Vyzkoušeli jsme nový set-top-box O2TV, překvapil konfigurací i cenou

O2 na konci července představilo nový set-top-box pro svoji televizní službu O2TV. Je určen pro ty diváky, kteří nemají novější chytré televizory se systémy Tizen (Samsung), WebOS (LG), nebo Android TV vybraných výrobců (Philips, Sony, Panasonic, JVC) a nemohou tak aplikaci O2TV spouštět přímo v televizoru.

Nový set-top-box navazuje na svého předchůdce, který však ještě nepatří do sběru. Zejména proto, že při velké aktualizaci firmware na něm také běží systém Android TV, ačkoli ve verzi 9, zatímco mladší model již dostal systém ve verzi 10. I starší zařízení tak nabízí většinu funkcí, co novinka. Většinu, ne všechny.

Předchozí generace set-top-boxu (dole) měla vestavěný DVB-T2 tuner. Po aktualizaci na Android přestal být funkční a v nové generaci (nahoře) již není. Souhlasíme, že pro to již není příliš důvod.

Co je úplně stejné, je rozhraní služby O2TV a její funkce.

Rychlost a výkon

Jak se projevuje výkonnější hardware nového zařízení?

Novinka startuje po spuštění rychleji, menu i obraz vidíte o chviličku dřív, rychlejší je i práce s EPG a otevírání vnořených menu. Rychlost spuštění pořadu je prakticky stejná, zde je evidentně je limitem spíše komunikace s backendem… a když už drobný rozdíl nastal, tak zhruba o půl sekundy dříve přehrávání spustil starší model. U nového zařízení je svižnější práce s androidími aplikacemi, jako třeba Disney+, ale rozdíl není velký.

Udělat na set-top-boxech výkonové testy není úplně snadné, protože pro některé není dostatek úložiště nebo paměti, jiné vyhlásí na dané platformě chybu. Srovnání toho mála, co se nám podařilo, jsme shrnuli do tabulky.

starý STB nový STB GeekBench 5 CPU jedno jádro: 101

všechna jádra: 350 jedno jádro: 136

všechna jádra: 465 GeekBench 5 GPU nelze spustit Vulkan: 374 GFX T-Rex 1080p (629 snímků) - 11 fps (796 snímků) - 14 fps GFX Render Quality 2 554 mB PSNR 3 274 mB PSNR

Novinka má o zhruba 35 procent výkonnější procesor a o 25 procent výkonnější grafickou část. Novější čip má rovněž nabízí přesnější (kvalitnější) vykreslování obrazu.

Je naměřený výkonový rozdíl „odpovídající“? Záleží na tom, co očekáváte. Pokud jen set-top-box pro službu O2TV s možností sledování streamovacích videoslužeb a přehrávání multimedií, je vše v pořádku. Jestliže jste se však těšili na výkonný mediabox, na kterém si i v budoucnu zahrajete nové androidí herní tituly, budete zklamaní.

Ostatně, v hardwarové konfiguraci zas tak dramatický rozdíl není – „jen“ novější čipová sada. Což je trochu překvapení, minimálně vnitřní úložiště by mohlo být větší. Podstatně větší.

starý STB nový STB model SmartLabs SML-5442TW ZTE ZXV10 B866V2 procesor Amlogic S905D Amlogic S905X2 operační paměť 2 GB 2 GB úložiště 4 GB 4 GB wifi 5 GHz 5 GHz

Trochu hrát ovšem jde, systém nás nalákal na devět let starou hru Asphalt 8: Airborne, připojili jsme herní ovladač Razer Raiu Mobile (za zapůjčení děkujeme e-shopu Alza.cz) a docela rozumně si zazávodili. Načítání bylo sice poněkud zdlouhavé a na obrazovce se na chvíli rozzářilo varování před docházející kapacitou úložiště, ale hra byla bez potíží hratelná. Na žádné velké hraní to není, ale pro zahnání nudy při čekání na televizní noviny to celkem stačí.

Zprovoznění nového boxu

Hned po připojení k síti si stáhl aktualizaci systému o velikosti 722 MB, i s instalací to zabralo jen pár minut. Poté se můžete přihlásit svým Google účtem – pokud chcete využít všech možností set-top-boxu tak v podstatě musíte – a v dalším kroku zadáte své přihlašovací údaje O2TV.

Není kde škobrtnout, ale škoda, že v každém kroku vyťukáváte na graficky i uspořádáním odlišné klávesnici.

Další drobný háček dal tušit nepříliš kvalitní obraz, což po divákovi vyžaduje vstup do sekce nastavení obrazu, kde vybere nejvyšší možné nastavení pro vybraný televizor, což obraz podstatně vylepšilo.

Set-top-box bootuje rovnou do aplikace O2TV, takže po zapnutí můžete hned koukat na televizní vysílání.

Rozhraní služby O2TV není třeba představovat.

V rohu obrazovky však můžete vybrat symbol aplikací, čímž se otevře menu s nabídkou instalovaných aplikací systému Android TV a vstupem do obchodu Google Play.

O2TV

Z něj si můžete nainstalovat prakticky cokoli, co je pro Android TV k dispozici. S výjimkou Netflixu, který na zařízeních vyžaduje certifikaci a tu si O2 neobstaralo. Aplikaci můžete do set-top-boxu dostat „bokem“, ale do toho jsme se nepouštěli. Vyzkoušeli jsme například službu Disney+ a fungovala zcela korektně.

Připojíte i sluchátka

Změnou prošel dálkový ovladač. Jakmile se setmí a vezmete jej do ruky, všechna tlačítka a symboly na nich se rozzáří, což podstatně usnadní obsluhu v nočních hodinách. Párkrát se nám stalo, že se podsvětlení neaktivovalo pohybem, ale museli jsme stisknout libovolné tlačítko. To však ještě může být opraveno dalším firmwarem. Ano, i ovladači se aktualizuje vnitřní software a jedním kolem jsme hned v úvodu testu i prošli.

Ovladač je totiž k set-top-boxu připojen pomocí bluetooth, takže jím na zařízení nemusíte mířit a zároveň v něm integrovaný mikrofon funguje pro hlasové ovládání. Tedy ovládání… zatím se nám hlasem povedlo jen vyhledávat pořady na Youtube, což platí pro základní Android TV obecně.

Bluetooth můžete využít pro připojení sluchátek nebo reproduktorů, vyzkoušeli jsme kupříkladu nový Bose Soundlink Flex a zpoždění zvuku za obrazem bylo nezaznamenatelné a přenosové zkreslení minimální. Připojit můžete i různá další zařízení, včetně klávesnice nebo myši.

Můžete je připojit i do dvou připravených USB portů, které využijete i pro přehrávání multimedií z USB pamětí. A protože do set-top-boxu můžete nainstalovat třeba přehrávač VLC, přehrajete doslova cokoli.

Integrace systému Android TV také znamená, že set-top-box funguje jako Chromecast přehrávač, snadno na něj pošlete obraz a zvuk z chytrého telefonu nebo tabletu.

Závěr

Od 1. srpna 2022 bude ke službě prodáván již jen nový set-top-box, cena bude stejná jako u předchozího modelu, tedy 4 140 Kč, či splátka 69 Kč měsíčně po dobu pěti let, tak dlouhá je i záruka na zařízení.

Zahodit starý a koupit nový set-top-box nedává příliš smysl, tak velký rozdíl mezi zařízeními není. Novinka je však lepší než předchůdce, zejména nás potěšila možnost připojit Bluetooth sluchátka a podsvětlení dálkového ovladače.

Škoda jen poněkud vyšší ceny, hardwarově srovnatelný mediabox lze pořídit i za polovinu. Aplikaci O2TV byste do něj ovšem museli dostat „pokoutně“ bokem, systém by do ní nebootoval automaticky a dost možná by nebyla optimalizována pro „nedotykové“ ovládání dálkovým ovladačem, pročež vyšší investice uživatelsky smysl dává.