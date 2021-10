Atraktivní cena, povedený obraz a české omezení. Otestovali jsme Xiaomi P1

Má 4K rozlišení, poradí si s HDR standardy HDR10+, HLG a Dolby Vision, má operační systém Android TV, HDMI 2.0 porty a bluetooth dálkový ovladač. Na papíru nevypadá Xiaomi P1 vůbec špatně. Je takový i ve skutečnosti?



Levnější konstrukce modelu P1 je při vybalování znát, televizor je lehký, celoplastový, na dnešní poměry i relativně hluboký, v nejhlubší spodní části měří 9 centimetrů. Nepovažujeme to za problém, při započtení velikosti nožiček nepřekračuje obvyklý půdorys.

Trochu nás zarazilo, že zatímco na produktových fotkách televizor vypadá skoro jako bezrámečkový a výrobce jej tak dokonce označuje, ve skutečnosti je displej lemován černým pruhem, který ve finále tloušťku „orámování“ obrazu více než zdvojnásobuje. Není to nijak mimo běžné meze a nijak nám to sledování televizoru nekazilo, ale považujeme za fér na tuto diskrepanci upozornit.



PatchWall se odstěhoval do Humpolce ...

Televizor je vybaven operačním systémem Android TV, takže máte možnost vybrat si z velkého množství multimediálních aplikací.



Standardní Android TV rozhraní

Hardware televizoru postavený na procesoru od Mediateku doplněného 2 GB operační paměti a 16GB úložištěm se během testu ukázal jako dostatečně výkonný a námi zkoušené streamovací a přehrávací aplikace fungovaly svižně a korektně, stejně jako přepínání mezi nimi. Problém jsme nezaznamenali ani u HEVC videa s datovým tokem 200 mbit/s.

Odpověď na otázku, proč Xiaomi zůstalo u původního rozhraní Android TV a nepřešlo k novějšímu Google TV, zní: PatchWall.



Tak se jmenuje speciální uživatelské rozhraní Xiaomi pro chytré televizory, které je stejně jako Google TV zaměřeno nikoli na aplikace, ale na divákům nabízený a doporučovaný obsah napříč aplikacemi. Problém je, že v našem regionu zatím není dostupný, a tak je nahrazeno pouze ikonami nejpoužívanějších aplikací a vstupů a varovným nápisem, že PatchWall není.



Patchwall není ...

Tuto obrazovku lze naštěstí zablokovat, stisk tlačítka s logem Xiaomi na dálkovém ovladači pak náhradně spouští živé televizní vysílání. Do hlavního menu Android TV pak stále netradičně vede tlačítko s „kroužkem“.

Aplikace pro příjem televizního vysílání je docela povedená, do EPG se sice musíte dostat stiskem tlačítka Settings a kliknutím na ikonu na grafické liště na spodní části obrazovky (viz. úvodní foto), ale zároveň se vám otevře i možnost výběru zvukové stopy, titulků nebo třeba přeskupování pořadí kanálů v naladěném seznamu.



Překvapivá je absence příjmu hybridního vysílání HbbTV, takzvané červené tlačítko se nám nikdy nepodařilo vyvolat.



Obraz: vzhledem k ceně velmi dobrý

Nejprve stručně, obrazově se televizor vzhledem k ceně povedl. Potěší zejména velmi slušným kontrastem a podáním černé, dokonce i při sledování v setmělé místnosti, což není u levnějších televizorů rozhodně samozřejmostí. Přepnutí do režimu HDR je znatelné a obraz má větší jasovou dynamiku, než když přepnete na SDR obsah.



Na plné využití potenciálu HDR panel nemá dostatečný jasový výkon, výrobce jej neudává, v zahraničních měřeních zpravidla došli k hodnotě kolem 350 nitů. Znamená to, že obraz neumí oslnit, jako je to například v případě vyšších QLED HDR modelů Samsung, ale pokud nemáte srovnání, nebude vám to chybět. Na testovacích obrazcích jsme zaznamenali i větší míru pohybové neostrosti.



Barvy jsou spíše chladnější, ale není problém je v menu seřídit. Subjektivně je při sledování TV vysílání i Netflixu obraz velmi dobrý.

Xiaomi u 55" modelu vsadilo na VA panel, z čehož vychází i některé základní obrazové charakteristiky. Jednak jsou to oproti třeba IPS mírně omezené sledovací úhly, u modelu P1 je však hodnotíme jako zcela dostatečné, pokud na televizor nehledíte buď téměř z boku, nebo z výrazného podhledu, uvidíte obraz zcela korektně. Za druhé je to lepší předpoklad k vysokému kontrastu, což se naštěstí potvrdilo.

P1 využívá takzvané globální stmívání (global dimming), což znamená, že televizor má podsvětlení v rámu kolem obrazovky, světlo za zobrazovač rozvádí speciální panel a podsvětlovací LED pásek z každé strany je brán jako jedna stmívací zóna. Je to ta úplně základní forma stmívání, a jak jsme uvedli o dva odstavce výše, výrobci se z toho povedlo vytěžit maximum, kontrast i podání černé je velmi slušné.

Jeden z portů je označen jako HDMI 2.1, ale televizor neumí rozumně využít 120Hz signál a nepodporuje VRR, takže je to vlastně jedno. Možnosti použít televizor k hraní her jsou tak poněkud omezené.



Zvuk: reklama na soundbar

Mdlý plastový projev bez basů a výšek je v podstatě reklamou a motivačním programem k pořízení soundbaru, sami jsme mimo testy raději pouštěli optickým kabelem připojenou aparaturu, a pokud jsem u televizoru seděl sám, tak jsem připojil bluetooth sluchátka, to fungovalo výborně.

Chápu to tak, že výrobce náklady soustředil jinam a na zvuk prostě nezbylo. Pokud ovšem plánujete „něco zvukotvorného“ připojit, nemusí vás to trápit.

Potěšitelné je, že televizor s výjimkou Dolby Atmos dekóduje snad všechny zvukové formáty, včetně DTS a DTS:X.

Závěr

Za 15 990 Kč nabízí Xiaomi P1 v 55" provedení velmi slušnou nabídku, zejména povedený obraz a svižný systém. Jen se musíte spokojit s mizerným zvukem, případně jeho reprodukci vyřešit jinak.