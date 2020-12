Toto jste na hlavě ještě neměli. Sluchátka NuraPhone hrají každému jinak

Na sociálních sítích se s nimi potká každý. Úžasné technické inovace od mladých nadějných startupů, které prostředky na realizaci projektů vybírají v crowdfundingových kampaních, typicky na Kickstarteru. Většina neuspěje vůbec a cílovou částku nevybere, nebo neuspěje později, kdy není schopna dokončit či dodat produkt slíbených parametrů a vlastností.



Projekt Nura je jedním z těch, co uspěl hned dvakrát. Podpořilo jej 7 730 lidí a vybrali 1 803 988 dolarů, více než osmnáctinásobek cílové částky.

Navíc byli schopni dokončit slíbený produkt a rozjet výrobu. Zároveň se pustili do vývoje dalších produktů, takže již nabízí NuraPhone i v kombinaci s mikrofonem pro hráče her a menší sportovní model NuraLoop.

Ale dost příběhu, jdeme na sluchátka.

NuraPhone, crossover mezi kategoriemi

NuraPhone využívají unikátní kombinaci „in-ear“ sluchátek, která si silikonovými nástavci sednou přímo do zvukovodů, a circumaurálních sluchátek, u kterých náušníky sedí na lebce kolem boltců. Je pro to několik důvodů.



Předně, měniče mající na starost výšky a středy hrají přímo do zvukovodů a ty jsou zároveň silikonovými „špuntíky“ utěsněny od okolního hluku. In-ear systém je také nezbytný pro měření otoakustické emise mikrofony, ale o tom až později.

Ve vnějších rozměrnějších circumaurálních sluchátek jsou instalovány rozměrnější basové měniče, k přenosu zvuku do sluchového systému se využívají i lícní kosti. Náušníky sedící okolo boltců představují druhou pasivní zábranu proti vniknutí okolního hluku do uší.



V balení najdete klasickou trojici „in-ear“ nástavců a vyberete si ty, co nejlépe zvukovody utěsní. S tím při úvodní kalibraci pomůže aplikace, mikrofony snímá okolní hluk, a když sluchátka správně sednou, vidíte to i na displeji. Tuto fázi lze brát i jako trénink pro nasazování sluchátek, které ze začátku není tak triviální jak nasazování sluchátek bývá.

Prvotními neúspěchy se nenechte rozhodit, za chvíli se to naučíte. Tedy, za chvíli, pár dní jsem s tím bojoval, vždy mi jedno ucho sedělo jinak než druhé, ale nakonec se to „poddalo“. Škoda jen, že lze použít pouze in-ear koncovky z příslušenství, alternativní, např. od Comply, nikoli.

Když si zvyknete na zprvu neobvyklý pocit, že vám něco sedí nejen okolo uší, ale zároveň i v uších, je nošení příjemné a bez problémů při dlouhodobém poslechu. Jen ve větším teple se výrazněji potí uši, ze silikonu jsou i náušníky, které nic nenasají, ale zase je snadno otřete.



Úvodní měření

Nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Součástí úvodní instalace sluchátek v aplikaci Nura je po jejich správném usazení kalibrace na konkrétní uši. Sluchátka pošlou do ucha několik signálů a mikrofony snímají takto vyvolané otoakustiké emise. To je odezva vlasových buněk Cortiho orgánu, umístěného v hlemýždi (kochlei) ve středním uchu, což jsou buňky zodpovědné za převod akustických mechanických vzruchů do podoby nervových impulsů, které pak zpracovává mozek.

Měření otoakustických emisí není šarlatánství, ale diagnostická metoda využívaní při audiologických vyšetřeních. S jeho využitím ve spotřební elektronice jsme se setkali poprvé.



Proces trvá několik minut, je potřeba jej dělat v tichém prostředí a pokud vám sluchátka nesedí správně, není dokončen, během testování jsme sluchátka nechali poslechnout více lidí a u některých vše proběhlo hladce, u jiných jsme to museli mnohokrát opakovat. A jak jsme se přesvědčili, pečlivě a čistě provedená kalibrace je pro kvalitu dalšího poslechu zásadní.



Posledním krokem je poslech testovací hudební ukázky, při které si můžete nastavit intenzitu basů tak, aby vám vyhovovala. Ačkoli bych uvítal přednastavenou „přirozené“, musí si to každý nastavit podle sebe. Na druhou stranu tak sluchátka mají šanci uspokojit jak příznivce přirozené reprodukce, tak i ty, kteří se se sluchátky Beats naučili, že pokud jim v rytmu basů přetlakem nepumpují oči z důlků, není to ono.



Výsledek si uložíte v aplikaci do profilu, který je uploadován do sluchátek, aplikaci pak při běžném poslechu na nic nepotřebujete.



Poslech

Jedno z mála zklamání mě potkalo ještě v aplikaci, kde si posuvným sliderem můžete přepínat mezi „optimalizovanou“ a běžnou reprodukcí. Bohužel je zde použit laciný trik, bez optimalizace je zvuk záměrně „zpříšerněn“, aby rozdíl více vynikl. To je nefér a podle nás i zbytečné.



Zejména proto, že si systém kalibrace opravdu nevymýšlí. Pokud jsem poslechl sluchátka s profilem vytvořeným na jiné uši, byl výsledek vždy horší než s profilem vzniklým na mé vlastní uši.

A jak to tedy hraje? První co mě zaujalo, bylo velmi nadstandardně široké a přesné vykreslení prostoru reprodukce a výborná lokalizace nástrojů. V nástrojích je přehled, vše působí přesně, uspořádaně a čistě. Technicky je reprodukce velmi přesná a se spoustou detailů. Z hlediska frekvenčního rozpětí nemám příliš co vytknout, basů i výšek je dostatek.

Budu-li kritičtější, výšky jsou na můj vkus trochu sypké (mají hrubší strukturu), pokud si nastavíte výraznější reprodukci basů (v aplikaci pod označením „immersion“), jsou trochu pomalejší (je to však vaše volba).

Zpravidla mám tendence se o zvuku podrobněji rozepsat, zde to však nemá úplně smysl. Komu jsem dal sluchátka na hlavu (a prošel kompletní kalibrací), měl trošku jiné postřehy k hodnocení, ačkoli jsem s nimi při společných kritických posleších zpravidla ve shodě. Mezi připomínkami zaznělo „jednotlivé tóny perfektně vykreslené, ale celkový výsledek méně muzikální“, nebo „příliš analytické, někdy až lehce navoněné“. Všichni se shodli, že je reprodukce sluchátek v dobrém slova smyslu působivá.

Sluchátka mají velmi dobré pasivní odhlučnění, které doplňují i systémem aktivním a velmi slušně fungujícím, i když v této disciplíně známe jiné premianty. Nechybí režim pro odposlech z okolí.



Další funkce a ovládání

Sluchátka komunikují pomocí Bluetooth 4.0, pro přenos zvuku využívají kodeky AAC a aptX HD. Vestavěný mikrofon nemají, takže si s nimi nezatelefonujete.



Pokud nás něco na sluchátkách vysloveně štvalo, jsou to kabely. Jak ten s USB-A konektorem pro nabíjení a připojení k počítači, tak ten s jackem 3,5 mm pro připojení k telefonu, jsou na straně sluchátek zakončeny speciálním proprietárním konektorem. Když vám jej překousne morče, máte smůlu a musíte objednat nový přímo od výrobce.

Milé je, že že sluchátka fungují i jako USB audio zařízení, takže je lze využít pro přímý poslech z počítače nebo telefonu přes USB kabel. To je velmi šikovné.



Pokud vám dojde akumulátor, výrobce udává hrací dobu 20 hodin na jedno nabití a my s tímto údajem souhlasíme, nelze poslouchat ani přes analogový kabel, sluchátka zcela utichnou. Chybí na nich vypínací tlačítko, které nahrazují pohybové senzory a automatika.

Při odložení sluchátek se zastaví reprodukce a po chvíli i vypnou sluchátka. Fungovalo to spolehlivě, ale nelze to vypnout. Proto jsem musel tradiční úvodní rozehrávací období mít sluchátka na hlavě, protože jakmile jsem je položil, bylo po rozehrávání (a tradičně pojatém testu spotřeby).

K ovládání sluchátek slouží dvě dotykové plošky na kloubech ozvučnic. Co má které dělat při kterém počtu „tapnutí“, si můžete nastavit, ale vše si musíte pamatovat a přistihl jsem se, že raději vytáhnu telefon z kapsy.

Závěr

Technicky i zvukově jde o jedny z nejzajímavějších sluchátek na trhu a rozhodně stojí za pozornost. Jejich schopnost kalibrace může být navíc hodně zajímavá i pro lidi s výrazněji opotřebeným, nebo jinak poškozeným sluchem. Sluchátka NuraPhone pořídíte za zhruba 9 990 Kč.