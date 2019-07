Hvězdy zpívají na jejich mikrofony. Jaká jsou první sluchátka Neumann?

Sluchátka zažívají již několik let prudký vzestup popularity, tak se do nich pouštějí i výrobci, kteří je v repertoáru nikdy neměli. Pokud je však vyrobí jeden z nejvěhlasnějších výrobců mikrofonů, německá společnost Neumann, mají naši pozornost. Jejich prvotinu, studiový model NDH 20, jsme vyzkoušeli jako první české médium.

Studiová sluchátka užijete i doma

Označení sluchátek jako „studiová“ má sice svůj technický důvod, neznamená to ale, že je nelze spokojeně používat i doma.

Studiová sluchátka se vyznačují robustní odolnou konstrukcí, díky které mají vydržet každodenní intenzivní používání – tak jak to zvukaři v práci potřebují. Jádro hlavového mostu sluchátek NDH 20 je ocelové, ozvučnice a daší prvky jsou z odlehčeného hliníku. V rukou i na pohled působí pevně a velmi solidně, zpracování je precizní. Kabel spojující pravé „sluchátko“ – kde je i jediný konektor pro přívodní kabel – s levým, je zcela skryt v konstrukci mostu a kloubů.

Kabely jsou ke sluchátkám přibaleny dva, jeden kroucený a druhý rovný. Oba zakončené s malým konektorem Jack 3,5 mm, nechybí ani šroubovací redukce na větší Jack 3,6 mm. Na straně sluchátek je konektor Jack 2,5 mm s bajonetovým uzamykacím systémem. Možnost symetrického vedení signálu sluchátka nenabízejí.

Sluchátka jsou circumaurální, sedí tedy na hlavě kolem uší. Rozměrné pěnové a semiší potlačené náušníky velmi slušně pasivně izolují okolní hluky a dobře se tak hodí například i pro poslech v kanceláři.



Komfort nošení je naprosto skvostný. Sluchátka na hlavě sedí velmi příjemně a pohodlně. Netlačí a nejsou nepříjemná ani po mnoha hodinách provozu.

Na uši až po rozehrání

Stejně jako reprosoustavy, i sluchátka někdy potřebují nějaký čas v provozu, než začnou hrát tak, jak nejlépe dovedou. Tomuto procesu se říká zahořování, fyzicky při něm dojde k „zaběhnutí“ mechanismů elektroakustických měničů. Není to nijak náročný proces. Buď je necháte na vyšší poslechovou hlasitost několik hodin hrát speciální rozehrávací signály, nebo po delší čas alespoň frekvenčně bohatou muziku. U některých modelů je výsledná změna nevelká, u jiných velmi výrazná. U některých proběhne rychle, u jiných pomalu. V případě Neumann NDH 20 je to v obou případech druhá varianta – zlepšení kvality zvuku bylo po rozehrání zásadní, trvalo však zhruba šedesát hodin.

Během rozehrávání sluchátka přišla o většinu svých neduhů patrných při prvním nasazení na uši – zbytečně zdůrazněné některé oblasti vyšších basů a agresivnější pásmo vyšších středů a výšek.

Poslouchali jsme za použití D/A převodníků se sluchátkovým zesilovačem Chord Mojo, AudioQuest DragonFly Red a Denon DA-300USB, streamerem Chord Poly, chytrým telefonem Samsung Galaxy S9+ a desktopem Microsoft Surface Studio 2. Přehrávali jsme bezztrátově komprimované soubory FLAC jak v běžné CD kvalitě, tak i vysokém rozlišení. Spoustu muziky jsme poslechli i ze streamovací služby Tidal.

Zde se opět nutně musíme vrátit k pojmu „studiová sluchátka“. Jejich úkolem je reprodukovat vstupní signál co nejvěrněji tak, aby nebyl mix ovlivněn zvukovým charakterem samotných sluchátek. Musí být tedy co nejvíc neutrální. Toto pravidlo by mělo platit obecně u jakýchkoli sluchátek (nebo jakéhokoli jiného reprodukčního zařízení), ale zákazníci nadšeně kupují sluchátka a reproduktory s projevem „navoněným“ nesmyslně přehnanými basy a cinkavými výškami, na což reagují i výrobci, proto se z takového nepřirozeného zvukového podání stává standard. U studiových je ale neutrální podání nezbytné a touto optikou musíme nahlížet i na testované Neumanny.

Neumann NDH 20

Zvuk je klidný, vyrovnaný, dospělý, přiměřeně suchý. Sluchátka znějí tak nějak samozřejmě. Detaily a zvukové podrobnosti nejsou nijak líbivě zdůrazněny, ale v reprodukci rozhodně nechybí. Líbí se mi rychlá přesná reprodukce s velmi dobrou lokalizací, mikrodynamikou i dynamikou, rozlišit jednotlivé nástroje je i v komplikovaných pasážích hračkou. V povedené nahrávce si můžete vychutnat přesný charakter zvuku každého nástroje, ve špatné nahrávce celkem rychle zjistíte, co se zvukaři nepovedlo.

Sluchátka jsem si během několika dní docela oblíbil. I proto, že po mnoha hodinách poslechu nemáte unavené uši a že dokáží s přehledem zahrát cokoli do nich pustíte, ať už se jedná o živou nahrávku Stana Getze z roku 1969, audiofilní nahrávky věhlasných vydavatelství, nebo běžnou současnou produkci. Jen jsme měli někdy pocit, zda jejich zvukový charakter není přeci jen o fous zábavnější, než mají studiová sluchátka mít.



Závěr

Pokud nehledáte hyperatraktivní charakter zvuku, ale chcete si vychutnat přirozenou a nezkreslenou reprodukci, jsou podle nás Neumann NDH 20 velmi dobrou volbou. Výrobce si je cení 12 990 Kč.