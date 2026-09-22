Do testu jsme vybrali reproduktory v cenovém rozpětí 390 – 890 Kč, pracovně mu říkáme „kolem pětikila“. Ukázalo se, jak levná dnes elektronika je: za cenu oběda pro dva můžete mít bezdrátový reproduktor odolný prachu a vodě, který se vejde do kapsy, a přitom umí hrát relativně slušně a i celkem nahlas. Samozřejmě nesmíte mít přehnaná očekávání, od čtvrkilového repráčku, co se vejde do kapsy, nemůžete na zahradě očekávat diskotéku a pulzující basy.
Jsou nejlevnější bluetooth repráky k něčemu? Deset jsme jich otestovali
Test tmavého pečiva: Zdravé, ale i plné soli či aditiv. Jedno dětem nedávejte
Už je to tu zase, deset měsíců vymýšlení a příprav svačin. Do čeho tedy zabalit šunku nebo sýr, aby...
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Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou
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Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady
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TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát
Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu...
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
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Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
Hrůza a bezmoc. Když poprvé vyjel do boje tank, vyvolal v zákopech paniku
Dnes uplynulo přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé dostaly do boje obrněné vozy známé pod názvem tank. Jak ovlivnily průběh první světové války a jak důležitý okamžik historie to byl, to si...
Toto dokážou Red Arrows – elita britského Královského letectva
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z...
Jsou nejlevnější bluetooth repráky k něčemu? Deset jsme jich otestovali
Zahrají hudbu i mluvené slovo, některé k tomu i barevně zablikají. Většina přežije kontakt s vodou nebo pohození do písku. Na jedno nabití vydrží hrát dlouhé hodiny. Co umí a jak hrají? Vyzkoušeli...
Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.
Jaderný reaktor se vydá tam, kam žádný jiný před ním. 1 600 metrů pod zem
Šachta nad jaderným zařízením má být naplněná vodou. Její sloupec vytvoří tlak potřebný k udržení štěpné reakce v chodu, aniž by byla nutná drahá schránka ze železobetonu. Elektrárna umístěná hluboko...
Z mlhy přímo proti svahu. Před 100 lety havarovali v Jeseníkách rumunští letci
Turisté mířící na Praděd nejprve z mlhy slyšeli motor letadla, které nad horami marně hledalo místo k přistání. Pak přímo před jejich očima narazil do svahu francouzský stroj s dvěma rumunskými...
Vymysleli nanonátěr, který má bránit 600× lépe korozi než současné způsoby
O doby, kdy lidé začali používat kovy, bojovali s korozí. Od různých olejů, galvanizaci přes recepty na slitiny hledají výrobci způsob, jak zabránit degradaci povrchu kovů vlivem okolního prostředí....
Hrdina Pilecki šel do Osvětimi dobrovolně. Přežil nacisty, komunisty už ne
V září 1940 prováděly jednotky SS ve Varšavě rozsáhlé razie. V Zoliborzi na severu hlavního města procházeli esesmani jeden dům po druhém. Sbírali lidi a odváželi je do koncentráků. Mezi zatčenými...
Miami jako po konci světa. Před 100 lety město zpustošil ničivý hurikán
„Bylo to, jako by do města udeřilo příšerné kladivo,“ líčily České národní listy katastrofu, která 18. září 1926 zasáhla Miami a velkou část Floridy. První zprávy hovořily až o 1 200 mrtvých a...
Ohlédněme se za létem. Letecký den Cheb poprvé hostil válečného Corsaira
Vraťme se prostřednictvím této fotosérie do posledního srpnového víkendu na letiště v Chebu. Jubilejní 10. ročník Leteckého dne Cheb nabídl řadu skvělých leteckých ukázek. Diváci měli možnost vidět v...
Hornina létala na vzdálenost 120 kilometrů. Na Měsíci je zbrusu nový kráter
Geologové mají vzácnou možnost studovat vývoj měsíčního kráteru v přímém přenosu. Objevili ho na detailních fotkách povrchu našeho kosmického souputníka. Je poměrně velký.
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Objevil se problém, který může zhatit větší plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Mezi vrcholy letošních Dnů NATO bude opět patřit vystoupení akrobatické skupiny Red Arrows. Osvěžme si základní fakta o letounu Hawk, na kterém nejen jmenovaná britská skupina létá. Tento britský...