quiet, PaMU Slide, PaMU Slide Mini ... jsou ta nejúžasnější sluchátka, která mohu mít. Nakonec jsem nevydržel, krátkým googlováním zjistil, že je na český trh dováží obchod HuráMobil, kterému tímto děkuji za jejich zapůjčení k recenzi.

PaMU Quiet a Slide Mini

Větší dojem na mne hned zkraje udělal model PaMU Quiet. Pouzdro svou koncepcí silně připomíná kapesní hodinky, včetně otevírání stiskem „natahovacího kolečka“. Plast je příjemně strukturován jako kůže, část s logem na vrchním víčku dokonce jako kůže i působí na omak. Kovově vypadající lem při nabíjení modře signalizuje stav akumulátoru. Pouzdro nabíjejte buď USB-C kabelem, nebo bezdrátově z podložky standardu QI.

Samotná sluchátka jsou spíše střední velikosti, od zvukovodu dolů mají nožičku podobně jako Airpods (ale mnohem kratší) a sadu výměnných silikonových nástavců v příslušenství. Současně se nám je povedlo připojit jen k jednomu telefonu, jednotlivá sluchátka lze používat nezávisle na sobě, potřebujete k tomu aplikaci Pamu Quiet (bez jejího zásahu hraje samostatně pouze levé).



PaMU Quiet PaMU Slide Mini

Oproti tomu pouzdro modelu PaMU Slide Mini je standardní černá rakvička s výklopným víčkem, jako najdete u desítek konkurenčních modelů. Je to verze „mini“, což je sice fajn do kapsy, ale sluchátka jsou tam dost natěsno, víčko lze otevřít jen do pravého úhlu, a tak se budou sluchátka lépe vyndavat majitelům drobnějších prstů. I zde se vestavěný akumulátor nabíjí buď USB-C kabelem, nebo z bezdrátové QI podložky.



Sluchátka patří spíše mezi větší, v uchu nesedí jen výměnným silikonovým nástavcem, ale dotýkají se i ozvučnicí, částečně plastovou, částečně se silikonovým potahem. Příjemnost tohoto styku je asi silně individuální, mně více vyhovují drobnější Quiet. Povedlo se mi současné připojení jen k jednomu telefonu a samostatně fungovalo pouze jedno sluchátko – samostatně přihlásit pravé se mi nepodařilo, obslužnou aplikaci Slide Mini nemají (a s tou pro Quiet nekomunikují).

V provozu

PaMU Quiet mají rozhodně výhodu aktivního potlačení okolního hluku (ANC), které funguje velmi dobře – zbývá trochu vyššího šumu, ale většina okolního lomozu je příjemně potlačena. V aplikaci nebo pomocí dotykových plošek na sluchátkách můžete ANC zapnout či vypnout, nebo aktivovat odposlech z okolí pomocí mikrofonů.

Špičkově je provedené nastavení funkce dotykových plošek obou sluchátek – takhle by to podle nás mělo vypadat (viz. následující screenshot).

Aplikace sluchátek Pamu Quiet

Co mně vadilo, bylo slabé, ale slyšitelné vysokofrekvenční zapískání po změně přehrávacích režimů – například přeskočení skladby nebo zastavení reprodukce.

PaMU Slide Mini aplikaci nemá, takže ovládání má stanoveno napevno výrobcem. Plošky jsou citlivé tak akorát, takže jsem se nedopouštěl ovládání omylem – nemám větších výhrad. Odhlučnění a další funkce zde nejsou.

Co mi vadilo u obou sluchátek, je horší kvalita spojení s telefonem. Ve volném prostoru je ucházející, ale pokud jsem dal telefon do pravé kapsy u kalhot, reprodukce byla rušena výpadky. Pokud do levé kapsy, byly výpadky výjimečné, pokud do náprsní kapsy, bylo spojení bezchybné. Je pravděpodobné, že tento efekt bude vznikat spíše u prostorově výraznějších posluchačů, kolem štíhlé siluety signál doputuje snadněji.

Zatím jsme chválili spíše PaMU Quiet, u výdrže akumulátoru se to ale obrátí. Na jedno nabití totiž vydrží hrát zhruba tři až čtyři hodiny (střední hlasitost, zapnuté ANC), což není mnoho. Z pouzdra se nám je podařilo dobít 2x a kousek. Oproti tomu Pamu Slide Mini nám hrála na jedno nabití přes devět hodin a i tato jsme nabili dvakrát, což považujeme za solidní.



Zvuk

Oboje sluchátka mají Bluetooth 5.0 a využívají kodeky SBC, AAC a AptX.

PaMU Quiet potěší milovníky mohutných basů, nejde ale o bezhlavé dunění. Sluchátka dokážou přenést až nečekanou energii, hodně to připomíná poslech s příliš ambiciózně nastaveným subwooferem, až na to, že je necítíte bránicí. Některé hudbě to sedí, jiné ne – posluchači rapu, hip hopu, taneční muziky a elektroniky budou spokojení, rockery potěší energie, důraz a mohutnost, ke spokojenosti by ale musela být sluchátka v basech rychlejší a ve středech ostřejší. Vokál je sice výrazný a docela plný, ale snad až moc medově příjemný, což platí o středech obecně. I když třeba u akustických kytar nebo houslí překvapila docela podrobnou kresbou. Výšky umí hezky cinknout, ale někdy vedle té basové nálože působí trochu nesměle – mohly by být trochu jasnější.

Za dané peníze je zvuk celkově velmi dobrý, poslech rozhodně není nudný, ale hodně záleží na osobních preferencích posluchače – hi-fi to úplně není, líbivé rozhodně ano. Já dávám přednost vyváženějšímu a civilnějšímu pojetí reprodukce, ale to je opravdu na vkusu každého.

Ke zvuku Pamu Slide Mini mám výhrad trochu více, reprodukce zní svázaně, jako kdyby měla sluchátka zakázáno to trochu rozbalit a v prostoru se rozmáchnout. Výšky jsou prezentnější než u sourozence, ale jsou suché, papírově šustivé, bez dozvuku – třeba u jazzu je to na metličkách docela nepříjemně zřetelné. Reprodukci celkově dominují vyšší basy a nižší středy, takže třeba vokál Diany Krall zní, jako by byl posazen o oktávu níže.

Závěr

Přiznám se, že jsem se chvíli rozpačitě drbal na hlavě – sluchátka jsou cenově hodně příbuzná, Slide Mini stojí 2 490 Kč, Quiet pořídíte za 2 990 Kč, rozdíl je tedy jen dvacet procent, respektive pětistovka. A přitom jedinou výraznější nevýhodou modelu Quiet je mizerná výdrž akumulátoru, vše ostatní má buď stejné (kvalita spojení), nebo výrazně lepší (zvuk, přítomnost ANC, provedení) než konkurent.

Rozpačitost rozehnal pohled na e-shop výrobce, tam totiž PaMU Slide Mini stojí méně než polovinu ceny modelu Quiet. A pak to najednou tak nějak odpovídá.