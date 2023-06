Zcela bez drátů. Za trest, nebo za odměnu? Vyzkoušeli jsme patery sluchátka

Z novějších přírůstků v nabídce jsme vybrali čtyři modely. Nejvíce jsme byli zvědaví na novinku Sony, která má v kategorii zcela bezdrátových sluchátek skvělé jméno a tentokrát nabízí i cenově velmi dostupný model. Velmi dobré zkušenosti máme také s modely společnosti Xiaomi (ne zcela tradičního sluchátkového producenta), a tak jsme si půjčili jejich nejnovější topmodel. Cenově na půli cesty mezi výše zmíněnými jsou sluchátka Nothing s modelem ear2, tedy nástupcem firemní prvotiny, kterou jsme testovali na konci roku 2021. Nejdražší je rámci testu novinka společnosti Technics, nástupkyně velmi povedeného dva roky starého modelu - do testu to stihla na poslední chvíli, chybí tak na úvodním snímku.

Chceme však uspokojit i ty, co by v diskuzi nejspíš verzálkami napsali: „Dejte pokoj se značkovou drahotou, vyzkoušejte něco z AliExpressu!“ Proto jsme přidali pátá sluchátka od společnosti KZ, která sice nemají potlačení okolního hluku, ale zase nestojí ani polovinu toho co Sony.