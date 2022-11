Slováci umějí. Vyzkoušeli jsme aktivní reprosoustavy z kaktusu a brambor

No dobře, je to trochu clickbait – z kaktusů (opuncie) je vyrobená kůže, kterou je přední a zadní stěna reprosoustavy potažená, a bramborový škrob je základní surovinou, z níž byly utkány krytky reproduktorů. Podle výrobce jde o snahu o k přírodě šetrnou produkci. Musím se přiznat, že u takto luxusní elektroniky, která mne bude těšit třeba patnáct dvacet let, je mi trochu jedno, zda potah ozvučnice původně bučel, mečel nebo v něm probíhala fotosyntéza. Ale je to hezký detail.

Co je však z hlediska dlouhodobého provozu zajímavější, že vyjma frekvenčních výhybek, které jsou v bezprostřední blízkosti reproduktorů uvnitř ozvučnice, je veškerá elektronika v kovovém koši ve spodní části hlavní reprosoustavy. Je snadno demontovatelný, a nabízí tak perfektní servisní přístup jak pro případnou opravu, tak teoretický budoucí upgrade.

Zapuštěné krycí síťky drží magneticky a dostanete k nim přípravek pro výměnu.

Hezkou drobností jsou výměnné krycí síťky reproduktorů, které jsou v nabídce v širokém spektru barevných povedení, a vy si jich můžete koupit více a průběžně upravovat vzhled soustav, aby vám třeba vizuálně nezevšedněly.

Co umějí a jak fungují

Jsou to aktivní reprosoustavy s vestavěným wi-fi streamerem a bluetooth přijímačem, což znamená, že pro přehrávání muziky ze streamovacích služeb k nim mimo chytrého telefonu či tabletu pro ovládání nic dalšího nepotřebujete. Na hlavní reprosoustavě jsou připraveny i tři digitální (dva optické, jeden elektrický) a jeden analogový stereofonní vstup, takže můžete připojit například televizor, CD přehrávač a gramofon (s RIAA předzesilovačem).

Přípojná místa na hlavní reprosoustavě. Do USB portu můžete připojit paměť s hudebními soubory, které pak pouštíte z aplikace v telefonu (ale pak přes telefon neputují). Starklink bude v budoucnu sloužit pro připojení aktivního subwooferu, zatím je ve vývoji.

Soustavy se umějí zapnout při příchodu signálu na vstup, takže když spustíte hudbu třeba z CD přehrávače, samy se zapnou a platí to i o wi-fi a bluetooth, což je milé.

Vstupy přepínáte jak tlačítkem (dotyková ploška na skleněné ploše) na vrchní straně hlavní soustavy, tak na dálkovém ovladači. Z obou uřídíte i hlasitost, z horního panelu i veškeré nastavení reprosoustav v menu přístroje. Vybrat si například můžete, zda mají po zapnutí hrát nějakou definovanou, nebo naposledy zvolenou hlasitostí a který vstup má být po zapnutí zvolen.

Navzdory tomu, že grafickým uživatelským rozhraním je pouze dvouřádkový alfanumerický display na vrchní stěně, je obsluha bezproblémová a logicky uspořádaná.

Displej a ovládací prvky na hlavní reprosoustavě. Zda bude v roli pravého, nebo levého kanálu, si vyberete v menu.

Streamovací část je založena na streamovací platformě LinkPlay, do telefonu je třeba nainstalovat si aplikaci Legacy Player (dříve Muzo). Ta má v Google Play dost hrůzostrašné hodnocení, ale v současné podobě tak hrozná není, na jednotlivé mouchy upozorníme dále. Po instalaci si stačí přidat v síti dostupná kompatibilní zařízení (v té naší byly jen Truune 8, a tak jsme multiroom nevyzkoušeli) a nastavit své streamovací služby.

Na výběr je TuneIn Radio, iHeartRadio, Spotify, Tidal, Napster, Qobuz a Amazon Music. Zatímco u Spotify jste vždy přepnuti do oficiální Spotify aplikace (a využijete systému Spotify Connect), u ostatních služeb se přihlásíte ke svému účtu a vše ovládáte z rozhraní Legacy Player. Funguje to dobře, jen mne trochu rozčilovalo (a třeba u Tidal to bylo pravidelné), že když jsem aplikaci „shodil“ a znovu se k ní vrátil, neviděl jsem svoji předchozí pozici v hudební knihovně, ale byl zas na začátku menu, to bylo otravné. Přehrávání samozřejmě pokračovalo dál a mohl jsem přehodit skladby v rámci aktuálního alba nebo playlistu ... ale dříve vyhledané album pro další poslech jsem musel hledat znovu.

Aplikace Legacy Player

Přehrávat můžete i skladby uložené v telefonu, skladby uložené na USB paměti v portu hlavní reprosoustavy, a pokud budete mít štěstí, tak i ze sdílené multimediální knihovny ze síťového úložiště NAS nebo vhodně nastaveného sdílení v počítači. Zatímco přehrávání z telefonu a USB paměti fungovalo spolehlivě, aplikaci se k v síti sdílenému obsahu často nedostala. Může to být však jen problém aktuální verze, nevíme. Pokud jsme místo Legacy Playeru zvolili kupříkladu aplikaci Bubble UPnP Player, pak jsme sdílenou hudbu přehrávali bez problémů.

Soustavy si samozřejmě poradí i s hudebními soubory ve vysokém rozlišení do 192 kHz / 24 bit, na DSD nebo MQA ovšem připraveny nejsou. Oficiální aplikace DSD soubory ignoruje, Bubble UPnP je pomocí FFmpeg během reprodukce převádí na Hi-res PCM, a tedy hudba hraje, nicméně je to zbytečná konverze navíc. Takže s DSD spíše nepočítejte.

Bohužel Legacy Player má ještě jeden problém. Přinejmenším ve verzi pro Android (testováno se Samsungem Galaxy S20 Plus) nezachází korektně se soubory s vysokým rozlišením. Nevíme přesně proč a jak, ale podezříváme ji, že je pro přenos downsampluje. Protože pokud stejný hi-res FLAC z paměti telefonu pustíme prostřednictvím Bubble UPnP, je zvuk o třídu výše. Pokud tedy máte velkou sbírku kvalitních hudebních souborů, doporučujeme se v této disciplíně na Legacy Player vykašlat a použít výše zmíněnou alternativu. Nebo soubory nahrát na paměť a vložit do USB portu hlavní reprosoustavy.

Truune 8 Eight

K mé spokojenosti vlastně chybí zejména Tidal Connect, ve kterém pak vestavěný streamer komunikuje přímo se servery služby a obchází jak telefon, tak Legacy Player. Jak nás při rozhovoru ubezpečil hlavní konstruktér reprosoustav a ředitel společnosti Truune Audio Gabriel Stark, bude Tidal Connect brzy doplněn, aktuálně se čeká na certifikaci. Pokud muziku hrajete z Apple Music nebo třeba Deezeru, pak je řešením jen AirPlay ze zařízení Apple. A nebo u Androidu Bluetooth, což je však zvukově (oproti wi-fi) stále podřadná varianta.

Pod pokličkou

Modularita konstrukce je nebývalá. Zákazník může například začít s dvojicí pasivních reprosoustav, které připojí k vlastnímu zesilovači, a až se rozhodne pro změnu, dokoupí si pro jednu z nich koš s elektronikou a ten mu bude zaměněn za dosavadní koš s reproterminály.

Výrobce předpokládá, že si reprosoustavy pořídíte na mnoho let, takže je konstrukce modulární i uvnitř. Do budoucna se třeba počítá například s tím, že bude možné upgradovat (tj. vyměnit patřičnou desku) streamer. Již nyní se chystá výkonnější varianta s 5GHz wi-fi.

Největší prostor dříve zmíněného kovového koše na spodku hlavní reprosoustavy zabírá deska s napájecím zdrojem a zesilovačem Ncore holandské firmy Hypex. Zesilovač pracuje ve třídě D a má výkon 2 × 125 W pro 4ohm zátěž, respektive 2 × 75W pro 8 ohm (což je údaj platný pro osmiohmové Truune 8).

Zdroj, zesilovač, streamer, převodníky, DSP procesor a řídící elektronika jsou snadno dostupné a modulární. V budoucnosti například přijde volitelný upgrade v podobě nové streamovací karty s 5 GHz wi-fi.

Technickou zajímavostí je, že pulzní napájecí zdroj pracuje na stejné frekvenci jako digitální výkonový zesilovač a je vzájemně synchronizován, díky čemuž pracuje s vysokou účinností a je schopen v extrémně krátkém čase dodat energii potřebnou pro dynamické špičky. Podobných fines je v zapojení mnoho, Gabriel Stark o nich otevřeně hovoří, ale v zásadě jsou mimo rozsah recenze.

Zesilovač má k dispozici ventilátor, delším provozem na vysoký výkon jsme jej uvedli do chodu, ale zaslechnout ho bylo možné jen s uchem strčeným mezi reprosoustavu a stojan ve chvíli, kdy bylo v místnosti úplné ticho – je naprosto tichý.

Digitální signály převádí do analogové podoby dvojice DA převodníků Wolfson WM8742S.

Truune 8 Eight

Pětipalcový středobasový reproduktor pochází z produkce BS Acoustic, výškový měnič s jednopalcovou hedvábnou kopulkou výškového měniče je pak speciální modifikací modelu DT-25 od Monacoru. Frekvenční výhybka je složena ze špičkových součástek americké firmy Jantzen a stará se i o potřebnou filtraci mezi výkonovým zesilovačem a výškovým měničem, vše, co by se mohlo odchýlit od linearity, je podle Starka kompenzováno v rámci signálového procesoru.

Bočnice soustav jsou netradičně z masivního ořechového dřeva, z vnější strany neviditelný skelet je naopak tradičně z MDF. Do vnitřní části soustavy jsme se nedostali, podle výrobce je poměrně složitě tvarována tak, aby v ní nevznikalo žádné stojaté vlnění.

Zvuk

Nejlepší zpráva na konec – reprosoustavy hrají skvěle.

Potěší fantastickou dynamikou a mikrodynamikou, zvuk je rychlý, energický a precizně vykreslený včetně prostoru nahrávky. I v hudebně složitých situacích jsou jednotlivé nástroje skvěle samostatně čitelné, nic se neplete dohromady. Vokál je výrazný, plný, přirozený. Přirozenost zvuku soustavu docela dobře popisuje – evidentně jen málo zamlčí, a hlavně nic nepřidává.

Což taky znamená, že u mizerné nahrávky poznáte, že je mizerná, nic neschovají, nic nezaonačí, ale zahrají tak, jaká opravdu je.

Poslech těch dobře nahraných baví a zároveň neunavuje. S překvapivou energií zahraje i varhany, i když těm samozřejmě lépe vyhoví modely s mnohem větším objemem ozvučnice. Nadchly nás explozivním podáním dupání u flamenka, vnímáte jak samotné dupnutí, tak objem a zázněje podlahy. Na středně velké regálovky působivé. Jen drobný povzdech jsme měli u saxofonu, jehož tón byl subtilnější, než má být.

V menu najdete tři ekvalizační předvolby (Studio, Relaxing, Bass Boost) a dvě uživatelsky nastavitelné pozice. Můžete jemně nastavit deset pásem, ale upřímně, nejlepších výsledků soustavy dosahovaly v režimu „flat-off“, tedy s ekvalizérem vypnutým.

Truune 8 eight samozřejmě nesmíte hodnotit jako reprosoustavy za 92 590 Kč, ale jako poslechovou sestavu složenou ze streameru, integrovaného zesilovače, reprosoustav a kabeláže za 92 590 Kč. A touto optikou hrají perfektně.