Není levný, ale je velmi dobrý. Maličký reprák od Sonosu umí překvapit

O tom, že samostatnou recenzi věnujeme i malé wi-fi reprosoustavě Sonos Roam, rozhodli uživatelé vyhledávače Google. Hledali ji totiž tak často, že se po uvedení dostala do přehledu deseti nejvýraznějších vyhledávacích trendů.

S aktivními wi-fi reprosoustavami Sonos jste se na Technetu již mohli několikrát setkat, například v souhrnném testu domácího kina poskládaného z modelů Arc, Sub, One a Port, recenzi hrající lampy a police Symfonisk, prvního výsledku spolupráce Sonosu s nábytkářským kolosem Ikea, nebo představení první přenosné reprosoustavy Move.



Všechna zařízení Sonos komunikují přes domácí datovou síť, buď po kabelu, nebo přes wi-fi. Ovládáte je pomocí aplikace v chytrém telefonu a pouštět do nich můžete zvuk z moderních služeb, včetně Spotify, Tidal, TuneIn Radio nebo třeba SoundCloud, případně i lokálně uložených souborů. Jejich hlavní kouzlo spočívá v multi-roomových schopnostech.

Pokud si pořídíte víc reprosoustav Sonos nebo kompatibilních Ikea, lze je používat jak samostatně, tak libovolně seskupovat dohromady – v každé místnosti tak může hrát jiná hudba, nebo stejná v kuchyni a obýváku a jiná v dětském pokoji, nebo třeba ve všech místnostech stejná. A nejen stejná, ale také dokonale časově sladěná tak, že všechny hrají „jako jedna bedna“ a nevznikají jakékoli vzájemné přeslechy. Funguje to i v případě, že do takové skupiny vložíte různé modely.

Jediné omezení nastane při párování do stereofonního páru nebo do multikanálového domácího kina – každý pár musí být vždy tvořen stejným modelem. Je pro to ale velmi dobrý důvod – v opačném případě by byl výsledek kvalitativně nevyrovnaný.

Maličký Roam

A tohle všechno umí i nejmenší a nejlevnější reprosoustava výrobce, přenosný Roam. Váží 428 gramů a na výšku (nebo délku – podle toho, jak ji postavíte) má 16,5 centimetru. Díky krytí IP67 odolá prachu i vodě, jak se můžete přesvědčit ve videu. Pod kovovou krycí mřížkou má dva měniče, jeden širokopásmový a jeden výškový – soustava je monofonní, což ale vzhledem k velikosti nevadí. Prostorové rozlišení pro posluchače v normální vzdálenosti by stejně bylo minimální až nulové.



Stejně jako větší modely má autokalibrační systém, který i s pomocí mikrofonů analyzuje akustiku okolního prostoru a přizpůsobuje jí charakter reprodukce tak, aby ve výsledku vše znělo, jak má. Například když ji doma zastrčíte do poličky ve skříni, ubere na basech a nestane se dunidlem. Mikrofony jsou k dispozici i pro ovládání hlasových asistentek, ale jak u Google Asistant, tak u Amazon Alexa je v aplikaci pouze poznámka „není dostupné ve vaší zemi“.



Klasicky se po zapnutí Roam připojí k wi-fi a je tak dostupný jak v aplikaci Sonos, tak ve Spotify přes Spotify Connect, v Apple zařízeních přes AirPlay a tak podobně. Pokud ale podržíte tlačítko na zádech reprosoustavy, přepne do režimu Bluetooth a můžete jej spárovat s telefonem jako klasický Bluetooth repráček. Na příště už stačí jen v seznamu spárovaných zařízení v telefonu Sonos vybrat a k přepnutí dojde automaticky. Současně může být připojen jen k jednomu telefonu. Ačkoli Roam má mikrofony, telefonní hovor přes ně nevyřídíte.



Zvukově se Roam povedl, projev je plný, důstojný a živý, s výrazným vokálem a solidními výškami. Basy pochopitelně nejsou tak důrazné nebo artikulované jako například u většího Move, ale to je vzhledem k velikosti očekávatelné. Bez většího zkreslení umí hrát i velmi nahlas, příliš vysokou hlasitost poznáte podle toho, že se zvuku začne slévat dynamika. Uměli bychom si představit prokreslenější středy s lépe separovanými detaily, i mikrodynamika by mohla být o fous dravější, nicméně dobrý pocit z poslechu převládá.



Výdrž akumulátoru je zhruba osm až devět hodin reprodukce, podle hlasitosti. V režimu „připravenosti“ má podle výrobce vydržet deset dní, v našem případě to ale byla spíš tak polovina. Nejspíš se občas probudí nebo neusne jak má – lze předpokládat, že tohle vyřeší výrobce aktualizací firmwaru. Nabíjení pobíhá buď USB-C portem na zadní straně, nebo bezdrátovou QI indukční magnetickou podložkou, kterou si můžete přikoupit. Pokud je připojen k rozvodné síti, ať už kabelem, či indukčně, je neustále zapnut a kdykoli připraven hrát.



Při pojení do skupiny s modelem Move mne trochu vadilo, že ovládání hlasitosti obou modelů není sladěno, takže při změně hlasitosti celé skupiny se měnil poměr hlasitosti obou soustav a bylo potřeba je jednotlivě ručně dorovnávat.



Sonos Roam pořídíte za 4 890 Kč, bezdrátovou nabíječku za 1 290 Kč.